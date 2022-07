SMA emite histórica resolución y revoca tres permisos a salmonera por grave daño a parque nacional en Magallanes

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó la revocación de tres Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) otorgadas a la empresa salmonera de capitales noruegos Nova Austral, acusándola de provocar un grave daño al Parque Nacional Alberto de Agostini en Magallanes.

En conversación con Pulso PM, el superintendente del medio ambiente (s), Emanuel Ibarra explicó que “estas son decisiones históricas, ya que nunca la Superintendencia había aplicado esta sanción, y desde la creación de la nueva institucionalidad ambiental, nunca se había revocado ningún permiso ambiental”. “Estas son las primeras revocaciones de la historia de la institucionalidad ambiental y obedecen a la gravedad de los casos, son los primeros casos de salmoneras que sobreproducen y generan daño ambiental en un área protegida que además es un parque nacional”, acotó.

Se trata de un daño ambiental que se produce en la columna del agua y en el fondo marino, donde actúan los centros de engorda en mar abierto. Esto sucede, porque finalmente la empresa sobrecarga el lugar con mucha cantidad de peces de los que tenía permitido tener, indica la autoridad. Según la SMA la empresa sancionada aumentó en hasta un 35% su producción, lo que generó una mayor cantidad de peces, y a su vez un aumento exponencial de sus fecas y alimentos. Tanto las fecas como los alimentos generan una carga orgánica importante en el ecosistema, dejando sin oxígeno el suelo marino.

“En los tres casos, encontramos que el fondo marino estaba azoico, es decir que no hay vida en el lugar y, por lo tanto, la sobreproducción que afecta a la columna del agua y el fondo marino, dejándolo en este estado”, añadió el superintendente del medioambiente (s), Ibarra.

Asimismo explicó que “son tres procedimientos sancionatorios, donde se cierra el proceso y se le imputaban las infracciones a Nova Austral. Le formulamos cargos a Nova Austral imputándoles la sobreproducción, ellos se pudieron defender y hoy con esta resolución los procesos se cierran. Con esta decisión la empresa puede reclamar. Además el Tribunal Ambiental de Valdivia tiene que resolver la consulta de estas sanciones y tiene que autorizarlas y con eso los centros salen del lugar y no pueden volver a operar nunca más en el parque nacional”.

Asimismo, el superintendente del medioambiente (s), Ibarra explicó que “las sobreproducciones que se verificaron en los ciclos de 2015 a 2017 generaron 5.320 UTA ($3.718 millones o US$3,9 millones) de ganancias ilícitas según los expresan las resoluciones sancionatorias”.

Frente a la resolución de la SMA, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret explicó que “Nova Austral no es socio de la Asociación de Magallanes. En cualquier caso, entendemos que ante faltas graves como las denunciadas las sanciones sean proporcionales al daño causado. El titular tendrá un proceso sancionatorio en el que seguramente se expondrán las posiciones y los jueces tendrán que aplicar la sanción definitiva. Lo que si es claro, es que existe una institucionalidad sólida en materia ambiental y cuando existen desviaciones a las normas, estas son sancionadas.

“Como Consejo del Salmón condenamos a cualquier empresa que esté al margen de la ley, que incurra en malas prácticas o que falsee información, incumpliendo los estándares medioambientales y éticos que toda empresa debe respetar. Las empresas salmonicultoras son fiscalizadas continuamente en múltiples materias, cumplen con las exigencias ambientales y la normativa vigente, y además están avanzando en distintas iniciativas con el fin de operar sustentablemente, reforzando la relación con las comunidades, introduciendo más ciencia, tecnología e innovación a los procesos productivos y empleando altos estándares”, añadió el Consejo del Salmón.

“Nos quedan algunos que no cumplen”

En Chile dos son las entidades que reúnen a las grandes empresas salmoneras: SalmonChile y el Consejo del Salmón. Consultado el superintendente sobre el rol que le competen a dichas entidades en prevenir este tipo de prácticas de sobreproducción, explicó que “con los gremios hemos estado trabajando en mejorar el cumplimiento y el rendimiento de las empresas de salmones en el país, porque están trabajando con especies exóticas que no existen en Chile”.

“Tenemos un grupo de empresas que han funcionado muy bien y que se comportan con el medio ambiente y que tienen buenos estándares de cumplimiento. SalmonChile está impulsando que esto ocurra y que las empresas lo puedan externalizar, pero nos quedan algunos que no cumplen y que no sólo no cumplen una vez sino que actúan con contumacia, como el caso de Nova Austral, donde la empresa acumula una serie de procedimientos sancionatorios instruidos en contra de ella”, agregó.

En esa lógica, los tres procedimientos sancionatorios que llevó adelante la SMA estuvieron vinculados a sobreproducción con daño ambiental en un área protegida.

¿La SMA ha podido dimensionar las repercusiones que podría acarrear la resolución para la industria salmonera?

“Sí, la Superintendencia del Medio Ambiente siempre considera el factor económico y laboral que puede generar una decisión de este tipo. En este caso, se estudió la condición de Nova Austral en Chile, evidenciamos que tiene otros centros, donde puede reordenar su producción. Tiene 25 centros de engorda donde puede redirigir la producción. Además, vimos la condición de estos centros, donde tres de cuatro estaban con una INFA Anaeróbica (informe que regula los niveles de oxígeno del suelo marino), es decir que no podrían producir nunca en estos próximos periodos”, respondió la autoridad.

La SMA también analizó la planta de procesos que tiene la empresa en Porvenir, donde está la mayor cantidad de trabajadores y -según el superintendente- no se verá afectada. A su parecer, la resolución que se emite “es una señal que se está dando con fuerza, porque no se puede generar una sobreproducción en un área protegida. Aquí debe haber un estándar de sobre cuidado de las empresas, y por supuesto consideramos que esta decisión no tuviera un efecto económico o laboral grave para el sector o para las personas que están siendo empleadas por la compañía”, concluyó.