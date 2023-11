OpenAI recupera a su CEO. ¿Qué ocurrirá a continuación?

Sam Altman vuelve a estar al frente de OpenAI, días después de que la junta directiva lo destituyera abruptamente. Casi todo lo demás sigue en el aire.

El acuerdo alcanzado el martes por la noche de la semana pasada para restituir a Altman como CEO está muy lejos del objetivo final que quería alcanzar tras un fin de semana de intensas negociaciones. Según personas familiarizadas con el asunto, Altman había presionado para que se formara un nuevo grupo de directores -construido sobre las cenizas de los directores que le despidieron- y quería volver a formar parte del directorio él mismo.

En cambio, Altman no estará en el directorio reconfigurado, y uno de los directores que lo despidieron sigue allí.

El martes por la noche, la empresa anunció un nuevo directorio inicial formado por Bret Taylor, excodirector ejecutivo de Salesforce; Larry Summers, exsecretario del Tesoro; y Adam D’Angelo, director ejecutivo de Quora y único miembro del antiguo directorio.

La junta anterior y Altman también acordaron una investigación independiente sobre su conducta, el proceso que la junta utilizó para destituirlo la semana pasada y sus consecuencias, informó The Wall Street Journal. Cuando el directorio anunció la marcha de Altman, alegó falta de franqueza en sus comunicaciones, sin dar más detalles.

La inusual estructura corporativa de OpenAI, en la que un directorio sin ánimo de lucro gobierna una rama empresarial que ha recaudado dinero de inversionistas externos, se mantendrá por ahora. Según los estatutos actuales de la empresa, la única responsabilidad del directorio es garantizar que la empresa desarrolle sistemas de inteligencia artificial beneficiosos para la humanidad, incluso si eso significa acabar con los beneficios de los inversionistas.

El nuevo directorio inicial tiene mucho que resolver en los próximos meses. Se le ha encomendado la tarea de nombrar a los directores de un directorio ampliado y probablemente explorará cambios sustanciales en la estructura de gobierno de OpenAI, dijeron personas familiarizadas con el asunto. La mayoría de los inversionistas y ejecutivos de OpenAI esperan nuevos controles y equilibrios que limiten la capacidad de la junta para destituir tan abruptamente a un fundador y poner en peligro miles de millones de dólares en valor empresarial.

Mientras la empresa debate su futuro, esto es lo que está en juego para los actores clave.

Sam Altman

La mayor victoria de Altman fue presionar con éxito al directorio de administración para que le restituyera en su puesto de director ejecutivo.

Se reincorpora a OpenAI con el apoyo público de Microsoft, su mayor patrocinador corporativo, y el de la mayoría de los empleados, que han visto dispararse el valor de sus acciones en el último año.

Tres de los cuatro directores del directorio que le despidió ya no están, incluido un miembro del directorio que se enfrentó a Altman este otoño por la publicación de un artículo que elogiaba las prácticas de seguridad de un competidor. Y Altman y los nuevos directores pueden tener la oportunidad de cambiar el directorio y la estructura de gobierno de OpenAI para aislarle de una repetición de lo ocurrido el viernes.

Pero Altman también se encuentra en una posición más débil de la que pretendía al negociar su posible regreso. Su bando creía haber llegado a un acuerdo provisional el domingo para que volviera a formar parte del directorio de administración, así como para restituirle como director ejecutivo, según explicaron personas familiarizadas con el asunto. Pero el acuerdo se vino abajo a última hora del domingo y el directorio nombró a un nuevo CEO interino, lo que obligó a Altman a volver a la mesa de negociaciones. Al final firmó un acuerdo que no le incluía en el directorio, lo que limitaba su influencia.

Altman también perdió a un aliado clave en el directorio: el antiguo presidente de OpenAI, Greg Brockman, que fue cesado abruptamente como director justo antes de que Altman fuera despedido. Brockman abandonó inicialmente la empresa para protestar por esa medida. Ahora ha vuelto a la empresa, pero no como miembro del directorio.

Las partes también acordaron llevar a cabo una investigación independiente sobre la conducta de Altman y la decisión de la junta de despedirlo, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

El antiguo directorio, menos Ilya Sutskever

El objetivo del antiguo directorio de sustituir a Altman se tambaleó en última instancia después de que no consiguieran ganarse a los empleados, que estaban enfadados por la forma en que se comunicó la decisión y dijeron que habían perdido la confianza en el directorio. El lunes por la mañana, uno de los cuatro consejeros iniciales que despidieron a Altman cambió de bando.

Aun así, los tres miembros restantes del directorio negociaron concesiones clave que les darán influencia sobre OpenAI. Durante el fin de semana, exigieron representación en el nuevo directorio y solicitaron una investigación independiente completa sobre la conducta de Altman, dijeron las personas. Ambas condiciones se cumplieron en el acuerdo alcanzado a última hora del martes.

El directorio de administración anterior también aprobó a dos miembros independientes -Taylor y Summers- que espera que actúen como directores imparciales y mantengan a Altman bajo control, dijeron personas familiarizadas con el asunto. A través de D’Angelo, es probable que tengan voz para defender su visión de la empresa, que ha puesto un estricto énfasis en la seguridad por encima de los beneficios.

El antiguo directorio incluía a D’Angelo; Helen Toner, directora del Center for Security and Emerging Technology; Tasha McCauley, científica adjunta de gestión de una organización sin ánimo de lucro; e Ilya Sutskever, jefe científico de investigación de OpenAI, que apoyó el golpe pero luego cambió de opinión el lunes.

Microsoft

Como principal patrocinador de OpenAI y beneficiario de su tecnología, Microsoft tenía mucho que perder en medio del caos y la incertidumbre de los últimos días. La empresa invirtió US$ 13.000 millones, pero no tenía un puesto en el directorio de administración, y sabía que el directorio de la organización sin fines de lucro podría acabar con su inversión en nombre de la protección de la misión de OpenAI.

En su lugar, el gigante tecnológico confió en la estrecha relación entre Altman y el CEO de Microsoft, Satya Nadella, y el director de tecnología, Kevin Scott. Pero a medida que la junta de OpenAI fue perdiendo miembros a lo largo del año pasado -en particular Reid Hoffman, que también es director de Microsoft-, el contingente de leales a Altman se fue reduciendo. Cuando fue destituido, Microsoft se vio totalmente sorprendida.

Aún no está claro si Microsoft acabará teniendo un puesto en el directorio dentro de la nueva estructura. Si consigue uno, potencialmente un papel de observador en el directorio, Nadella obtendría la visibilidad de la gobernanza de OpenAI de la que carecía. Pero si no lo consigue, y sobre todo si Altman no es nombrado miembro del directorio, Microsoft saldría de la confusión en una posición peor, con aún menos visibilidad y control sobre uno de sus activos más valiosos.

inversionistas de capital riesgo

A lo largo de los años, empresas de capital riesgo de Silicon Valley como Thrive Capital y Khosla Ventures han invertido en OpenAI comprando acciones a los empleados. Al igual que Microsoft, estos inversionistas no tenían voz ni voto en el gobierno de OpenAI, por lo que estaban a las órdenes de un directorio que no tenía la obligación de actuar en su interés financiero.

El despido de Altman congeló un acuerdo de inversionistas para comprar acciones con una valoración de US$ 86.000 millones. Incluso abrió la posibilidad de que esas acciones se devaluaran, dado que la empresa podría muy bien haberse hundido si los empleados cumplían sus amenazas de dimitir. Durante el fin de semana, los inversionistas respaldaron a Altman, presionando para que fuera readmitido.

Los inversionistas quieren que OpenAI se convierta en una sociedad anónima gestionada por un directorio alineado financieramente con sus accionistas. Eso les liberaría del directorio sin ánimo de lucro, que no actúa en nombre de los accionistas y también ha establecido límites de beneficios para los inversionistas. El cambio sería una tarea ardua, dada la influencia que sigue teniendo el directorio anterior y la larga identidad de OpenAI como organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo de una inteligencia artificial segura.

Empleados

El regreso de Altman fue muy popular entre los empleados. Durante el fin de semana, más del 95% de ellos firmaron una carta diciendo que renunciarían si no volvía.

OpenAI se fundó como una organización sin ánimo de lucro en 2015. Empezó a parecerse más a una startup de Silicon Valley -especialmente en el año transcurrido desde que lanzó el chatbot viral ChatGPT, uno de los lanzamientos tecnológicos más exitosos de la historia-.

La empresa atrajo a ingenieros de otras empresas tecnológicas con salarios elevados y la promesa de enriquecerse enormemente con las acciones de la empresa. La sede de la empresa en San Francisco estaba equipada con las comodidades típicas de las empresas tecnológicas de altos vuelos, como un bar, una cafetería y una biblioteca.

Muchos prefirieron quedarse en OpenAI antes que en Microsoft, a la que Altman planeaba unirse a principios de esta semana antes de ser restituido como CEO. En las redes sociales, los empleados bromeaban sobre las diferencias culturales con el gigante del software.

También tenían incentivos económicos para “reunificar” OpenAI. Los empleados que pretendían vender sus acciones a inversionistas de capital riesgo estaban a punto de obtener una enorme ganancia inesperada. Esa venta de acciones habría triplicado el valor de OpenAI en menos de un año, pero se interrumpió tras el despido de Altman. Ahora, los inversionistas son optimistas y creen que el acuerdo saldrá adelante.