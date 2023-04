La agenda de lobby del ministro Pardow en hidrógeno verde: grupos de Suiza, Australia, Francia y Dinamarca en la lista

La industria del hidrógeno verde es uno de los temas que se ha tomado la agenda del ministro de Energía, Diego Pardow, desde su llegada a la cartera el pasado 6 de septiembre. Recientemente realizó una gira en Europa, centrada en conocer experiencias y reunirse con actores del prometedor elemento energético, donde se firmaron nuevos acuerdos de cooperación con Países Bajos, y visitó los puertos de Amberes y Hamburgo para conocer experiencias en el área. A ello se suman las audiencias que ha concedido el secretario de Estado, por medio de la plataforma Ley del Lobby.

Pardow ha sostenido un total de seis reuniones con empresas y entidades gremiales, tanto chilenas como internacionales, relacionadas con proyectos o demostrando el interés de inversionistas por participar en esta incipiente industria.

La primera de ellas, de hecho, fue también la primera audiencia que otorgó el secretario de Estado. Fue el 13 de septiembre, cuando recibió a representantes de The Foundation of the Green Hydrogen Organisation, una fundación basada en Ginebra, Suiza, pero que también tiene presencia en ocho ciudades del mundo, entre ellas Buenos Aires, Londres, Perth y Sydney.

Según consta en el registro de la audiencia, en la ocasión se abordó la colaboración internacional sobre buenas prácticas de planificación y concesión de permisos para proyectos de hidrógeno verde, así como también se exploró la colaboración regional en la materia. En la instancia participó el CEO de la fundación, Jonas Moberg; la directora de planes de desarrollo, Inês Schjølberg Marques, además de Beatriz Hernández, que fue la jefa de la oficina internacional del ministerio, entre marzo y diciembre de 2022.

Solo nueve días después, Pardow dedicó su segunda audiencia solicitada por la Ley del Lobby nuevamente al tema. En dicha ocasión, recibió al director ejecutivo de Fortescue Future Industries (FFI), compañía global dedicada a la producción de hidrógeno verde. En concreto, Pardow se reunió con el director ejecutivo de FFI, Andrew Forrest, y Todd Clewett, director de asuntos públicos y sustentabilidad de la compañía basada en Perth, Australia.

La reunión con los representantes globales de la compañía ocurrió en el Hotel Farimont, en Pittsburgh, Pennsilvania, ya que por esos días Pardow participó en el Global Clean Energy Action Forum. FFI cuenta con proyectos para producir hidrógeno verde en la República Democrática del Congo, Argentina, Noruega y Tasmania.

Según detalla la información de la plataforma, FFI tiene presencia en Chile y está desarrollando un proyecto de hidrógeno verde. De hecho, la compañía fue parte del proceso Ventana al Futuro, iniciativa conjunta entre el ministerio de Energía, Bienes Nacionales y Corfo, que consistió en un período único y excepcional para asignar terrenos fiscales para la producción de hidrógeno verde.

La compañía australiana también firmó una asociación con Enel Green Power para desarrollar la cadena de valor de hidrógeno verde, tanto en América Latina como en Australia.

La tercera cita se concretó el 25 de octubre de 2022, ocasión en la que Pardow se reunió con representantes de MAE, en el marco de la visita al país de su presidente y fundador, James Calaway. La filial del grupo en Chile tiene un proyecto de hidrógeno verde y amoníaco verde industrial, ubicado en Mejillones, que tiene estimado ingresar su Estudio de Impacto Ambiental este año. La iniciativa, que consta de dos etapas, contempla una inversión aproximada de US$ 2.500 millones.

De acuerdo con el registro de la audiencia, la reunión fue solicitada para abordar los proyectos de inversión en el país, además de la agenda legislativa y regulatoria para la industria del hidrógeno verde en Chile. En ella participaron, además de Calaway, el gerente general de MAE, Gonzalo Moyano; el abogado jefe de la compañía en Chile, Daniel Labbé; Ítalo Olivares, vicepresidente de ingeniería y desarrollo.

Dicha firma también se reunió con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el pasado 24 de marzo, donde se expuso el grado de avance del proyecto y el estado actual del plan de relacionamiento comunitario.

Proyectos en Magallanes

La cuarta audiencia del ministro Diego Pardow dedicada al tema fue para recibir a representantes de Total Eren Chile, filial del grupo francés Total Energie, creada en 2019, y que en diciembre de 2021 aseguró los terrenos y lanzó los estudios para desarrollar uno de los proyectos más ambiciosos de hidrógeno verde en Chile. Se trata de H2 Magallanes, que busca producir el elemento a gran escala, con una meta de 800 mil toneladas de producción anual.

En el encuentro, llevado a cabo el 24 de noviembre, participó Antoine Liane, managing director de la compañía en Chile; Claire Mosser, proyect developer; y Javier Barroilhet, director legal. Según detalla el registro de la audiencia, la reunión se solicitó para “hacer diferentes consultas y aclarar dudas”, además de presentar el “proyecto de hidrógeno verde más grande de Chile”.

La penúltima reunión dedicada a la incipiente industria del hidrógeno verde tuvo como protagonistas a representantes de la Embajada Real de Dinamarca y de Copenhagen Infrastructure Service Company (CISC), compañía danesa con proyectos en Asia, Norteamérica y Europa, controlada por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), una gestora de fondos fundada en 2012 que cuenta con 10 vehículos de inversiones y más de 18.000 millones de euros bajo gestión.

En la cita, celebrada el pasado 10 de enero, participó el director para Latinoamérica de CIP, y exjefe de la división de combustibles y Negocios Estratégicos del Ministerio de Energía, Max Correa; Henrik Bramsen Hahn, embajador de Dinamarca; y María Mesonero, jefa del departamento de comercio de la Embajada Real de Dinamarca.

De acuerdo con el registro, en la audiencia se abordó la cooperación entre Dinamarca y Chile “en temas de hidrógeno verde”, y además se hizo una presentación del proyecto HNH Energy en Magallanes, en el cual participa CIP junto a las compañías austriacas AustriaEnergy y ÖKOwind, y Neltume Port.

Finalmente, la última audiencia, celebrada el 13 de enero, fue para recibir a la Asociación Chilena de Hidrógeno, H2Chile. En ella participaron Hans Kulenkampff, presidente del gremio, Marcos Kulka, director ejecutivo H2Chile y miembro del directorio de Austral Capital Partners, y Ricardo Rodríguez, líder de estudios del gremio, entre otros.

El registro de la reunión señala que además de realizar la presentación del gremio, también se analizaron “las actuales políticas públicas asociadas al fomento de la Industria del Hidrógeno Verde y propuesta de trabajo en colaboración”.