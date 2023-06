Es probable que las víctimas de Elizabeth Holmes no reciban mucha indemnización por el fraude de Theranos

Los estafadores convictos Elizabeth Holmes y Ramesh “Sunny” Balwani están obligados a pagar US$ 452 millones en indemnizaciones por mentir a los inversores sobre Theranos, pero las posibilidades de que las víctimas recuperen todo su dinero son escasas.

Holmes, fundadora de la startup de análisis de sangre, se entregó a las autoridades el martes para comenzar una condena de más de 11 años de prisión tras ser declarada culpable de cargos relacionados con fraude en un tribunal federal de California en 2022. Balwani, que fue declarado culpable de 12 cargos de fraude en un juicio separado, ya empezó a cumplir su condena de casi 13 años de prisión.

A mediados de mayo, un juez federal determinó el monto de la restitución, o el dinero retirado a las víctimas que el Departamento de Justicia puede tratar de cobrar a los acusados. El juez de distrito Edward Davila identificó a 14 inversores víctimas de Theranos. Algunos son particulares, entre ellos Rupert Murdoch, presidente ejecutivo de News Corp, propietaria de The Wall Street Journal. Se le deben US$ 125 millones. Otras son empresas, como Walgreens Boots Alliance, a la que se adeudan US$ 40 millones en concepto de restitución.

La ex directora ejecutiva de Theranos Elizabeth Holmes recurre la orden de restitución. FOTO: JEFF CHIU/ASSOCIATED PRESS

Mientras que los dos acusados llevaban antes un estilo de vida fastuoso, viajando en jets privados, alojándose en hoteles de lujo y conduciendo autos caros, Holmes y Balwani dijeron a los funcionarios judiciales que sus recursos habían disminuido.

Los abogados de Holmes señalaron al juez que ella no tenía bienes de valor significativo. Sus antiguos abogados en un caso civil separado en Arizona indicaron que tenía medios limitados. Esos abogados fueron autorizados a retirarse como su abogado después de decir en una presentación de 2019 que no habían sido pagados por sus servicios legales en un año y, dada su situación financiera, no creían que alguna vez lo harían.

Balwani ha manifestado al tribunal que tiene millones de dólares en activos, pero vendió una propiedad por US$ 15 millones poco antes de que comenzara su juicio para ayudar a cubrir sus honorarios legales, según las presentaciones judiciales.

Tanto Holmes como Balwani se enfrentan a litigios civiles relacionados con Theranos. Los abogados de ambos no hicieron comentarios. Holmes ha recurrido la orden de restitución.

Los acusados federales, si pueden, deben empezar a reembolsar a las víctimas como parte de su libertad condicional o supervisada, aunque algunos empiezan a hacer pagos mientras cumplen condena en prisión. En un esfuerzo por cobrar la restitución, el Departamento de Justicia ejecuta sentencias sobre bienes identificados y a veces solicita el embargo de declaraciones de impuestos, pero la cantidad de dinero realmente recuperada en la mayoría de los casos es baja, según los abogados.

“Es muy poco habitual que una víctima reciba una restitución cuantiosa”, aseguró el abogado Nicholas Gravante Jr, socio del bufete Cadwalader, Wickersham & Taft. “Casi todos los acusados que he tenido condenados por fraude han recibido una orden de restitución. Normalmente, nadie pierde el tiempo persiguiéndolos”, agregó.

Algunos inversores habían amortizado hace tiempo sus pérdidas en Theranos. Murdoch, por ejemplo, acordó vender sus US$ 125 millones en acciones de nuevo a Theranos por una cantidad nominal en 2016 con el fin de realizar sus pérdidas en ese año natural, informó más tarde el Journal, lo que le permitió compensar los impuestos sobre otras ganancias de inversión.

El cobro de restituciones ha sido un reto de larga data para el Departamento de Justicia.

En el año fiscal 2022, el departamento recaudó US$ 553 millones en restituciones adeudadas a víctimas no gubernamentales, y terminó el año con US$ 15.000 millones en deudas con estas víctimas que considera posible cobrar.

Esas cifras no incluyen el dinero que el gobierno estima que no tiene esperanzas de recuperar. Un informe anterior de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, en el que se analizaban los datos del año fiscal 2016, concluyó que el departamento tenía US$ 110.000 millones en restituciones impagadas, US$ 100.000 millones de los cuales se consideraban incobrables.

Un representante del Departamento de Justicia dijo que la restitución se impone sin tener en cuenta la capacidad del acusado para pagar, y la recuperación depende en gran medida de si un acusado tiene activos para pagar a las víctimas. En los últimos tres años, el departamento ha recuperado más de US$ 2 mil millones para las víctimas de delitos, dijo el representante.

En el año fiscal 2021, los jueces ordenaron la restitución en el 12,4% de los casos con delincuentes individuales, por un total de US$ 8.500 millones, según datos de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos. Los tipos más comunes de casos con restitución fueron los relacionados con impuestos, incendios provocados y delitos relacionados con el fraude, aseguró la comisión.

El ex alto ejecutivo de Theranos, Ramesh "Sunny" Balwani, se enfrenta a continuos litigios civiles. FOTO: JASON HENRY/ THE WALL STREET JOURNAL

Según Alex Wilson, exfiscal federal y socio del bufete de abogados Jones Day, las fiscalías suelen tener un personal limitado para recaudar la restitución.

“Se tiende a centrar más la atención en la recuperación de activos en casos con víctimas que realmente necesitan el dinero recuperado”, dijo Wilson. También se da prioridad a casos de alto perfil como el de Holmes, añadió.

En su apogeo, Theranos fue valorada por los inversores en más de US$ 9.000 millones. Holmes testificó en el juicio que poseía la mitad de la compañía, con un valor en papel de alrededor de US$ 4.500 millones. La startup se disolvió en 2018.

Holmes informó al tribunal que vive con su pareja, Billy Evans, con quien tiene dos hijos pequeños, en una finca cuyos gastos mensuales superan los US$ 13.000. Ella ha dicho que Evans cubre los gastos, según consta en los archivos judiciales.

Holmes enumeró las patentes que posee o en las que tiene intención de trabajar como posible fuente futura de ingresos.

La sentencia podría pesar sobre la cabeza de Holmes, que intenta rehacer su vida tras salir de la cárcel. Según la ley, Holmes deberá pagar la restitución hasta 20 años después de salir de prisión.

Howard Master, socio de la empresa de investigaciones Nardello & Co, aseguró que tras una condena, los fiscales carecen de herramientas como órdenes de registro y citaciones, lo que hace poco probable que encuentren activos adicionales.

“Por lo general, los fiscales no tienen la capacidad de encontrarlo si no lo han encontrado ya”, dijo Master, exfiscal federal. “Y no pueden obligar a alguien a entregarlo si no saben dónde está o si existe”, concluyó.