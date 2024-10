Sebastián Edwards: “Si a Milei le va bien, Argentina nos va a superar”

El economista y doctor en Economía, Sebastián Edwards, estuvo presente en Erede 2024, y planteó que si al presidente de Argentina, Javier Milei, le va a bien, Argentina nos va a superar en materia económica.

“El presidente dijo que los agoreros dijeron que Chile solo crecería al 1,8% y estamos creciendo al 2,7%. Es verdad, pero es como cuando un hijo te dice: ‘yo pensaba que me iba a sacar un 3 y se saca un 4,2′. Claro, es mejor que 3, pero no es lo que queremos. Lo que voy a hacer es que los quiero invitar a que pensemos en el muy largo plazo. Para pensar en el largo plazo de una manera positiva y optimista y que haga sentido, tenemos que tener una conversación sobre qué tipo de Chile queremos. No tenemos visión de país. He dicho desde hace un tiempo de que no tenemos visión de país”, dijo Edwards.

Y agregó que “en algún momento hay que hablar del largo plazo. Pienso en 25 o 30 años. Los invito y les voy a plantear una idea de hacer una visión de país en el largo plazo. Teníamos un milagro y ya no tenemos un milagro. Chile fue el país número 1 de América Latina, y eso sucedió en 2001 y mantuvimos esa posición hasta más o menos el 2019, en que nos superó Panamá. Está a punto de superarnos Uruguay, y si a Milei le va bien que creo que cada día que pasa la probabilidad que le vaya bien aumenta, no digo cual es esa probabilidad. Si a Milei le va bien, Argentina nos va a superar. Pasamos de una situación de milagro a una situación desmedrada, y sabemos que detrás de eso está la productividad”.

Destacó lo que ha hecho Elon Musk con sus empresas, y apuntó a que habría que derogar ciertas regulaciones que hoy existen. Como ejemplo puso al Consejo Nacional de Monumentos.

“Los quiero invitar a que tengamos una visión disruptiva y ambiciosa con respecto al futuro. Tengo cinco puntos que quiero hacer. El primero es pensemos como Elon Musk. Es muy controvertido, pero si empiezan a pensar lo que ha hecho con sus empresas es extraordinario. Lo segundo es que la política que tenemos que seguir tiene que estar basada en derogar regulaciones, y quizás reemplazarlas por unas nuevas. Chile está tan lejos que sin puertos no tenemos futuro. Sin agua, Chile es un país no viable, y finalmente el tema de servicios, de exportar servicios: por tanto Elon Musk nos da el marco de que si se puede”, planteó.

Asimismo, sostuvo que “para una empresa minera el tiempo normativo para echarla a andar 1.464 días, y el tiempo real 3.857 días. Dice el gobierno que va en la dirección correcta. Va a reducirla en 30%. Si el ministro (Nicolás) Grau tiene todo el éxito, vamos a seguir teniendo el doble de demora de lo que la misma regulación nos decía. Si uno deroga y reemplaza estaríamos mucho mejor. Deroguemos el Consejo Nacional de Monumentos y hagamos una ley moderna y nueva. El derogar no significa que vamos a desconocer el tema medioambiental. El puerto más eficiente de Chile está en la Región del Biobío. Chile está super lejos. Tenemos que tener los mejores puertos. Chile debiera empezar a exportar las tecnologías portuarias”.

Y puso como ejemplo lo ocurrido en Argentina, donde el Presidente Milei derogó este lunes el organismo encargado de recaudar impuestos y lo reemplazará por uno menos costoso.

“En las regiones rurales muchas zonas han estado adoptando Starlink. El cybertruck se ha transformado en un vehículo muy de moda. Lo que ha hecho Tesla es increíble. Chile no es una empresa, pero las regulaciones debemos pensarlas como recomendaciones. Ninguna recomendación es inmutable. Debemos derogarlas si no sirven. Luego hay que optimizar y automatizar el proceso. Derogar. Piensen lo que está haciendo Milei. Ayer derogó el SII en Argentina. Se derogó y está siendo reemplazado por una nueva ley”, señaló.