Los depositantes de SVB y de Signature no perderán su dinero. ¿Qué ocurre si quiebra otro banco?

Los reguladores federales tomaron la decisión de emergencia a principios de marzo para garantizar que todos los depositantes de los quebrados Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank pudieran recuperar su dinero, independientemente del importe que tuvieran en sus cuentas.

Los reguladores dijeron que esperaban que la decisión evitara una avalancha más amplia de bancos. La intervención ha suscitado preguntas de bancos, clientes bancarios y legisladores sobre el programa gubernamental de garantía de depósitos y sobre lo que ocurriría si otro banco quebrara.

He aquí algunas preguntas y respuestas sobre el seguro de depósitos.

¿Qué es el seguro de depósitos y si lo tengo?

La Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) asegura todas las cuentas bancarias hasta US$ 250.000 (o US$ 500.000 en el caso de cuentas de propiedad conjunta de una pareja). El seguro se paga mediante una comisión que la FDIC cobra a los bancos.

Esto significa que la FDIC le garantiza que recuperará su dinero si su banco quiebra, hasta cierto punto. El objetivo del seguro de depósitos es reducir el riesgo de quiebras bancarias ofreciendo a los clientes la certeza de que su dinero está a salvo incluso si su banco quiebra.

Según la FDIC, aproximadamente el 57% de los depósitos están asegurados. Muchas cuentas con depósitos no asegurados pertenecen a empresas, que los utilizan para pagar nóminas y gastos de explotación.

¿Por qué los reguladores garantizaron todos los depósitos de los dos bancos en quiebra?

Funcionarios de la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro y la FDIC han dicho que estaban preocupados de que cualquier cosa que no fuera una garantía sobre todos los depósitos en SVB y Signature llevaría a los depositantes no asegurados de otras instituciones a retirar su dinero, causando potencialmente una bola de nieve de quiebras bancarias.

“En realidad, no se trataba de esos bancos en concreto, sino del riesgo de contagio a otros bancos y a los mercados financieros en general”, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en su conferencia de prensa del 22 de marzo.

Los reguladores hicieron uso de los poderes especiales de emergencia que pueden invocar si consideran que un banco en quiebra está poniendo en riesgo el sistema financiero en general.

¿Podrían los reguladores volver a invocar esos poderes especiales?

Sí, si consideran que otra quiebra bancaria pone en peligro el sistema financiero. Las autoridades han dicho que considerarían la posibilidad de recurrir de nuevo a la denominada excepción por riesgo sistémico si fuera necesario.

La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, comentó en un discurso pronunciado el 21 de marzo: “Podrían justificarse medidas similares si las entidades más pequeñas sufren retiradas masivas de depósitos que planteen riesgo de contagio”.

Pero hasta dónde podrían llegar los reguladores es una cuestión abierta. Según la ley Dodd-Frank de 2010, si las autoridades quisieran una garantía de depósitos más amplia, tendrían que pedir al Congreso que levantara el límite para todos los bancos.

Así que es más probable que actúen caso por caso, como hicieron con SVB y Signature.

En un testimonio ante el Congreso, Yellen afirmó que era demasiado pronto para pensar en un aumento generalizado del límite máximo de garantía de depósitos.

El presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, señaló en unas declaraciones preparadas para una audiencia del Comité Bancario del Senado que su agencia presentaría antes del 1 de mayo una revisión del sistema de garantía de depósitos. Sostuvo que la FDIC consideraría opciones políticas para cambiar los niveles de seguro de depósitos, entre otras cosas.

Jerome Powell y otros funcionarios se movieron para respaldar los depósitos en dos bancos en quiebra para reducir el riesgo de más corridas bancarias. FOTO: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS

¿Interviene el Congreso?

Algunos legisladores han dicho que están considerando la posibilidad de aumentar los umbrales del seguro de depósitos.

En una entrevista en CBS, la senadora Elizabeth Warren (demócrata, Massachusetts) indicó que elevar el límite del seguro de depósitos sería “una buena medida”, aunque también ha dicho que no apoyaría tal acción sin una regulación adicional. Warren también ha pedido la derogación de una ley de 2018 que elevó el umbral para una supervisión más estricta de los bancos a US$ 250 mil millones en activos desde US$ 50 mil millones.

Otros demócratas del Senado, incluido el líder de la mayoría, el senador Chuck Schumer (D., N.Y.), plantean que están abiertos a elevar el límite de seguro de depósitos.

No todo el Congreso está de acuerdo. El 20 de marzo, el grupo conservador Freedom Caucus de la Cámara de Representantes declaró que se opondría a cualquier medida que elevara el límite del seguro de depósitos, lo que, según el grupo, impondría mayores costos a los bancos y, en última instancia, a los clientes bancarios. Estos costos adicionales podrían derivarse de un aumento de las tasas que la FDIC cobra a los bancos.

El representante Patrick McHenry (republicano, Carolina del Norte), presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, manifestó que quería esperar a ver si las recientes medidas de los reguladores lograban estabilizar el sector bancario antes de debatir una nueva legislación.

El límite del seguro de depósitos se elevó por última vez tras la crisis financiera de 2008.

¿Cuáles son algunas de las propuestas?

Varios legisladores están estudiando ideas que ampliarían el seguro de depósitos a las cuentas más grandes a cambio de una tasa. El representante Ro Khanna, demócrata de California, en cuyo distrito se encuentra la sede del SVB, ha pedido que se imponga una tasa obligatoria a los grandes depositantes para garantizar su seguridad.

El senador Joe Manchin (D., W.Va.) y el senador Mitt Romney (R., Utah) también han sugerido tasas especiales para asegurar depósitos superiores al límite de US$ 250.000.

Los legisladores dicen que son sensibles a las preocupaciones de los bancos más pequeños, que podrían sufrir una fuga de depósitos si los clientes deciden que su dinero estaría más seguro en un banco grande. La Mid-Size Bank Coalition of America ha pedido recientemente a los reguladores que garanticen todos los depósitos durante dos años.

¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de aumentar el límite máximo del seguro de depósitos?

Los partidarios de aumentar el límite dicen que protegería más cuentas de clientes y podría reducir el riesgo de futuras quiebras bancarias. Muchas empresas mantienen más de US$ 250.000 en sus cuentas para pagar nóminas y hacer frente a gastos básicos. Un límite más alto les daría mayor seguridad de que sus fondos estarían protegidos.

El auge de la banca electrónica y móvil permite que las retiradas de fondos se produzcan mucho más rápido: muchos clientes del SVB utilizaron sus teléfonos para retirar US$ 42.000 millones del banco en una tarde. Una mayor cobertura del seguro de depósitos, al hacer menos probables esas retiradas, daría a los reguladores más tiempo para reaccionar en caso de emergencia.

Ampliar el seguro de depósitos también podría ayudar a los bancos más pequeños a competir con los más grandes, dicen algunos bancos. Tras las recientes quiebras bancarias, muchos clientes de bancos pequeños trasladaron sus depósitos no asegurados a bancos más grandes porque los consideraban más seguros y con menos probabilidades de quebrar.

Por otro lado, los detractores afirman que elevar el límite del seguro de depósitos podría generar riesgos morales. Si los bancos saben que la FDIC garantizará todo el dinero de sus clientes, podrían correr mayores riesgos de los que correrían en caso contrario.

Unos límites de seguro más elevados también podrían introducir nuevos costos para los bancos. Para garantizar más depósitos, la FDIC tendría que mantener más dinero en su fondo de garantía de depósitos. Esto podría suponer un aumento de las comisiones de los bancos, que a la larga podrían repercutirse en los clientes bancarios en forma de mayores comisiones de mantenimiento o por descubierto.