Secreto bancario, evasión e informe de Jorratt: las primeras definiciones de Javier Etcheberry al mando del SII

El recién asumido director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, entregó sus primeras definiciones de lo que será su gestión al mando del organismo fiscalizador. Al término de un seminario organizado por Clapes-UC, habló con la prensa.

En primer lugar, defendió que la gobernanza del servicio de mantenga como un organismo unipersonal, puesto que “así funciona en el resto del mundo”. En ese sentido, mencionó que “aquí el tema es la evasión, el crimen organizado, el atender mejor al pequeño contribuyente son temas de gestión. Entonces, si vamos a paralizar o complicar la gestión del SII sin que haya experiencia parecido en el mundo… creo que Chile tiene que ser más cuidadoso en hacer las cosas”.

Indicó que “el SII es respetado a lo largo de la historia, en todos los gobiernos, en el de Allende, militar, de la Concertación, de centroderecha. El SII es una institución que tiene bastante prestigio en Chile, entonces no me apresuraría en hacer cambios y experimentos que pueden salir complicando la situación”.

Respecto de la discusión que se ha generado sobre abrir más el secreto bancario, indicó que “habrá que ver si se aprueba o no (el proyecto al respecto), pero hay que mirar lo que pasa en el resto del mundo. Creo en la intimidad y hay que cautelarla, por lo tanto, si el SII tiene acceso a esa información tiene que ser información que solo sirva para efectos de fiscalizar los impuestos, pero no se puede usar la información para otra cosa. Por ejemplo, por qué se argumenta que se debe proteger la intimidad de las empresas. ¿Qué intimidad tienen las empresas? Entones hay que ser cuidadosos cuando se usa el término de intimidad. No será entonces que algunos querrán proteger a los grandes evasores, pero por qué las empresas tienen secreto tributario, de qué intimidad están hablando las empresas”.

¿El secreto bancario es la principal herramienta para reducir la evasión y elusión?

-“No, hay muchas cosas, los fiscalizadores tienen que salir mucho más a la calle hacer un seguimiento mayor al crimen organizado, hay muchas cosas que hacer”.

¿Tiene meta de reducción para la evasión?

-Tengo que revisar los números primero. Lo que sí quiero es que bajemos la evasión, informalidad y la criminalidad de manera importa. No se sabe bien cuál es la evasión… el número mismo lo tengo que ver. He estado conversado con (Michel) Jorratt y con otros actores para tener números consensuados. Al país le hace bien que en materias técnicas tengamos consensos. Entones me voy a jugar porque haya consenso entre las personas especializadas.

¿Si no se sabe bien cuál es la evasión, significa que no suscribe las cifras del informe de Jorratt?

-No, pero tampoco estoy en contra del informe. Acabo de llegar.