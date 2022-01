Lo que dicen los CEO de las principales empresas sobre la inflación: “El mundo ha cambiado”

Esto es lo que dijeron algunos de los líderes corporativos del mundo en sus conference call trimestrales con inversionistas esta semana sobre lo que están viendo y haciendo con respecto a la inflación.

Tim Cook, director ejecutivo de Apple Inc.:

“Estamos viendo inflación… La logística, como mencioné en una conference anterior, es muy elevada en términos del costo de mover las cosas. Espero que al menos una parte de eso sea transitorio, pero el mundo ha cambiado, así que ahí veremos” (27 de enero).

Michael Hsu, director ejecutivo de Kimberly-Clark Corp.:

“Históricamente, lo que vemos es una rápida reversión en nuestras materias primas... Pero este ciclo es un poco diferente porque el peak es más alto, más amplio y más largo... No esperamos una reversión este año, y si la tuviéramos, entonces nuestra recuperación será un poco más rápida. Dicho eso, habrá reversión en algún momento” (26 de enero).

Monish Patolawala, director financiero de 3M Co.:

“Lo que vimos al salir de diciembre fue que el ritmo de la inflación se desaceleró en comparación con los meses anteriores. Sigue siendo inflacionario, pero vimos que el ritmo se desaceleró. Y creo que eso es positivo. Pero nuevamente, dependerá de cómo se desarrolle el invierno, depende de la logística, etc. y si los puertos se descongestionan o no” (25 de enero).

Ann Dennison, directora financiera de Nasdaq Inc.:

“Creo que hay cierta presión inflacionaria en nuestros contratos con proveedores, lo que manejaremos. Pero la gran mayoría está por el lado de los sueldos... Y así, aunque vemos que la presión en este momento es de naturaleza a corto plazo, esperamos continuar invirtiendo a largo plazo contra esas necesidades” (26 de enero).

Kevin Ozan, director financiero de McDonald’s Corp.:

“Es justo decir sobre su punto que hay presión sobre los productos básicos en 2022. Solo para dar una perspectiva, en 2021, en Estados Unidos, nuestros costos de alimentos y papel aumentaron aproximadamente un 4 % en el año. Si miramos hacia 2022, nuestra expectativa es que habrá aumentos de aproximadamente el doble o de un dígito alto para el 2022. La mayor parte de esa presión, o más de esa presión, será en la primera mitad del año y, a medida que avance el año , esperamos que eso se alivie un poco” (27 de enero).

Marc Bitzer, director ejecutivo de Whirlpool Corp.:

“Hasta ahora, no vemos ninguna preocupación importante sobre la elasticidad de los precios. La demanda sigue siendo fuerte y robusta. Y, francamente, en este momento, con el aumento más reciente que sacamos a circulación, no lo vemos como la restricción número uno. Así que de nuevo, volvemos al tema general: el consumidor, en este momento, no es nuestra principal preocupación. Sino que está en el lado de la cadena de suministro”. (27 de enero)

Lavanya Chandrashekar, directora financiera de Diageo PLC,:

“En respuesta al aumento de la inflación en toda la cadena de suministro y con el respaldo de una fuerte inversión en marketing, aumentamos los precios durante la mitad (del año)... Compartiré un par de ejemplos con ustedes. En Estados Unidos, aumentamos los precios en un promedio de un poco más del 4,5 % en Casamigos y Don Julio, durante la primera mitad del año (primer semestre). Continuamos viendo un fuerte crecimiento en el volumen de ambas marcas, a pesar de las limitaciones de suministro en ciertas variantes antiguas, y ambas marcas han seguido aumentando su participación en el mercado” (27 de enero).

Dirk Van de Put, director ejecutivo de Mondelez International Inc.:

“Como encontramos en nuestra encuesta sobre el estado de las compra de snack publicada la semana pasada, la tendencia de consumir snack diarios ha aumentado por tercer año consecutivo. Y aunque el 70% de los consumidores globales informan preocupaciones sobre la inflación, hasta la fecha eso ha hecho poco para cambiar su comportamiento de compra de comestibles. Esto es consistente con la elasticidad precio observada” (27 de enero).

Chip Bergh, director ejecutivo de Levi Strauss & Co.:

“La inflación es parcialmente psicológica… y estamos observando al consumidor como un halcón (muy atentos). Pero en este momento, todas las señales que estamos viendo son positivas. Y sabemos que hemos tenido éxito en lograr que los precios se pasen durante los últimos seis meses”. (26 de enero)

Greg Hayes, director ejecutivo de Raytheon Technologies Corp.:

“Hemos visto la inflación, obviamente, creo que como todos, y ha sido más alta de lo que esperábamos, diría que sobre todo hacia fines del año pasado. Mientras pensamos en el 2022, probablemente obtuvimos alrededor de US$ 150 millones de presión de precios, que diría fueron por la inesperada inflación en la cadena de suministro. Ahora, por lo general, comenzamos el año y vemos unos US$ 200 millones en presión de precios que salimos y trabajamos para aliviar... Este año, tenemos un poco más de trabajo que hacer " (25 de enero).

Tammy Romo, directora financiera de Southwest Airlines Co.:

“Seguimos experimentando la presión de costos inflacionarios experimentada en el cuarto trimestre, principalmente, y como se esperaba, en salarios, sueldos, beneficios y costos aeroportuarios… Por supuesto, el mercado laboral continúa siendo un desafío, que continúa presionando las tasas salariales en todos los ámbitos” (27 de enero).

John G. Morikis, director ejecutivo de Sherwin-Williams Co.,:

“Nuestra perspectiva también asume que la tasa de inflación de mercado para nuestra canasta de materias primas aumentará en un porcentaje de dos dígitos bajos o llegando a un 15-16 % (midteens) para el 2022 en comparación con el 2021. Esperamos ver una inflación interanual en los cuatro trimestres, con los mayores impactos probablemente ocurriendo en el primer trimestre y contando con reducciones graduales cada trimestre a medida que avanza el año” (27 de enero).

Jim Fitterling, director ejecutivo de Dow Inc.:

“No soy pesimista acerca de que la inflación mate la demanda. Honestamente, la inflación siempre ha sido positiva para nuestro negocio. Y en los últimos 30 años, cuando la Reserva Federal aumenta las tasas de interés, eso generalmente tiende a generar un rendimiento superior en nuestro sector frente a los otros sectores” (27 de enero).

Vasant Prabhu, director financiero de Visa Inc.:

“En términos de inflación... nuestras tarifas de servicio —transfronterizas, etc.— están denominadas principalmente en puntos básicos según el tamaño del ticket. Entonces, en la medida en que la inflación aumente el tamaño de los tickets, claramente, es beneficioso para nosotros” (27 de enero).

Kurt Barton, director financiero de Tractor Supply Co.:

“Esperamos que la inflación, como mencioné en nuestra guía para el 2022, persista. Y en los próximos años, esperamos un entorno inflacionario general, pero una inflación típicamente más moderada” (27 de enero).

John C. Pfeifer, director ejecutivo de Oshkosh Corp.:

“A medida que vimos que se acumulaban grandes pedidos atrasados, vimos que los costos de los materiales aumentaron. Y eso es lo que estamos atravesando en este momento, y estamos muy seguros de que lo superaremos... Creemos que nos dirigimos hacia una nueva normalidad. No lo sabemos, pero no creemos que este costo material sea transitorio. Creemos que lo más probable es que la inflación continúe” (26 de enero).

Matt Ellis, director financiero de Verizon Communications Inc.:

“Todos sabemos que la inflación está ahí afuera, y ciertamente veremos algo de eso. La buena noticia es que tenemos una buena parte de nuestra base de costos vinculada a contratos a más largo plazo, lo que significa que no necesariamente vamos a ver todos los impactos de la inflación al mismo ritmo que otras industrias. Pero ciertamente es real. Tomaremos medidas para abordar eso” (25 de enero).

Mike Smith, director financiero de McCormick & Co.:

“La inflación de costos tendrá un impacto más significativo en la primera mitad de 2022, ya que las presiones de costos se aceleraron en la segunda mitad del año pasado” (27 de enero).

