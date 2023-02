Sotheby’s ve en Vitacura el nuevo polo para oficinas del sector oriente

El mercado de oficinas en la Región Metropolitana está, nuevamente, dando un giro. Si bien con la pandemia se fue consolidando la modalidad de teletrabajo en muchas empresas, lo cual derivó en niveles de vacancia en récords históricos, actualmente algunas zonas se encuentran con una alta ocupación. A lo anterior se suma el estallido social, con lo cual muchas empresas emigraron del centro de Santiago por el deterioro de su entorno y de las condiciones de seguridad, arribando así a la zona oriente.

Actualmente, de acuerdo a un reporte de Sotheby’s, nuevamente las oficinas se encuentran con un punto de tope: las zonas que tradicionalmente albergan espacios de trabajo, –como Nueva Las Condes o El Golf–, se encuentran con alta ocupación, lo que ha obligado a las empresas a buscar otros espacios.

“Muchos están buscando locaciones más desahogadas para instalarse, lugares donde puedas salir a la hora de almuerzo y no toparte con una ola de gente. La tranquilidad del entorno es un valor cada vez más apreciado por estudios de abogados, family office y empresas con un estilo de atención más boutique”, explica Felipe González, managing director de Chile Sotheby’s International Realty (Chile SIR).

Según lo recabado por la firma, la búsqueda de este perfil de organizaciones se ha enfocado específicamente en la comuna de Vitacura, sobre todo en los sectores de Nueva Costanera y Alonso de Córdova, que próximamente contarán con una estación de Metro de la nueva Línea 7. Sobre esto, el ejecutivo asegura que en el último trimestre “hemos visto que desde que partieron las obras físicas de trabajo de la línea 7 el aumento de los llamados para buscar oficinas en el sector han aumentado bastante”.

“Este sector de Vitacura tradicionalmente es un sector más residencial y en el último tiempo han venido haciéndose más oficinas, pero no es un polo como Nueva Las Condes o el barrio El Golf”, dice González y añade que esos polos durante la pandemia se vieron afectados y aumentó considerablemente la vacancia, pero Vitacura, si bien fue afectado, hoy en día ya está recuperado “porque nos damos cuenta de que este barrio es menos denso: no tienes tacos para entrar y salir, tienes buena conexión y tienes buen sector gastronómico. Entonces hemos visto harta demanda, pero no es todavía un sector muy consolidado de oficinas”.

Además, el formato de preferencia que han constatado son los espacios de menos de 200 m2. De acuerdo al ejecutivo, las organizaciones han cambiado sus necesidades: las grandes superficies ya no son tan valoradas y las oficinas están siendo reestructuradas, producto del trabajo híbrido entre presencialidad y home office. Por lo mismo, ahora se estaría valorando más la versatilidad de los espacios.

El ejecutivo de Sotheby’s Chile señala además que los valores de arriendo promedio en la zona han crecido de un 0,5 a un 0,8 UF/m2 en los últimos tres años; incremento que el experto atribuye al alza generalizada de los precios, pero también al mayor interés que se ha generado por el sector.

Sobre el tipo de empresas u organizaciones que han mostrado interés por tener sus oficinas en la comuna de Vitacura, el managing director de Sotheby’s Chile asegura que, en general, han sido family offices, estudios de abogados y estudios de arquitectura.

Para este año, González proyecta que Vitacura tendrá un proceso de consolidación como nuevo polo de oficinas, pero nunca llegará a los niveles de densidad de Nueva Las Condes o El Golf. “No es el perfil de la comuna y tampoco el plano regulador lo permite”, concluye.