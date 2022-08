Rodrigo Valdés y su voto en el plebiscito: “Tengo muchas dudas todavía, estoy esperando que me convenzan”

El exministro de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Rodrigo Valdés, señaló este lunes que aún no ha definido su voto para el plebiscito sobre la nueva Constitución y sostuvo que se deben realizar mejoras a la propuesta.

“Quedan tres semanas todavía para que ofrezcan de verdad un camino creíble de que hacemos un esfuerzo, porque la verdad es que la Constitución que tenemos no nos gusta, pero la que está para aprobación tampoco es muy buena, tiene un montón de problemas, problemas que se pueden solucionar en la medida que haya ganas de solucionarlo. Pero la verdad es que si vamos a marcar las casas ahora para ver a quien le gusta o no le gusta la Constitución, la verdad es que eso es bien alarmante”, dijo Valdés entrevista con T13 Radio.

Asimismo Valdés, quien hace algunos meses renunció a su militancia al Partido Por la Democracia (PPD), tras asumir como miembro del Consejo de Asignaciones del Congreso, precisó que “todavía estoy esperando que la centroizquierda y la centroderecha ofrezcan caminos más creíbles de ver qué pasa después para definir mi voto”.

El economista afirmó que “la verdad es que la derecha avanzó hace como un mes con sus 10 puntos, pero desde ese momento no ha avanzado nada más, de hecho, retrocedió un poquito: ustedes recordarán que el exconvencional Rodrigo Álvarez dijo que los 10 puntos son más que suficientes, yo creo que están lejos de ser más que suficientes, son insuficientes”.

En cuanto a la postura de la izquierda, indicó que “veo lamentablemente al Partido Por la Democracia empujando una agenda muy interesante, pero el resto del gobierno y del oficialismo no muy en eso, y en realidad me tiene un poquitito alarmado lo que están haciendo en términos de campaña. Me imagino cómo va a ser eso después de ganar el plebiscito, entonces tengo muchas dudas todavía, estoy esperando que me convenzan”.

Reforma tributaria

Valdés advirtió además sobre la capacidad de financiamiento de las medidas planteadas. Al respecto aseveró que existen muchas necesidades, por lo que se deben establecer prioridades, por ejemplo, respecto de si se buscará avanzar en la gratuidad de la educación o solucionar el déficit habitacional.

En este sentido afirmó que si se apruega la reforma tributaria tal como está planteada, se llegará al tope de la idea que el 1% más rico debe financiar todo y luego se tendrá que empezar a pensar en establecer nuevos impuestos que tendrán que pagar todos.

Sobre el impuesto a la riqueza, dijo que “estas cosas van a depender mucho del resultado del plebiscito, porque el sector ganador va a tener espaldas más anchas para empujar. Segundo, habrá una negociación. Como en toda reforma tributaria, una cosa es lo que entra al Congreso y otra cosa bastante diferente es lo que sale”.

Recordó que, por ejemplo, la reforma tributaria que envió el expresidente Sebastián Piñera tuvo muchos cambios.

“Pienso que va a haber un gasto grande en esta Constitución que se propone o en una nueva que se escriba, porque el tema de los derechos está suficientemente asentado”, agregó.

En otro tema, consultado por el crecimiento de 3,7% que reigstró el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en junio, señaló que fue mayor al 3% que esperaba y que eso demuestra el empuje que dieron a la economía los retiros previsionales.

Pero sostuvo que ese impulso se está acabando y que vienen dos años complejos en términos de desempeño económico.