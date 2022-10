Presidente de la CNC llama a evitar que proyecto de 40 horas afecte la productividad y genere informalidad laboral

Ad portas de que este 19 de octubre se inicie en la Comisión del Trabajo del Senado la votación de las indicaciones al proyecto que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, señaló que si bien existen puntos de acuerdo en torno a la iniciativa también se deben corregir algunos aspectos que podrían afectar la productividad y fomentar la informalidad laboral.

“Formamos parte del acuerdo con la CPC que hubo con el mundo de la CUT y la propia ministra (del Trabajo). Sin embargo, hay elementos en que hay que fijarse, claramente nosotros estamos propendiendo a que los trabajadores tengan esa conciliación de la vida laboral con la vida familiar que es súper importante, porque también nos ayuda a mejorar la productividad”, dijo Mewes en entrevista con Radio Duna.

Entre los puntos en que existe consenso destacó que la implementación de la medida sea gradual tanto para las grandes empresas como para las pequeñas y destacó, por ejemplo, que en el caso del turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia, se puedan pactar ocho domingos de trabajo en temporada alta y luego compesarlos con descaso en temporada baja.

Sin embargo, criticó que el proyecto deje en forma exclusiva de los trabajadores la definición de su jornada laboral, ya que, a su juicio, ésta debe estar relacionada directamente con el proceso productivo particular de cada empresa.

“Nosotros pusimos el punto porque nos parece que hay algunas cosas que también tenemos que avanzar bajo el paraguas de la adaptabilidad, y ahí, por ejemplo, hemos conversado y había un acuerdo en que existieran bandas de ingreso y salida de los trabajadores de las empresas pero esta puesto hoy dia en una indicación que esto es unilateral desde el punto de vista del trabajador y creemos nosotros que esto tiene que ser pactado”, afirmó.

Al respecto señaló que sería una buena idea promediar las 40 horas en casos como, por ejemplo, la industria logísitica que es más intensiva trabajo a fines de mes producto de los cierres de inventarios, que a principios de mes.

Asimismo sostuvo que la flexibilidad laboral debe ser extensiva a todos los trabajadores de modo de no fomentar la informalidad laboral, sobre todo en el caso de las mujeres.

Mewes, sin embargo, descartó que el proyecto genere una reducción en los salarios. “Yo pienso que no debiera ocurrir, dado el proyecto no debiera ocurrir, lo que nos puede pasar sí, y hay que ser muy claros, que dado que vamos a tener una recesión económica, anunciada por todo el mundo, el próximo año, esos efectos sí pueden tener un impacto eventualmente en las remuneraciones, pero yo no creo y no seríaa sano que producto de este proyecto se precarice el empleo y salgan perjudicados los trabajadores”, aseveró.

Por ello ante las pesimistas perspectivas para el desempeño de la economía el dirigente gremial llamó al gobierno a establecer medidas que permitan fomentar la inversión.