Los cascos de realidad virtual de Apple se estancan y luchan por atraer a las mejores aplicaciones en su primer año

El dispositivo de realidad virtual Apple Vision Pro está luchando para atraer a los principales fabricantes de software para desarrollar aplicaciones para el dispositivo, un desafío que amenaza con frenar el progreso del mayor nuevo producto de la compañía en una década.

El lanzamiento de nuevas aplicaciones para Vision Pro se ha ralentizado desde enero. Algunos de los desarrolladores de software de realidad virtual de más éxito han optado por no crear aplicaciones para el casco.

Al no disponer de suficientes “killer apps”, algunos usuarios han encontrado el dispositivo menos útil y han optado por venderlo.

“Es el problema del huevo o la gallina”, aseguró Bertrand Nepveu, que trabajó en el Vision Pro de Apple y ahora es inversor en este campo en Triptyq Capital.

Nepveu y los desarrolladores de aplicaciones creen que Apple debería financiar a los creadores de aplicaciones para incentivarles a migrar sus aplicaciones de otros dispositivos de realidad virtual o a desarrollar nuevos contenidos. Esta práctica se ha convertido en habitual en el sector: Meta Platforms, líder en dispositivos de realidad virtual, ha financiado a muchos desarrolladores e incluso ha comprado a varios creadores de aplicaciones.

La empresa de redes sociales es un excelente competidor de Apple, con una cuota de mercado de todos los dispositivos de realidad virtual que alcanzó el 74% en el segundo trimestre de este año, según Counterpoint Research.

El mes pasado, Meta anunció los dispositivos de realidad virtual Quest 3S -un cruce entre los Quest 2 y Quest 3 de Meta- a partir de US$ 299, un precio lo bastante bajo como para atraer a una nueva oleada de usuarios. Meta también presentó Orion, un prototipo de gafas de “realidad aumentada” capaces de mostrar contenidos digitales en el mundo real a través de lentes transparentes.

Aunque Orion no está listo para la venta, fue un anuncio muy sonado que suscitó elogios de analistas y aficionados. Apple también tiene previsto lanzar un dispositivo de realidad aumentada que se parezca a unas gafas normales, según personas relacionadas con los planes de la empresa.

Muchos desarrolladores ya están esperando una versión más barata de los dispositivos de realidad virtual de Apple, que se prevé para el año 2025.

Apple lanzó Vision Pro con una estrategia experimental: vender una versión premium de las gafas por US$ 3.499 antes de que tuvieran un amplio atractivo para el consumidor, apostando a que Vision Pro daría el pistoletazo de salida a una industria que aún estaba en pañales. Para triunfar, Vision Pro necesitaría aplicaciones revolucionarias, como las que ayudaron a convertir el iPhone en uno de los productos de consumo más populares de la historia.

Hasta ahora, el ecosistema de los dispositivos de realidad virtual ha progresado lentamente, ya que muchos desarrolladores permanecen al margen.

“No tenemos apuro”, aseguró Hrafn Thorisson, director ejecutivo de Aldin Dynamics, empresa islandesa dedicada al desarrollo de juegos de realidad virtual. “Estamos esperando a ver una trayectoria mejor y a que salga el próximo dispositivo”, indicó.

Aldin fabrica un popular juego para la Meta Quest llamado “Vals del Mago”, en el que los jugadores habitan un mundo de fantasía lanzando hechizos mágicos. La empresa ha empezado a probar software en el Vision Pro, pero no tiene planes de lanzarlo pronto. Thorisson mantiene la esperanza en las ambiciones a largo plazo de Apple y cree que ha sido inteligente enfocar el producto como algo más amplio que un simple dispositivo de juego.

Ha habido una desaceleración significativa en las nuevas aplicaciones que llegan a Vision Pro cada mes. Según la empresa de análisis Appfigures, en septiembre sólo se introdujeron 10 aplicaciones en la Vision App Store, una cifra inferior a los cientos que se publicaron en los dos primeros meses de lanzamiento del dispositivo.

La empresa ha contabilizado unas 1.770 aplicaciones disponibles para Vision Pro en la App Store hasta septiembre. De acuerdo a Appfigures, sólo el 34% de esas aplicaciones se han creado específicamente para Vision Pro, mientras que el resto son versiones de aplicaciones de Apple ya existentes con funciones adicionales para Vision Pro.

Apple comunicó en agosto que hay más de 2.500 aplicaciones creadas para Vision Pro. Según Appfigures, la discrepancia entre ambas cifras podría deberse, en parte, a que algunas aplicaciones no se utilizan lo suficiente como para aparecer en los gráficos de uso, lo que dificulta su detección por parte de la empresa de análisis.

“Estamos en una fase en la que el crecimiento de las aplicaciones puede parecer lento, pero hay que tener en cuenta que quienes trabajan en ellas quieren crear la mejor aplicación posible”, afirmó Tim Bajarin, analista de Apple en Creative Strategies. “No están lanzando esas aplicaciones al mercado a toda prisa”, agregó.

El ecosistema de apps de Vision Pro parece crecer más despacio que el iPhone original y el Apple Watch. Casi un año después del lanzamiento en 2008 de la App Store para el iPhone, Apple dijo que tenía 50.000 aplicaciones. El Apple Watch, por su parte, tenía 10.000 aplicaciones unos cinco meses después de su debut.

Ambos dispositivos tenían un precio inicial más bajo y un atractivo más amplio que el Vision Pro. Desarrollar aplicaciones para Vision Pro es mucho más complicado tecnológicamente que hacerlo para muchas aplicaciones sencillas de iPhone y Watch.

La tienda Meta Quest tiene unas 3.500 aplicaciones, según Simon Carless, fundador de la consultora de juegos GameDiscoverCo. Carless comentó que la diferencia entre las dos plataformas es que Quest es principalmente un ecosistema de juegos de realidad virtual que intenta introducirse en el contenido de realidad aumentada, mientras que Vision Pro es primero una plataforma de realidad aumentada.

Apple no ha revelado ninguna cifra de ventas de Vision Pro, pero los analistas señalan que el auricular no se ha vendido bien. Apple redujo los envíos de Vision Pro durante el primer año a entre 400.000 y 450.000 unidades, frente a las entre 700.000 y 800.000 que vendió en abril, según el analista de la cadena de suministro Ming-Chi Kuo.

En el segundo trimestre de este año, las ventas de Vision Pro cayeron un 80% respecto al primer trimestre, de acuerdo a Counterpoint Research. Una gran parte de los compradores iniciales también devolvieron el dispositivo en el plazo de dos semanas que Apple permite para un reembolso completo, sostuvo la firma de investigación.

Los juegos son el tipo de aplicación más popular en el Meta Quest, y Apple, por el contrario, ha lanzado el Vision Pro como un dispositivo mucho más amplio para el trabajo, la salud y el entretenimiento. En lugar de depender de los mandos necesarios para la mayoría de los juegos, Vision Pro utiliza el seguimiento de manos y ojos para que los usuarios interactúen con el software. La falta de controladores ha impedido el desarrollo de algunos juegos para Vision Pro.

“Necesitan mandos”, afirmó Scott Albright, director ejecutivo de Combat Waffle Studios, creador del popular juego de disparos en RV “Ghosts of Tabor”. “Me parece estupendo que Apple esté aquí, pero tienen que averiguar para qué sirve el casco”, añadió.

Debido a la falta general de aplicaciones para Vision Pro, algunos de los primeros usuarios no encuentran mucho que hacer con el casco, lo que les lleva a devolverlo antes de tiempo o a venderlo usado.

Rostyslav Alieksieienko, un ingeniero de software de 23 años, recibió su Vision Pro en febrero y comentó que había probado todo lo que podía hacer con él. Alieksieienko se descargó todas las aplicaciones recomendadas por Apple e intentó utilizarlo para trabajar. Pero le costó encontrar motivos para volver a cogerlo con regularidad.

“Al principio estaba muy emocionado”, comentó. “Pero no se integró en mi vida. Me quedé sin cosas que hacer rápidamente. Luego se quedó por ahí”, admitió.

En agosto, Alieksieienko lo puso a la venta en Facebook Marketplace y acabó vendiéndolo por US$ 2.600, una rebaja respecto a los US$ 4.000 que pagó originalmente.

Los precios de reventa del Vision Pro han bajado en los últimos meses. El precio medio de reventa del Vision Pro básico, de US$ 3.499, es de US$ 2.494 en septiembre, frente a los US$ 2.710 de agosto, en Swappa, un mercado de compraventa de productos tecnológicos usados.

-Traducido del inglés por Pulso.