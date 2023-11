Permisología y reforma del SEIA: la visión del laboratorio de políticas públicas de Bernardo Larraín Matte

El gobierno se ha comprometido a ingresar este año el proyecto de permisología y la reforma al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Ante este debate, Pivotes, el laboratorio de políticas públicas creado por el expresidente de la Sofofa y actual vicepresidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, entregó su visión sobre estas materias, a través de una minuta donde plantea los aspectos positivos y negativos de lo que se está debatiendo, y sus propuestas.

“En estos días el Ministerio de Economía está redactando un proyecto para integrar a los permisos sectoriales no ambientales y enviaremos un proyecto antes de fin de año. Lo propio está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente sobre la reforma al Servicio de Evaluación Ambiental”, dijo el Presidente Boric ante el empresariado a fines de octubre.

Y luego agregó que “le he planteado a los ministros que se debe fortalecer la institucionalidad ambiental, pero a la vez disminuir los plazos, porque la reforma no es un éxito si no bajan los plazos, porque en Chile esto se ha constituido en un cuello de botella”.

Propuestas

Desde Pivotes, se refirieron en detalle a la reforma que impulsa la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Advierten de incertidumbre y plazos excesivamente largos. Entregan sus propuestas en dos principales materias, que tienen que ver con la participación ciudadana, y la eliminación del Comité de Ministros.

En términos de participación ciudadana (PAC), esta se amplía y se establece una participación temprana. Desde Pivotes indican que esto puede permitir que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) se adecuen de mejor manera a los aspectos sustantivos que requiere el proyecto.

Sin embargo, puntualizan que estos cambios no ayudan a reducir los plazos de evaluación y reducir la incertidumbre de los inversionistas.

La propuesta de Pivotes apunta a avanzar a una evaluación en 2 etapas para reducir la incertidumbre y definir la viabilidad del proyecto al inicio de la evaluación. En la primera etapa se debiera definir qué proyecto se va a implementar, y en la segunda etapa cómo se implementa y bajo qué condiciones específicas.

Además, plantea que en ambas etapas debiera haber un recurso de reclamación a ser resuelto en un plazo cierto, vencido el cual se aplicaría un silencio administrativo positivo eficaz.

Otro aspecto que abordan, es que se eliminan los COEVAs y el Comité de Ministros. Al respecto, Pivotes dice que “este cambio apunta en la dirección correcta, permite disminuir la discrecionalidad política en las instancias finales de decisión, aumentar el carácter técnico del proceso de evaluación ambiental y reducir la incertidumbre”.

Pero desde el punto de vista negativo, señalan que “difícilmente las autoridades políticas van a mantenerse al margen, especialmente cuando se trate de proyectos emblemáticos. Eliminarlos del proceso de evaluación puede generar que ejerzan influencias al margen del proceso, lo que puede ser contraproducente”.

La propuesta de Pivotes en esta materia establece que los gobiernos comunales, regionales e incluso nacional puedan tener algún rol durante el proceso, y valoran que la decisión final no dependa de ellos. Plantea que tengan rol en la etapa inicial, asociado a la coherencia del proyecto presentado con los planes regionales de ordenamiento territorial.