Sin planes de que hable y con la exposición de Leonidas Montes: el primer encuentro de Rosario Navarro con el consejo general de Sofofa como candidata

Hoy a las 17:00 horas, Rosario Navarro Betteley verá a todos los consejeros de Sofofa. Asistirá a su primer consejo general en calidad de candidata a la presidencia del gremio. Y si bien inicialmente sería esta la instancia donde anunciaría oficialmente su candidatura, movimientos acaecidos hace un par de semanas modificaron la jugada.

El lunes 16 de enero Navarro envió una carta al secretario general de Sofofa, Gonzalo Russi, oficializando su postulación a las elecciones de mayo donde se elegirá al sucesor de Richard von Appen como timonel de los industriales para el período 2023-2025. La misiva llevaba el respaldo de Oscar Hasbún y Gonzalo Said, los dos seguros vicepresidentes de su gestión.

Ahora entonces será la instancia para conversar al respecto. Ello, pese a que el jueves pasado la también vicepresidente de Sonda, ya había participado de la IV Jornada de Reflexión sobre Desarrollo Empresarial Sostenible, instancia organizada por el Comité de Desarrollo Empresarial Sostenible de Sofofa, presidido por Heriberto Urzúa, y donde Navarro es parte. En esta instancia participó la mayoría de las empresas socias, lo que también habría dado paso a que le preguntarán a Navarro respecto a su candidatura.

Y si bien hoy en el consejo general no está planificado ningún espacio formal para hablar de las elecciones, Navarro sí podría pedir la palabra para hablar de su postulación. Quienes la conocen precisan que esa, sin embargo, no sería la idea, aunque obviamente si será tema obligado en los pasillos de las dependencias del gremio fabril. “Obviamente quienes no la han visto, le preguntarán”, señala un consejero.

Este será el último encuentra del gremio hasta marzo. A él se encuentra invitado, en esta ocasión, el director del Centro de Estudios Públicos (CEP), Leonidas Montes, quien profundizaría en los resultados de la última encuesta elaborada por el centro de pensamiento.

¿Nueva lista?

Actualmente la carrera por la presidencia del gremio cuenta con una sola candidata. En el entorno gremial no dudan que Rosario Navarro sea la próxima presidenta de la Sofofa, convirtiéndose así en la primera mujer al mando en los 140 años de historia del gremio. Sin embargo, aún falta tiempo, y en los últimos días ha surgido cierto ruido de que se levante una candidatura paralela.

Es que si bien Navarro aúna el respaldo de los principales grupos económicos, y es vista con buenos ojos dada su capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos, además de hacer buen equipo con Hasbún y Said - a quienes se les atribuye otorgarle más solidez en ciertos temas, según dice un cercano-; hay otros que miran esta candidatura con cierto recelo, dada -acusan- su falta de experiencia empresarial y el haber votado por la expresidenta Michelle Bachelet, lo que da cuenta de una tendencia política que a un sector del gremio no acomoda. Navarro es además vicepresidenta en Educar 2020, directora de ComunidadMujer, integrante de la mesa de CSIRO, la Agencia Nacional de Investigación Científica Aplicada de Australia, entre otras.

Pese al ruido, sin embargo, hoy varios contactados aseguran que de concretarse una nueva postulación, sería sólo de carácter testimonial para mostrar un punto de vista diferente al que representa Navarro.