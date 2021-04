Las acciones más golpeadas desde la decisión del Tribunal Constitucional

Vaya impacto que ha tenido el tema político en las acciones chilenas, específicamente por el durísimo revés que sufrió La Moneda en el Tribunal Constitucional que no acogió su requerimiento para bloquear un tercer retiro de los fondos de pensiones.

Al final, al gobierno no le quedó otra que promulgar que proyecto de retiro que había sido previamente aprobado por las dos cámaras del Congreso.

Todo esto sucedió en 48 horas, pero la bolsa acusó el impacto y en sólo dos días acumuló pérdidas superiores al 5%, recortando de manera importante su ganancia acumulada en el año que ahora cae del 10%.

En este periodo, con el cierre hasta ayer, el IPSA perdió US$6.159 millones en capitalización bursátil y las acciones más castigadas fueron Grupo Security, Sonda e ILC, con caídas de hasta 9,2%. La última compañía es el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene presencia en el rubro previsional a través de Habitat; bancario vía Banco Internacional, e isapres con Consalud, entre otros.

Sin embargo, Empresas Copec fue la compañía que más vio caer su patrimonio bursátil: nada más y nada menos que US$ 852 millones. Le siguieron Falabella (US$ 644 millones) y Santander (US$ 500 millones).

A esta hora, sin embargo, el IPSA recuperaba el aliento y operaba con mínimas variaciones.