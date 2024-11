No sólo la acción cae: los bonos de Clínica Las Condes tampoco repuntan

Un momento complejo es el que vive Clínica Las Condes. La firma controlada por Cecilia Karlezi enfrenta cifras negativas en sus estados financieros, además de revelaciones financieras que han golpeado el precio de sus instrumentos de oferta pública.

Este miércoles la acción de CLC cayó 5,78%, con altos montos transados: $235 millones se operaron en la jornada, el 40,5% del total que la acción movió en el mes, y el 1,4% de lo transado en el año. Este jueves el título ha operado $23 millones, pero no ha mostrado variación. En el año cae 30%.

Los inversionistas reaccionaron ante las noticias dadas a conocer en la jornada previa por la compañía. Por una parte, la empresa reveló que al cerrar el tercer trimestre, “se detectaron diferencias respecto a pasivos no reconocidos durante el ejercicio del año 2023 por la suma de $7.374.980.000″, del orden de US$7,5 millones. Sobre la base de este antecedente, CLC explicó que “el directorio acordó, por unanimidad, corregir retroactivamente el balance y los resultados”.

Junto con ello, CLC reveló sus estados financieros del tercer trimestre, donde detalló que , para el período que va de julio a septiembre sufrió pérdidas por $16.001 millones, profundizando las de $8.900 millones del mismo periodo del ejercicio previo. En tanto, los ingresos del periodo cayeron desde los $49.185 millones a $39.519 millones.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, CLC informó de pérdidas por $15.532 millones, un 75% por sobre las pérdidas de $8.855 millones de igual lapso de 2023. Según su análisis razonado, esto se explica “principalmente por una disminución de un 10,38% en los ingresos por actividades ordinarias tales como hospitalario y ambulatorio, una caída del 8,74% en costos de venta y un 15,63% en los gastos de administración”.

Con este telón de fondo, los instrumentos de deuda que transan en el mercado secundario también se han visto golpeados. Según información proporcionada por Risk America, el bono de CLC cotiza en un valor par de 73%, y una TIR (Tasa Interna de Retorno) de 10,346%. Los valores están lejos de los registrados hace algunos años. Para el último día de noviembre de 2021, la TIR se encontraba en 4,895% y el valor par en 93,224%. Es decir, el premio por riesgo del instrumento se ha disparado, lo que comenzó a ocurrir aproximadamente a mediados de 2022.

No obstante, los valores actuales son positivos respecto del piso que tocó el 30 de mayo de este año, cuando alcanzó un valor par de 50%, y una TIR de 14,8%. La mejora se produce luego de que en junio CLC propusiera una aumento de capital de $35 mil millones, el cual fue aprobado a fines de dicho mes.

Sin embargo, la operación no se concretó en un 100%, y ello implicó acciones por parte de las clasificadoras de riesgo. En noviembre, Humphreys redujo la nota de CLC desde categoría BBB- a BB, es decir, una baja de dos escalones. Según la agencia, el cambio de la nota de los títulos de deuda emitidos por CLC, “responde a que de acuerdo con la información que se ha tenido a la vista, la clasificadora no tiene antecedentes precisos, que permitan presumir con una certeza razonable, que el emisor dispondrá de la liquidez necesaria para el pago de sus obligaciones de corto plazo, en particular para el vencimiento del 30 de noviembre del bono serie B”.