“Tal vez sea un incentivo a ser informales”: el cuestionamiento de la presidenta de la Sofofa al proyecto que pone fin al CAE

Esta semana el gobierno presentó el proyecto que pone fin al CAE con un nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior. La iniciativa ha despertado varios cuestionamientos de distinto tipo. Al respecto, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, sostuvo que si bien aún no han analizado en detalle el FES (Financiamiento Público para la Educación Superior), tienen ciertas aprensiones iniciales.

“Es una propuesta robusta, compleja. Todavía estoy tratando de desentrañar mucho de los aspectos. Como Sofofa respecto a estas propuestas decimos que hay que focalizar el gasto. Es importante que los compromisos en materia fiscal vayan orientados a los más necesitados. Cómo priorizamos los gastos de acuerdo a las necesidades que la ciudadanía menciona. La demanda más urgente es seguridad, empleo y centrar los esfuerzos a que quienes accedan a la educación superior por estas vías tenga un resultado en el futuro del país, y apelo a algo que se acaba de aprobar, que es la Agencia de la Calidad de las Políticas Públicas”, dijo Navarro en T13 Radio.

Señaló que “son muchas aristas las que hay que evaluar. El lunes vamos a entrar en la discusión de este proyecto, pero tenemos ciertas aprensiones de que tal vez sea un incentivo a ser informales. Cuando le pones más costo al empleo formal, y esto podría ser entendido de esa forma, podría tener efectos adicionales en el mercado laboral”.

En ese sentido remarcó que hay que evaluar que el proyecto no afecte el empleo formal.

“Tenemos que mirar que no afecte al empleo y que no haya distintas categorías de personas que accedan al crédito y que no genere distorsiones en el mercado laboral”, indicó.

Por otro lado, afirmó que se debe avanzar en proyectos que permitan destrabar inversiones.

“Tenemos una urgencia y poner ese sentido de urgencia es tarea de todos. Podemos aportar desde la evidencia. La empresa es un motor de la sociedad. Somos enfáticos en decir que haciendo más de lo mismo no vamos a lograr ese anhelado crecimiento. Por eso ponemos la permisología y las reformas que están en curso como una de las reformas prioritarias. Tenemos que hacernos cargo de resolver los tiempos que toma poner en marcha un proyecto en este país”, enfatizó la líder gremial.

Y en cuanto a la reforma al sistema político, planteó que “el incumbente siempre va a tener intereses cuando tiene que entrar a una discusión. Yo apelo a algo muy profundo, la oportunidad de entrar en un diálogo para llegar a un acuerdo. Yo diría que hay que apelar a un sentido profundo de qué país queremos construir. Es un deber que tenemos de resolver tantos temas que están en curso”.