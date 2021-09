Migrantes cada vez más insertos en Chile: INE alista entrega de boletín de empleo de población extranjera

A diferencia de la creciente llegada de inmigrantes que hubo a Chile durante los años 2016 y 2017, en 2020 la cifra se desaceleró. Según los nuevos datos oficiales entregados por el Servicio Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al 31 de diciembre del año pasado la población extranjera residente en el país alcanzó un total de 1.462.103 personas, es decir, un aumento de sólo un 0,8% respecto de 2019. No obstante, pese a esta ralentización, la presencia de extranjeros en la fuerza de trabajo del país está cada vez más fuerte superando el millón de personas.

Por esta razón, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) comenzará a publicar un boletín de empleo focalizado en extranjeros que trabajan en Chile. La idea comenzó en 2020 entre el INE y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).

El viernes pasado los ejes generales de este nuevo boletín fue presentado al Comité de Expertos en Estadísticas Laborales. En la presentación se informó que el boletín contendrá análisis de la situación de la fuerza de trabajo, los principales indicadores del mercado laboral, indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo y la caracterización de la población extranjera ocupada. Asimismo, indicaron que se aplicaran criterios de calidad para asegurar la difusión de estimaciones robustas en términos estadísticos.

Se aclaró que se caracterizará a la población extranjera en general y no en particular, es decir, no hay datos específicos para extranjeros provenientes de un país determinado.

Otra de las especificaciones que se entregó es que las personas extranjeras en la ENE se definen operativamente como todas aquellas personas que no son chilenos y que cumplen con los criterios para ser encuestados.

Desde el INE sostienen que “se encuentran trabajando en la definición de la fecha de la publicación y periodicidad de este boletín, la que pronto será confirmada a través de los medios oficiales de comunicación”.

Sandra Quijada, directora del INE

Caracterización piloto

En la presentación se entregaron algunos resultados de empleo de extranjeros. Para ello se analizan datos para el último trimestre móvil publicado, es decir, mayo-julio de 2021 (MJJ 2021), considerando además su variación en doce meses. Así, la encuesta reportó 1.531.391 personas extranjeras en el trimestre de las cuales 1.325.740 son personas en edad de trabajar, es decir, de 15 años o más.

Según sexo, 664.950 son hombres, equivalentes a 50,2%, por su parte, las mujeres corresponden a 660.790 (49,8% restante).

La fuerza de trabajo de personas extranjeras se estimó en 1.020.540, de estas 93,7% son corresponde a ocupados. Por su parte, la población extranjera fuera de la fuerza de trabajo se estimó en 305.200 personas, lo que equivale a 23,0%.

En el trimestre mayo-julio de 2021, la tasa de desocupación en la población extranjera fue 6,3%, disminuyendo 9,4 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido al alza de los ocupados (31,0%), que incidió de forma exclusiva en el aumento de la fuerza de trabajo (17,8%), ya que los desocupados se redujeron 53,1%. En igual período, la tasa de desocupación total fue 8,9%, mientras que la tasa de desocupación de la población nacional alcanzó 9,3%.

De acuerdo a la categoría ocupacional, el ascenso de los ocupados inmigrantes fue liderado por los asalariados privados (23,2%) y por los trabajadores por cuenta propia (67,5%).

Los ocupados informales ascendieron 58,7%, como consecuencia de los incrementos de las mujeres (78,3%) y de los hombres (43,8%).