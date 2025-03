Norte Grande: pérdidas en 2024, pero con menos pasivos y dividendos históricos en los últimos años

El 2024 fue un ejercicio de magro resultados para SQM. La fuerte caída del precio internacional del litio golpeó a la minera no metálica, y de paso generó efectos negativos para las sociedades aguas arriba a través de las cuales Julio Ponce participa en la propiedad de la empresa.

El año pasado, SQM reportó pérdidas por US$404 millones, una fuerte deterioro respecto de las utilidades por US$2.012 millones del año previo. En tanto, los ingresos de litio y derivados experimentaron una caída de 56,7% en el ejercicio de 2024, totalizando US$2.241,3 millones, mientras que en el último trimestre experimentaron una baja de 32,8%, llegando a US$532,0 millones.

En esa misma línea, Norte Grande, matriz de las compañías Oro Blanco, Pampa Calichera, Nitratos y Potasios, perdió US$144 millones, un resultado que se compara negativamente respecto de las ganancias por US$504 millones registradas durante el ejercicio previo.

Según su análisis razonado, las pérdidas se explicaron por “la pérdida en la participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos que se contabilizan por el método de participación de US$ 109 millones, generado por la participación en el resultado negativo de la asociada SQM durante el primer trimestre de 2024 de US$223 millones, compensado en parte por la participación en la utilidad de la asociada obtenida durante el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024 de US$ 114 millones″.

“Adicionalmente, este menor resultado está explicado por la disminución de los ingresos financieros asociados a menores colocaciones de excedentes de caja comparado con el ejercicio 2023 y la pérdida por el cambio de moneda extranjera respecto el peso chileno en los activos por impuestos corrientes y no corrientes”, agregó la compañía.

Por su parte, los pasivos totales de la empresa cayeron 15,2%, hasta los US$452 millones. Los pasivos corrientes, en tanto, descendieron 10,5% a US$90 millones, mientras que los no corrientes bajaron 16,4% a US$342 millones.

En su análisis razonado, señaló que “los pasivos no corrientes disminuyeron en US$ 65 millones en relación con el saldo al 31 de diciembre de 2023, explicado principalmente por la disminución de ´Otros pasivos financieros no corrientes’ de US$ 76 millones producto del traspaso de la porción corto plazo de capital hacia el corriente del pasivo financiero con el Banco Security”.

Dividendos

Sin ganancias en 2024, la compañía no tiene utilidades líquidas que distribuir durante este 2025, pero durante los últimos ejercicios ha entregado sumas relevantes a sus accionistas. Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), desde 2020 a la fecha, Norte Grande desembolsó $667.248 millones (US$785 millones) en dividendos, a pesar de que no repartió utilidades en 2020 ni en 2021.

La sociedad controladora de Norte Grande es SQYA, firma a través de la cual Julio Ponce, histórico presidente de SQM, participa en la minera no metálica. Producto de dicho porcentaje, desde 2020 a la fecha ha recibido dividendos por $533,7 mil millones.

En lo que va de 2025, la acción de Norte Grande se empina 5,5%, compensando en parte la fuerte baja de 34% que sufrió en 2024. Según el último reporte de renta variable de Bice Inversiones, el descuento holding de la compañía llegó la semana pasada a 46%, por debajo del 55% que reporta en promedio en los últimos 5 años.