Bernardo Larraín respalda lista de Rosario Navarro a la Sofofa: “Estaremos en el mismo barco”

Hace 10 horas Tiempo de lectura: 4 minutos

bernardo-larrain-matte-3

El ex timonel de los industriales entre 2017 y 2021 apoya “con entusiasmo” la postulación de Navarro, que se unió a Óscar Hasbún y Gonzalo Said. “Tiene en su ADN un liderazgo colegiado”, dice sobre la más probable presidenta de la Sofofa. El miembro del clan Matte destaca que hay una nueva generación no sólo en la dirección de las empresas, sino también en sus representaciones gremiales más importantes.