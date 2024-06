¿Qué obtienen los inversores de Tesla con US$ 48.000 millones? El regreso del viejo Elon Musk

Elon Musk está actuando como un tipo que acaba de recibir un sueldo récord.

Bailó en el escenario. Saltó de alegría. Y con entusiasmo habló de un futuro que implica miles de millones de robots humanoides, diciendo que podría llegar con Tesla a US$ 30 billones algún día, o cerca de 10 veces el valor actual de la empresa pública más valiosa del mundo.

Los accionistas de Tesla cumplieron su deseo: el viejo Elon había vuelto.

A pesar de la emoción, no está claro cuánto tiempo podría durar la resaca después de una inusual campaña de representación en la que algunos accionistas cuestionaron abiertamente el compromiso del director ejecutivo con la empresa.

Todo lo que hizo falta para que volviera a bailar fue que los accionistas votaran el jueves para volver a autorizar su paquete salarial de US$ 48.000 millones. Un juez de Delaware había rescindido el acuerdo de 2018 a principios de este año, sumiendo al fabricante de autos eléctricos en el caos ante los temores de que se marchara enfadado.

“Nos dirigimos hacia un futuro salvaje”, advirtió a los inversores en la sede de la empresa en Austin, Texas, durante la reunión de accionistas que duró más de dos horas. “Salvaje, salvaje, salvaje”, repitió.

Más allá de que Musk hable de ofrecer robots como los de “La guerra de las galaxias”, existe una preocupación real entre algunos inversores por el estado actual del negocio automovilístico de Tesla, con una caída de las ventas en el primer trimestre y la aparición de nuevos y duros rivales procedentes de China.

Además, lleva años hablando de desplegar la tecnología de autos totalmente sin conductor, sin éxito.

“Ahora hay que admitir que a veces soy un poco optimista”, comentó Musk a los inversores entre risas. “No tengo una falta total de autoconciencia, pero si no fuera optimista esto no existiría, esta fábrica no existiría”, agregó.

Luego estaba la cruda yuxtaposición de sus halagüeños comentarios tras la votación y sus amenazas en los últimos meses de llevarse sus mejores ideas sobre robots e inteligencia artificial a otra parte si no se le concedía el 25% de las acciones de Tesla.

Pregunte a cualquier terapeuta: amenazar con el divorcio en un arrebato de ira puede resquebrajar los cimientos de una relación. Lo que empezó como una pelea puede convertirse en algo existencial.

Una dictadura de superhéroes

La semana pasada se presentaron dos demandas en Delaware en las que se acusaba a Musk y a la junta directiva de Tesla de cometer irregularidades, en parte, por sus esfuerzos para crear una empresa de inteligencia artificial separada aparentemente en competencia con el fabricante de automóviles. Tesla aún no ha respondido a las demandas, y Musk ha sugerido que Tesla podría beneficiarse de su startup xAI.

“¿Podría el CEO de Coca-Cola iniciar lealmente una compañía de refrescos competidora en el lado y luego desviar ingredientes escasos de Coca-Cola a la startup?”, preguntó una demanda presentada el jueves por el Fondo de Pensiones de Panaderos y Teamsters de Cleveland y otros inversores. “No se aplican normas especiales a Tesla ni a Musk. Sin embargo, en Tesla, lo absurdo se ha hecho realidad”, planteó.

Para algunos inversores, la votación del jueves fue un referéndum sobre si estaban de acuerdo con que Musk fuera esencialmente un CEO a tiempo parcial de Tesla junto con la supervisión de otras cinco empresas, incluida Twitter convertida en X.

“Tesla es la alcancía líquida de Musk, ya que cotiza en bolsa; sus otras empresas no”, dijo el inversor James McRitchie durante una presentación previa a la votación en la que abogaba por ciertos cambios en el gobierno corporativo. “O se queda el tiempo suficiente para utilizar nuestro capital de accionistas para financiar sus otras empresas, o cambia su atención antes si rechazamos su paquete salarial y cerramos el grifo del dinero”, sostuvo.

“Muerdan la bala”, añadió McRitchie, “prepárense para un futuro que no dependa de una dictadura de superhéroes”, señaló.

El público abucheó a McRitchie. Era una multitud que abrazaba plenamente a Musk. Para ellos, aparentemente, cualquier Elon es mejor que ningún Elon. Venían vestidos con camisetas de Tesla y coreaban su nombre: Elon, Elon, Elon.

“Si puede verme, estoy temblando incontrolablemente”, manifestó un accionista a Musk durante una sesión de preguntas y respuestas. “Realmente te admiro como accionista triplicó mi humilde y pequeña porción de... acciones”, agregó.

Preparando Optimus

Otro inversor preguntó si Tesla podría alcanzar esa valoración prevista de US$ 30 billones sin Musk al volante. Musk respondió que Tesla tiene un buen futuro sin él, pero que él aporta algo especial.

“Creo que soy un acelerador útil para ese futuro”, declaró Musk entre vítores.

Los rivales, advirtió Musk, acabarán triunfando con sus propios robots. “Lo que realmente importa es si podemos ser mucho más rápidos que los demás”, continuó.

Su mensaje fue claro: “Soy su única esperanza”.

Fue una apuesta similar en 2016, cuando reveló por primera vez el Modelo 3, un sedán eléctrico dirigido a las masas que se apresuró a producir, tratando de vencer a los rivales con sus propias ofertas.

Ahora, en lugar de centrarse en el próximo modelo EV de la compañía, Musk habla más de tecnología que no está tan probada o segura.

Musk se refirió al desarrollo del robot humanoide de la empresa, llamado Optimus, que hizo su debut conceptual en 2021 como una persona disfrazada bailando en el escenario. Ahora, sostuvo Musk, Tesla tiene robots reales realizando tareas en su fábrica de Fremont, California.

“De hecho, tenemos unos cuantos paseando por nuestras oficinas de Palo Alto”, afirmó.

Musk predijo que el año que viene habrá más de 1.000 robots humanoides trabajando en Tesla. En 2026, sugirió, el robot humanoide de Tesla será capaz de realizar toda una serie de tareas, incluidas algunas que no ha hecho antes.

En última instancia, espera que el número de robots humanoides supere con creces la población humana de la Tierra. En ese caso, Tesla podría fabricar más de 100 millones de robots al año, es decir, aproximadamente el mismo número de autos que produce actualmente toda la industria automovilística, con unos beneficios de un billón de dólares.

“Incluso las estimaciones más optimistas que he visto sobre Optimus subestiman la magnitud de lo que el robot será capaz de hacer”, comentó Musk.

Sugirió que Optimus por sí solo podría añadir US$ 25 billones al valor de mercado de la empresa, sin dar una fecha para alcanzar tal umbral. Esto se suma a los entre US$ 5 y US$ 7 billones de valoración que podría suponer la consecución de vehículos sin conductor en 2029, según las previsiones del fondo ARK Funds de la inversora Cathie Wood, dijo Musk.

“No quiero trivializar lo que es necesario para llegar allí”, aseguró Musk. “Es una cantidad inmensa de trabajo la que se requiere para llegar allí -como superdifícil-, pero estamos avanzando muy rápido por ese camino”, enfatizó.

Para los escépticos de Musk, era otro ejemplo de sus expectativas exageradas. Para los creyentes en Musk, fue un evangelio para sus oídos, la razón por la que votaron a favor de su sueldo con la esperanza de que se quedara más tiempo. Hubo más aplausos.

“Creo que no sólo estamos abriendo un nuevo capítulo para Tesla”, les señaló Musk en un momento dado. “Estamos empezando un nuevo libro”, agregó.

El libro de Elon.