La saudita Aramco aterriza en Chile esta semana como el tercer actor del mercado de los combustibles

Fue uno de los negocios más relevantes anunciados en 2023: el conglomerado saudita Aramco compraría la chilena Esmax, distribuidora de combustibles que opera la marca Petrobras y que controla la gestora de fondos de inversión Southern Cross Group. El anuncio ocurrió en septiembre, pero el negocio aun no se ha sellado. Aquello ocurrirá en los próximos días.

Las partes prevén esta semana firmen los documentos definitivos, tras superar en enero una de las formalidades que debían sortear: la aprobación de la compraventa por parte de la Fiscalía Nacional Económica. “Apruébese la operación consistente en la adquisición de control en Esmax Distribución SpA por parte Aramco Overseas Company B.V.”, determinó una resolución de la FNE del 2 de febrero recién pasado. El organismo determinó que la transferencia no reduciría sustancialmente la competencia en los mercados analizados.

Aramco no tiene operaciones en Chile y la empresa que adquieren tiene una participación de mercado cercana al 13%, según la memoria de Esmax al cierre de 2022, en una industria dominada por dos grandes actores: Copec, del grupo Angelini, con un 59,22% a junio de 2023, y Enex, del grupo Luksic, con una cuota del 25,7%. El mercado de los combustibles en Chile supera los US$ 20 mil millones. Con una red de 292 estaciones de servicio y 148 tiendas de conveniencia a diciembre de 2022, Esmax opera la tercera cadena del país.

En el cierre de la transacción trabajan hoy los estudios de abogados Claro & Cia., por parte de Southern Cross, y Guerrero Olivos, en representación de Aramco. Por parte de Claro trabajan los abogados Juan León y Rodrigo Ochagavía, mientras que por el bufete que asesora a Aramco lo hacen Benjamín Novoa, hijo del fallecido Jovino Novoa, y Pedro Pellegrini.

El mismo día en que la FNE dio su aprobación a la operación en el país, los abogados de Aramco en Chile crearon, el 2 de febrero, la sociedad Aramco Fuels Chile SpA. La empresa fue formada con un capital nominal de US$ 1.000 en la 38 Notaría de Santiago. La administración, el uso de la razón social y la representación judicial extrajudicial de la sociedad quedó radicada en Mazin Mohammed M. Dabbagh, quien según reportes de la empresa tiene el cargo de Manager of Crude Oil Sales and Marketing Department del grupo. Dabbagh sería uno de los ejecutivos de Aramco que vendrían esta semana a Chile al cierre del negocio.

Una vez que se firmen los documentos definitivos, Aramco tomará control oficial de Esmax, renovando un directorio de siete integrantes que hoy preside Juan Juanet. La intención de los saudíes sería, además, retener a la plana ejecutiva de Esmax que formó el fondo Southern Cross, liderados por su gerente general, Carlos Larraín Mery, ingeniero civil industrial que dirige la compañía desde esa posición desde hace exactos cinco años: enero de 2019. En el grupo de 13 ejecutivos principales de Esmax están también el gerente de administración y finanzas desde 2021, Edgardo Escobar, y el gerente de personas, Rodrigo Burgos, y la gerente legal, Patricia Figueroa.

Southern Cross Group controla Esmax desde 2017, através de una participación mayoritaria en Ameris Private Equity Fund I, fondo chileno de capital público administrado por Ameris.

Aramco es una de las principales compañías de energía y productos químicos del mundo y la transacción permitirá su debut en Sud América. La FNE describió así al comprador en su reciente informe: “Aramco es filial de propiedad exclusiva de Saudi Aramco, empresa controlada por el Gobierno de Arabia Saudita, dedicada a la prospección, exploración y extracción de hidrocarburos, así como al procesamiento, fabricación, refinación y comercialización de estas sustancias. En la actualidad, Aramco es el primer actor a nivel global en la industria de los hidrocarburos y sus derivados”. El Reino de Arabia Saudita controla el 90,18% de las acciones de Saudi Aramco.

Según la FNE, Aramco provee menos del 10% del volumen de diésel comercializado en Chile, y menos del 1% de volumen de la gasolina comercializada en el país según información del año 2022.

Marcas Aramco y Petrobras

En septiembre del año pasado, el grupo comenzó la inscripción de su marca en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Inapi. A través del estudio Silva Abogados, la empresa Saudi Arabian Oil Company pidió el registro de la denominación Aramco. Días después, a través de Sargent & Krahn, Arauco, la empresa del grupo Angelini que es filial del holding Empresas Copec, presentó una oposición a ese registro por, argumentó, las similitudes existentes entre la denominación Aramco y Arauco. Según los registros del Inapi, en febrero de este año el organismo decidió iniciar una tramitación contenciosa del registro y dio traslado a Aramco para recibir sus descargos.

Pese a ello, no está claro si los nuevos propietarios seguirán utilizando la marca Petrobras o cambiarán la denominación. Según la memoria 2022 de Esmax, en enero de 2017 la firma firmó un contrato con Petrobras Braspetro B.V, la que le concedió el derecho de uso de las marcas Petrobras y Spacio 1 por ocho años. Ese plazo vence este 2024.