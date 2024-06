Máximo Pacheco y salar de Maricunga: “De aquí a fin de año (esperamos) recibir ofertas vinculantes”

En el marco del seminario Latin American Cities Conferences: Santiago del Council of the Americas, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, donde apuntó a la necesidad de producir más cobre en el país, y detalló la relevancia de construir proyectos estructurales. Asimismo, defendió el acuerdo de la estatal con SQM.

“Muchas veces se comentan los problemas de Codelco, pero no nos enfocamos en realidad en las fortalezas de Codelco. Nuestros competidores tienen que recorrer el mundo buscando yacimientos. Nosotros los tenemos todos en casa, y en demasía. Claramente, somos la empresa con mayores reservas de cobre del mundo. Es importante mencionar que en el caso del litio ahí están las reservas del litio. Bolivia tiene más litio que nosotros, puede ser que Argentina tenga reservas muy significativas. El litio en Bolivia viene junto con el magnesio. El litio necesita tener niveles de pureza casi perfectos. Aquí tenemos un país que tiene esas reservas de litio y cobre”, dijo Pacheco.

Y agregó que “aquí está la mala noticia. La mala noticia es que Chile producía en el año 90 un millón y medio de toneladas. De ese millón y medio un millón 200 era de Codelco. Del año noventa al año 2004 pasamos de un millón y medio a cinco millones y medio, y eso fue principalmente por el incremento que hubo en las mineras privadas. Para esas empresas fue posible instalarse en Chile porque existía Codelco, que había ayudado a crear el ecosistema minero necesario. Llevamos 20 años con nuestra producción de cobre estancada. Esta es principal la conclusión que uno saca del viaje a Europa. Cuando uno llega te dicen: pucha el mundo necesita más cobre, y cuánto van a poder aumentar su producción para llenar esta demanda insatisfecha. La respuesta nuestra no es muy clara, porque tenemos demasiados temas pendientes”.

Pacheco indicó además que para la minera estatal, los proyectos estructurales son de suma relevancia.

“Los temas que tenemos en Chile, para transformar como país esta realidad son gigantescos y son muy clave. Si Chile no aumenta su producción de cobre, Chile le está haciendo la vida más difícil al planeta en su transición energética. Ese es un mensaje que escuchamos claro en Europa. Qué estamos haciendo en Codelco. Miren el regalo que Teniente y Chuquicamata tienen más de 100 años de vida, y siguen teniendo reservas. Qué es lo que tenemos que hacer. Desarrollar proyectos estructurales”, señaló.

Asimismo indicó que “estamos en la frontera del conocimiento. La ingeniería chilena está en la frontera del conocimiento mundial en materia de minería subterránea. No tenemos donde ir a copiar. A la roca no le gusta que la perforen. Ahí están los proyectos estructurales que son muy importantes para Codelco. Aunque la empresa es del Estado, funcionamos como empresa público-privada. Nosotros como empresa para ejecutar bien estos proyectos necesitamos no solo nosotros ser muy buenos, sino que los contratistas ser muy buenos. Eso es un tremendo desafío”.

Por otro lado, defendió el acuerdo de Codelco con SQM, por el litio en el salar de Atacama.

“Para todos es claro que hubo una Comisión Nacional del Litio en Bachelet II. En esa Comisión se estableció lo importante que era para Chile, que Codelco participara en la estrategia del litio. Luego el presidente de la República anunció la estrategia nacional del litio, donde destacó la importancia que iba a tener que Codelco pudiese en conjunto con empresas privadas incrementar la producción de litio. Si hay algo distintivo de lo que estamos haciendo como país, es que no solo estamos apuntando a aumentar la producción. No solo estamos diciendo que vamos a producir más litio con menos agua, sino que estamos creando un modelo público- privado que mucha gente lo ve con desconfianza. Ni Codelco lo ve con desconfianza ni SQM lo ve con desconfianza. El esfuerzo de construir una empresa público-privada de esa magnitud, de esa complejidad es algo que también la gente lo ve con extraordinario interés”, explicó.

Y además entregó algunos detalles al respecto, y señaló que “ustedes conocen el acuerdo Codelco SQM. Se firmó el 27 de diciembre. El MOU (memorándum de entendimiento, por sus siglas en inglés) era no vinculante. Después, el 31 de mayo firmamos un documento definitivo vinculante, que definió un conjunto de requisitos que tenemos que cumplir, para que a principios de enero del próximo año podamos tener una empresa donde Codelco va a tener el 50+1 de las acciones. Esto es lo que estamos haciendo en el desierto de Atacama. Va a ser la mayor empresa de litio de Chile”.

También detalló que esperan recibir ofertas para el litio en el salar de Maricunga.

“De aquí a noventa días esperamos que nos hagan ofertas no vinculantes, y de aquí a fin de año recibir ofertas vinculantes. Pedernales es el tercer salar que tenemos y tenemos la propiedad de 100% del salar”, sostuvo.

Por último, dijo que el país debe recuperar el orgullo de ser minero, y que es clave la legitimidad social.

“Somos un país minero. Nos sentimos muy orgullosos de ser un país minero. Nos sentimos como una empresa muy exitosa. Chile como país minero muy gravitante, pero la minería necesita construir licencia social. Legitimidad social que no tiene. Es un tremendo desafío. Efectivamente como país necesitamos devolver el orgullo de ser un país minero, pero necesitamos una minería con otros estándares ambientales, con otros estándares sociales”, concluyó.