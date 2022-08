SQM versus Codelco: el litio “privado” pagó al fisco más que el cobre estatal en el primer semestre

Son los fríos números contenidos en los balances al primer semestre. Codelco los reportó hace tres viernes. SQM lo hizo anoche.

Mientras la mayor empresa del país, Codelco, informó aportes al fisco por US$ 1.671 millones por sus negocios entre enero y junio, la minera privada reportó ayer que sus pagos al Fisco, vía impuestos a la renta y desembolsos por el contrato de arrendamiento a Corfo, ascenderán a US$ 2.198 millones.

El viernes 29 de julio, Codelco comunicó sus estados financieros al primer semestre: sus excedentes sumaron US$ 2.377 millones, con una caída del 35% en relación con igual período del año precio. La estatal produjo 736 mil toneladas de cobre, un 7,5% menos que el año previo, afectadas por una menor ley del mineral en División Ministro Hales y una menor tasa de procesamiento y recuperación de cobre en las divisiones Chuquicamata y El Teniente. La baja en los excedentes se produjo por esa menor producción y por un menor precio promedio del cobre en relación a igual período de 2021.

“No obstante, los aportes al fisco (que restan a los excedentes los beneficios tributarios que se aplican a las inversiones) se incrementaron 7%, hasta llegar a US$ 1.671 millones”, reportó Codelco. En la primera mitad de 2021, esa cifra había sido de US$ 1.556 millones.

La situación extraordinaria de SQM obedece a condiciones también extraordinarias. La minera no metálica reportó un salto de nada menos que 1.004% en sus ventas valoradas de litio, lo que impulsó sus ingresos, sus márgenes y sus ganancias. La compañía reportó ganancias por US$ 1.655 millones en la primera mitad del año.

Pero sus pagos al fisco sumaron US$ 2.198 millones entre enero y junio. En impuesto a la renta -la tasa de impuesto corporativo es de 27%-, los balances de SQM informan US$ 668 millones. Pero el gran volumen de pago proviene por los derechos de arrendamiento del Salar de Atacama. En el ítem costos de venta de sus estados financieros, la minera cuantifica los derechos a Corfo y otros acuerdos en US$ 1.529 millones para el primer semestre. En la primera mitad del año anterior esos derechos fueron tan solo US$ 40 millones. No todo va para Corfo, pero sí la mayor parte: unos US$ 1.422 millones. Además, la región de Antofagasta recibirá US$ 108 millones, lo que se distribuye entre el gobierno regional, las municipalidades de San Pedro, María Elena y Antofagasta y las comunidades Lickanantay por US$27 millones. Y otros US$ 19 millones que se destinan a Investigación y Desarrollo.

¿Qué cambió? Mayores volúmenes de venta de litio, pero sobre todo un precio infinitamente mayor. “Nuestros precios promedio superaron los US$ 54.000 por tonelada métrica”, explicó SQM en sus balances a junio. En su presentación de resultados de esta mañana, SQM comparó ese precio con los trimestres previos. En el segundo cuarto del año pasado el precio promedió los US$ 6.800 por tonelada. El alza en 12 meses es de 704%.

A ello han sumado una mayor producción. En 2021, SQM produjo 101 mil toneladas métricas, 57% más que en 2020. Este año tendrá otro salto. “Creemos que los volúmenes de ventas este año alcanzarán al menos 145 mil toneladas métricas”, estimó SQM esta mañana.

Los pagos de SQM al Estado provienen de una negociación extraordinaria a la que la compañía fue forzada por Corfo en 2017, cuando la encabezaba Eduardo Bitrán. A cambio de aumentar sus derechos de explotación en el Salar de Atacama, Corfo exigió a SQM cambios en el gobierno corporativo que terminaron con Julio Ponce, uno de sus accionistas principales, fuera del directorio, y un royalty muy superior al que pagaba hasta entonces. Las tasas de arrendamiento originales, pactadas en 1993, equivalían al 6,8% de las ventas de litio. El nuevo acuerdo que firmó SQM bajo presión de Corfo estableció una tasa marginal que se empina al 40% en caso de que el precio sobrepase los US$ 10 mil dólares. Y hoy SQM vende el litio a un precio cinco veces más alto: las proyecciones más optimistas quedaron sobrepasadas por la realidad de mercado que hoy demanda el litio con avidez.

“En los últimos meses, hemos visto sólidos indicadores relacionados con el crecimiento de la demanda, particularmente en China, donde las ventas de vehículos eléctricos han sido muy sólidas. De hecho, se informó que las ventas de vehículos eléctricos se duplicaron en junio de 2022 en comparación con el mismo período del año pasado. Creemos que la demanda de litio crecerá al menos un 35% este año en comparación con el año pasado”, dijo SQM hoy. Y el mercado el año pasado demandó unas 500 mil toneladas métricas.

Para aprovechar el boom de precios, además, SQM ha podido renegociar algunos contratos fijos que tenía. Hoy el 70% de sus volúmenes de venta tienen precios variables, el 15% están en renegociación y otro 15% están contratados a precios fijos. Al cierre de 2021, el 50% de sus volúmenes estaban contratados a precios fijos.

Y la referencia a China es relevante para SQM. El 73% de todas las ventas de la compañía este año han tenido Asia como destino.

¿Y los accionistas?

Así, una empresa que tradicionalmente basó sus negocios en el yodo, el potasio y los fertilizantes de especialidad, ahora vive mayoritariamente del litio. En el primer semestre, las ventas de litio sumaron US$ 3.293 millones, un 71% de sus ingresos totales por US$ 4.618 millones. El litio, además, contribuyó con el 73% del margen bruto de toda SQM. La línea de negocios de nutrición vegetal de especialidad contribuyó con 11%, el yodo aportó 8% del margen bruto y el cloruro y el sulfato de potasio, otro 8%.

Sigamos con la comparación con la mayor empresa estatal. Codelco facturó US$ 7.138 millones en la primera mitad de 2022, un 54% más que SQM. Pero su margen bruto (ingresos menos costos de ventas) fue solo 18% mayor. Mientras el margen operacional de Codelco dejó a la estatal US$ 2.903 millones, SQM obtuvo una ganancia bruta de US$ 2.462 millones.

Todo ello ha beneficiado al fisco, pero también a sus accionistas, liderados por Pampa Calichera, el grupo que controla Julio Ponce, y la china Tianqi, que entró a la minera no metálica en 2018.

Ya el primer trimestre había sido el mejor de su historia. El segundo cuarto de 2022 volvió a batir los récord. Tras la entrega de resultados a marzo, el directorio de SQM resolvió repartir entre sus accionistas la increíble cantidad de US$ 791 millones, pagando US$ 2,78716 por acción. Aquello fue comunicado el 18 de mayo. Lo mismo decidió su directorio anoche, tres meses después, según comunicó a las 22:29 horas: ahora pagarán otros US$ 1,84914 por acción con cargo a las utilidades del ejercicio 2022. Con ello, sumarán otros US$ 525 millones a repartir entre los socios. En total, los socios recibirán, solo tras la histórica primera mitad del año, US$ 1.316 millones.

El buen momento ha animado también el juicio del mercado sobre SQM. El precio de las acciones de SQM ha subido 102% este año y su actual capitalización bursátil asciende a US$ 25 mil millones. Es, de las empresas abiertas en Bolsa, la que hoy vale más en Chile. Una comparación que, en este caso, no puede hacerse con Codelco, una empresa 100% del Estado.