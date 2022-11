Ministra Jara señala que proyecto previsional no traba la inversión privada y critica reclamos de las AFP

Después de las críticas que han levantado las AFP sobre la reforma previsional, y la posibilidad de que los inversores extranjeros recurran al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, defendió el proyecto instando a esperar por el diálogo que se dará en el Congreso.

Según consignó la autoridad en entrevista con Radio Duna, “las opiniones de las mismas AFP tienen que ver con la resistencia a los posibles cambios que les pudiesen afectar”. En esta línea, planteó que los comentarios que las administradoras han hecho sobre el proyecto vienen “desde una posición que a ellos les parece adecuada”.

Por lo mismo, Jara aseguró que la reforma elaborada por el gobierno de Gabriel Boric no pretende trabar la inversión privada. “Los inversores tienen que cumplir ciertos requisitos legales que son evidentes, puesto que ahí está el resguardo de los fondos previsionales del sistema, de los trabajadores y también de los empleadores”, dijo.

Así, la ministra argumentó que no se trata de impedimentos, sino que los nuevos actores tanto públicos como privados deben regirse por estándares que “tienen que ser los más altos”.

Incluso, señaló que con la reforma previsional propuesta podrían ingresar más privados. “Esta sería una oportunidad más para el emprendimiento privado de carácter financiero, que a nosotros nos parece que puede resultar muy atractivo para todos aquellos que quieran dedicarse a ese giro”, afirmó la secretaria de Estado.

Defendiendo el proyecto, Jeannette Jara sostuvo que el objetivo de separar las labores de soporte “es tener mejores economías de escala y permitir que las barreras de entrada disminuyan”.

Ciadi

Asomándose la posibilidad de que los inversores de capitales extranjeros acudan al Ciadi, la ministra del Trabajo planteó que el gobierno sabe que es una carta a jugar. “Se han estado haciendo esos anuncios, creemos que es parte de sus derechos”, dijo.

Independiente de ello, Jara señaló que “no debiera haber dificultades en ese sentido, porque las sociedades van avanzando en cambios regulatorios. Es como que una situación jurídica no pudiera verse hacia adelante modificada, sino no tendría mucho sentido la evolución de la normativa”.

Por lo mismo, la autoridad también llamó a esperar por el diálogo que tendrá lugar en el Congreso. “Todo está por verse, todavía tiene que iniciarse la discusión de la reforma previsional. Hay harta resistencia, el mismo ministro Marcel señalaba que hay campañas que se han iniciado hace mucho tiempo, y uno tiene que pensar que lo único que no podemos continuar haciendo es más de lo mismo”, afirmó en la entrevista.

En este sentido, Jeannette Jara criticó la postura de “las líneas comunicacionales de las administradoras”. Según planteó, las AFP han abordado “cómo se van a defender, al CIADI, a que no habrá herencia –que no será así–, propiedad de fondos, libertad de elección; pero en realidad, a cómo se mejoran las pensiones en Chile no se ha mencionado ninguna letra”.

Por lo mismo, la ministra indicó que sería “preocupante” la posición que se ha tomado desde “una industria que se ha convertido en el tronco principal del sistema de pensiones”. Desde su interpretación, “va muy a contrapelo de lo que ocurre en los sistemas de seguridad social del mundo”.

Discusión de la reforma

Sobre los discutidos seis puntos porcentuales, la titular de Trabajo aseguró que “la cotización del empleador fue propuesta por el gobierno de centro-derecha de Sebastián Piñera y de centro-izquierda de la Presidenta Bachelet”. Dado esto, señaló que “no entendería cuál es la razón para que ahora no existiera”.

Además, sobre la idea de separar la discusión de la reforma previsional de la PGU, Jeannette Jara defendió el tratamiento integral del proyecto. Esto, ya que sugirió que “cada uno de los elementos que se mueva de la propuesta, genera otros efectos”.

Así, la ministra convocó al diálogo con los parlamentarios. “La Presidente Bachelet llevó adelante un proyecto y el Presidente Piñera igual. Hemos tenido oportunidades que no han logrado consolidarse, entonces hoy tenemos una oportunidad más que para un gobierno en particular, es para el país”, sostuvo.

“Para las personas sería incomprensible que no lográramos llegar a un buen acuerdo, y la disposición la tenemos con esta propuesta que modera, que es técnicamente bastante robusta”, afirmó.