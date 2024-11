Las razones del aumento de capital de $12 mil millones de Nevasa ¿Podría entrar un socio?

Márgenes cada vez más estrechos, un crecimiento estancado y problemas con las inversiones de la cartera propia han dejado en los últimos años números rojos para Nevasa Corredores de Bolsa. Hoy, la intermediaria del vicepresidente de la Bolsa de Santiago, Eduardo Muñoz, busca realizar un aumento de capital de proporciones para crecer hacia segmentos que expandan los ingresos.

Fue mediante un hecho esencial enviado el pasado martes, que Nevasa comunicó que en junta extraordinaria de accionistas, se acordó “aumentar el capital social en la suma de $12.000.064.773 mediante la emisión de 95.631 nuevas acciones de pago”.

La cifra sorprendió al mercado por su tamaño. El monto, que una vez aprobado pro la CMF será pagado en un plazo de un año, es casi dos veces el capital actual de la firma. Según sus estados financieros a septiembre, el capital de Nevasa asciende a $6.984 millones, mientras que su patrimonio llega a $8.314 millones.

Actualmente, el controlador de Nevasa es la sociedad Nevasacorp S.A, en la cual Inversiones La Pinta, vinculada a la familia Muñoz Marín, posee un 80,63%. También participa Raferza SpA perteneciente al gerente general Ramiro Fernández Zanetti con 11,21%; e Inmobiliaria e Inversiones La Cumbre con un 8,17%, propiedad mayoritaria de Carlos Marín Correa, uno de los excontroladores de CGE, y cuñado de Eduardo Muñoz.

Si bien Muñoz estaría dispuesto a ingresar el total del aumento de capital, también hay otras opciones dando vueltas.

Buscar ingresos

En los primeros nueve meses de 2024, Nevasa Corredores de Bolsa acumula pérdidas por $1.914 millones, levemente por debajo de las pérdidas de $1.972 millones del mismo periodo del ejercicio previo. Y el resultado por intermediación, donde se contabilizan los ingresos de la intermediación de títulos por parte de clientes, cayó a $181 millones desde los $462 millones del ejercicio previo. Este escenario es el que está llevando a los controladores de la firma a buscar otros ingresos.

Fuentes al tanto de la situación, explican que la compañía necesita expandirse hacia ingresos recurrentes, ligados a la administración de recursos, lo que podría potenciar la Administradora de Fondos. Actualmente la AGF -lanzada a fines de 2022- cuenta con ocho fondos de inversión con más de US$160 millones, y para junio ya empezó a reportar una última línea en azul, con $86 millones de ganancias.

En la carta a los accionista de la memoria 2023, Muñoz dijo que la intermediaria “tuvo un 2023 no exento de dificultades, lo que derivó en una pérdida de $ 1.783 millones, explicada en su mayoría por el rendimiento de nuestra cartera propia, la que tuvo un mal desempeño debido a una estrategia que consideraba una baja de tasa mucho más pronunciada y que se iniciaba bastantes meses antes que el comienzo efectivo de la misma. Esto refleja un resultado por debajo del periodo anterior, con una desviación importante respecto de nuestras estimaciones para el año”.

“Dado lo anterior, se decidió concentrar la estrategia en bajar la exposición en cartera propia y enfocarnos en aumentar los ingresos recurrentes a través de la administración de fondos propios de renta fija y variable -local e internacionales-, fondos inmobiliarios y fondos alternativos”, dijo Muñoz en la carta.

A octubre, según el ranking de montos transados, la corredora tiene una participación de 0,4% en el mercado accionario, el cual es liderado por grandes compañías o en muchos casos firmas bancarias: LarrainVial, BTG Pactual, BCI, Banchile, JP Morgan y Santander. Este contexto es el que llevaría al controlador a estudiar oportunidades de asociación, algo que en el mercado señalan estuvo cerca de concretarse el año pasado con un actor local. En los últimos años, varios son los agentes del sector financiero que se han acercado a Nevasa tanteando la posibilidad, incluidos actores nacionales e internacionales. Por ahora no habría conversaciones concretas, pero si se presenta una oportunidad interesante, dicen fuentes cercanas, se podría optar por una asociación que permita expandir el negocio, que se concretaría mediante el aumento de capital.

“Si hoy no no se piensa global, no hay muchas oportunidades de crecer”, dice alguien al tanto de la situación de Nevasa. Ejemplo de ello, dice la misma fuente, es lo que ha pasado con la asociación de la brasilera Patria con Moneda, de Vinci con Compass, e incluso el ingreso de Dag von Appen, director de los negocios navieros de la familia Von Appen, a Vector Capital adquiriendo una cuarta parte de la corredora controlada por Pablo Kühlenthal y Federico Goycoolea.

Consultado respecto del aumento de capital y el ingreso de un socio, Eduardo Muñoz señaló que “el aumento de capital será destinado al crecimiento”. Y a continuación declinó referirse a otros temas.