“La reacción siempre es de mucha rabia”: presidenta de Sofofa dice que casos de colusión afectan gravemente la reputación empresarial

Luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció a las empresas Indura y Linde por colusión en el mercado de gases industriales y medicinales, se han multiplicado las reacciones de repudio por lo ocurrido. En esa línea, este jueves Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), el principal gremio industrial del país, afirmó que estas prácticas dañan “gravemente” la reputación empresarial.

“La reacción siempre es de mucha rabia. Condenamos enérgicamente cualquier conducta que afecte la libre competencia. Esto genera un profundo daño a la actividad empresarial. Este caso tiene una agravante, porque proveen insumos claves para la salud, y esto tiene un efecto en plena pandemia. Como Sofofa no solo condenamos, sino que también trabajamos por promover esta cultura de respeto a la libre competencia. Esto afecta gravemente la reputación empresarial y en pleno siglo XXI, después de todos los casos que hemos conocido, llega a ser una irresponsabilidad aún mayor”, dijo Navarro en Radio Infinita.

Y agregó que “siempre estas motivaciones tienen una finalidad de negocio muy perversa. De los casos que estamos conociendo va a haber que detallar con mayor precisión y evaluar cuáles fueron las implicancias que estuvieron presentes. Nos parece gravísimo, condenamos y creemos que hay que llegar hasta las últimas consecuencias para desentrañar cuáles fueron las motivaciones tan perversas que hubo aquí por detrás”.

Por otro lado, dijo que cuando se comprueban estos hechos, los implicados deben tener los castigos pertinentes.

“Me parece que es pertinente, cuando una empresa comete ilícitos, tiene que llegarse a las últimas consecuencias, y cuando hay personas involucradas que han estado maquinando esto por detrás, hay que tener la debida diligencia, y esto se condena y tienen que tener sus castigos pertinentes. Hoy tenemos una ley de delitos económicos y tenemos que ver que se cumpla con la ley. Hay que tener ojo de condenar esto cuando la justicia se haya pronunciado”, precisó.

Y sobre la delación compensada, sostuvo que “la figura existe hoy día. Está tipificada y se ha visto que en otros mercados se utiliza la figura de la delación compensada. Tiene un efecto, tal vez, que permita a alguien entrar en razón. No soy yo quien debe responder si el instrumento es o no exitoso, pero se ha probado que es muy útil que exista”.

Relación con el gobierno

En otros temas, señaló que los empresarios están muy alineados, y que valora que el Presidente Gabriel Boric haya planteado que le interesa que el país crezca.

“Aquí, la tensión que existe en el país, está mucho más vinculada a cómo podemos recuperar la tasa de crecimiento. Un país que no crece, no recauda. Los empresarios hemos estado siempre disponibles. Estas discusiones y dimes y diretes, siempre trato de bajarle el perfil, porque creo que no aportan en la discusión de fondo, de cómo recuperamos medidas de inversión”, planteó.

Y luego aseveró que “no existe una línea de Ricardo (Mewes, líder de a CPC). Los empresarios y la CPC estamos súper alineados con los mensajes. En Enade se presentaron siete medidas habilitantes que la CPC recoge de muchas conversaciones que ha tenido con sus ramas. Cada persona tiene su estilo y su forma, pero el mensaje empresarial está súperalineado”.

La presidenta de la Sofofa fue enfática en indicar que con un crecimiento económico bajo, el país no avanzará en su desarrollo.

“Los empresarios tenemos esta posibilidad de estar mirando a largo plazo. Es algo que es muy propio del quehacer empresarial. Se valora que el gobierno haya puesto el crecimiento dentro de su discurso. Esto no estaba en el programa inicial. En Enade me quedó una frase marcadísima que el Presidente Boric dice, que no podemos conformarnos en crecer al 2%. Es un bálsamo para mis oídos. En Sofofa estamos convencidos que conformarnos con un crecimiento mediocre no va a lograr los sueños que tenemos como país”, concluyó.