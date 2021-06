Lo que dicen los datos sobre los créditos hipotecarios en Chile: ¿son caros o baratos?

“Los créditos hipotecarios son caros porque la industria de la banca ha puesto el énfasis en ganar ellos”. Eso fue lo que dijo este fin de semana el candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, en TVN. Y luego de que le consultaran sobre esta afirmación, señaló que “históricamente las tasas de nuestro sistema bancario te hacen pagar tres veces, porque además te hacen pagar en UF. ¿Usted sabe que somos el único país que tiene UF en el mundo, no?”.

¿Pero son realmente caros los créditos hipotecarios en Chile? Según los expertos y algunos rankings internacionales, eso no sería así.

En un ranking realizado por Numbeo donde se comparó la tasa de interés fija de créditos hipotecarios a 20 años en 107 países a nivel mundial, Chile se posiciona en el lugar número 33 entre los países con menor tasa. O, al verlo a la inversa, en el número 75 con la tasa más cara. Y al comparar a Chile solo con el resto de América, se posiciona en el puesto número dos entre los que tienen el cobro más bajo.

En este ranking, Finlandia es el que aparece con la tasa más baja a nivel mundial, con un 1,4%. Le sigue Japón (1,43%) y Suiza (1,46%). En tanto, Chile anota un 3,98%, similar al cobro de países como Croacia (4%), EEUU (4,03%), Australia (3,69%), y Nueva Zelandia (4,09%). Los países que muestran las tasas más altas del ranking son Ghana (27,22%), Irán (21,02%), y Uzbekistan (19,95%).

Al ver solo a nivel de América, Canadá se posiciona en el primer lugar (3,34%), en segundo lugar Chile, en el tercer puesto EEUU, y luego Puerto Rico (4,78%). Bastante más atrás, y con tasas de más del doble que Chile, están países como Bolivia (8,54%), Brasil (9,36%), Perú (9,62%), Ecuador (10,9%), o México (11,17%).

Es más, las cifras más actualizadas que consolida el Banco Central (BC) en su sitio web muestran que las tasas de colocación promedio en créditos para vivienda en Chile han venido bajando de forma constante desde 2009, hasta llegar al 2,4% que registraron en mayo de este año. Al ver las cifras desde que hay registro disponible (2002) en el sitio web del BC, el nivel más bajo se alcanzó en octubre y noviembre de 2019 con un 1,99%, y la más alta fue en enero de 2002 con 7,51% promedio.

Otro ranking realizado por FinancialAdvisory.com, donde consolida información de 55 países a nivel mundial, con cifras de créditos hipotecarios principalmente de entre 2018 y 2019, posiciona a Chile en el lugar 23, con una tasa de 3,9%-4,9%. Allí se ubica Alemania en el primer lugar con 1,07%, y Rusia en el último puesto con 20%.

Los más baratos de Latinoamérica

Y no hay dos visiones entre los expertos: en Chile los créditos hipotecarios no son caros, al contrario. El exsuperintendente de Bancos, Ernesto Livacic, cree que “el que hizo la afirmación debería decir dónde son más baratos que acá. En América Latina no hay ningún país que tenga los créditos más baratos que Chile. Ninguno. Pero donde además, el crédito exista y esté disponible para que se cursen varios cientos de miles de operaciones al año, porque puedo tener crédito al 0%, pero no se entregan”.

En esa línea, Livacic agrega: “Muchas veces se piensa que la solución es que el crédito sea barato, sin interés, pero no existiría crédito porque a ese precio nadie está dispuesto a proveer los fondos. Pero aún así, los créditos en Chile son los más baratos de toda América Latina, y son comparables a los países de la Ocde, e incluso más baratos que varios de ellos. Entonces, no sé de qué planeta está hablando el candidato Jadue cuando hace esa afirmación, y creo que sería bueno pedirle ejemplos de dos o tres países que tengan créditos más baratos que Chile. Porque yo le puedo nombrar 120 que tienen más caros. Además, son los más baratos que Chile ha tenido en su historia”.

Guillermo Acuña, investigador del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo (UDD), dice que “en Chile las tasas de créditos hipotecarios son muy bajas en comparación con otros países”.

En esa línea, el académico de la UDD cuenta que “si se comparan las tasas de interés con las de otros países latinoamericanos, en Chile las tasas vigentes son entre un tercio y la mitad de las tasas de las otras economías. Mientras en Chile las tasas de créditos hipotecarios se ubican entre un 2,5% y 5,0%, en otros países las tasas vigentes se encuentran en torno a un 7%-15%. No obstante, se debe tener precaución al hacer comparaciones, ya que las tasas dependen de múltiples factores, como la tasa de política monetaria de cada país, la inflación, el riesgo país y el riesgo de default de los ciudadanos”.

Acuña agrega que “también se puede destacar que en Chile el riesgo país y la inflación están relativamente bajos y controlados, y que existe un muy buen acceso al crédito, por lo que las perspectivas son favorables. Por otro lado, se encuentra que las ciudades chilenas no se ubican entre las más caras de la región, y que se han abaratado relativamente en el tiempo. Sin embargo, hay que mencionar que en Chile existe un problema importante de déficit habitacional, que se ha reflejado en un aumento muy significativo de hogares que viven en campamentos, en condiciones de precariedad, lo que puede estar afectan la percepción del acceso a la vivienda. Lo anterior se explicaría por una variedad de factores, pero no por el costo o disponibilidad de créditos hipotecarios”.

El gerente general de Ruvix, Sergio Tricio, explica que “para la realidad Latinoamericana, son créditos accesibles, con la ventaja adicional de contratarlos hasta 30 años. Por la misma razón, el mercado inmobiliario se ha desarrollado tanto en los últimos años, ya que las bajas tasas de interés permite obtener créditos e incentiva la compra”.

De hecho, el que más personas posean casa propia en Chile comparado con otros países del mundo (ver infografía) es muestra de ello.

Es más, Tricio señala que el hecho de que los créditos “sean en UF, es precisamente una ventaja, ya que el riesgo inflacionario se elimina y por eso se pueden lograr esas bajas tasas de interés. En otros países no existe la UF, pero la tasa de interés incorpora el riesgo inflacionario y, precisamente por ese factor, en países como Argentina es imposible acceder a la compra de una propiedad”.

Un elemento central para que exista financiamiento de largo plazo y a bajas tasas ha sido la existencia de un mercado de capitales desarrollado en Chile, entre otras razones por la presencia de actores como las AFP.