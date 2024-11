La cifra de imacec de septiembre sigue generando debate entre los expertos. El exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, indicó que hace tiempo que el PIB chileno está creciendo poco, y apuntó al débil avance del PIB per cápita.

“No hay que sacar demasiadas conclusiones de meses aislados. Particularmente el imacec cero es de un mes de septiembre en que nos dimos el lujo de tener un feriado extra large. Creo que es cierto que la economía chilena está hace rato creciendo poco. Estamos con cara de crecer al 2% este año y el próximo. Las estimaciones de crecimiento estructural están por ahí. Ese es el problema en que estamos, y eso significa que el bienestar de las personas aumenta muy lentamente”, dijo en radio Duna, en el programa Información Privilegiada.

Y agregó que “hay que mirarlo más per cápita. El crecimiento del PIB per cápita los últimos 10 años es 0,6% por año. A ese ritmo, para duplicar el ingreso tienen que pasar como cuatro generaciones: es más menos lo que pasa cuando la economía hace que el ingreso per cápita crece al 0,6%”.

Juan Andrés Fontaine: “El próximo gobierno tiene que tener como meta central generar un boom de inversión”

Asimismo, Fontaine apuntó al pesimismo que se ha mantenido en el país desde la época de la pandemia.

“Esta disminución del crecimiento ha sorprendido porque se mantiene la caída de la inversión y el consumo, que uno pensaba que sí podía repuntar más rápido, y sin embargo no está pasando. Ambas cosas reflejan que lo que está muy caído son las expectativas. La gente está pesimista. No se ha levantado el ánimo desde la pandemia”, señaló.

Por otro lado, abordó el panorama internacional, donde dijo que le preocupa lo que ocurre con China, y que hay que ver que sucede con Donald Trump.

“El panorama mundial se está complicando particularmente por China. La caída reciente que está teniendo el cobre está reflejando una decepción con las medidas que anunció China para apuntalar la economía. El otro es que puede hacer Trump con esta tripleta que se mandó. Arrasó en contra de todas las expectativas. Trump da señales en dos sentidos. Lo positivo creo que está comprometido con mantener a EE.UU. creciendo rápido. La señal es positiva de una decisión de hacer crecer la economía rápida. Lo negativo es la línea proteccionista, que vamos a ver que hay de eso, porque puede ser una carta negociadora. La amenaza de los aranceles puede ser una herramienta. Con un mundo más incierto, tenemos que trabajar más acá”, planteó.

En el ámbito local, afirmó que en el próximo gobierno debe estimular fuertemente las inversiones para salir del estancamiento.

“En el plano de lo que hay que hacer. Creo que el próximo gobierno tiene que tener como meta central generar una suerte de boom de inversión. Hacer todo lo que esté a la mano para lograr ese objetivo. Las condiciones están, porque los proyectos están. Hoy están los proyectos en la oficina de grandes proyectos, en minería, energía, distintas áreas. Hay que generar un boom de inversión, y eso pasa por combatir esta enorme incertidumbre regulatoria que se ha dejado caer sobre el país. El país está sufriendo un síndrome de incertidumbre regulatoria aguda”, precisó.

En ese mismo plano, aplaudió una de las ideas de la precandidata presidencial de Chile Vamos. “Me gustó la propuesta que hizo Evelyn Matthei hace un tiempo atrás respecto de crear una especie de DL600, que era un estatuto que le daba ciertas seguridades tributarias y regulatorias a los inversionistas extranjeros. No se podían cambiar las condiciones sin la anuencia del inversionista”, opinó.