Tribunal suspende orden de arresto en contra de Francisco Javier Errázuriz Ovalle y oficia a Seremi de Medio Ambiente

Ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el presidente del Grupo Errázuriz, Francisco Javier Errázuriz Ovalle -hijo del excandidato a la presidencia por el Partido Union Centro Centro, Francisco Javier Errázuriz Talavera-, interpuso un recurso de amparo, luego que el Tribunal Ambiental de Santiago despachara un orden de arresto en su contra debido al incumplimiento de un fallo de 2016.

Se trata de la primera acción que efectúa el empresario, luego de verse envuelto en un caso en el que es sindicado como controlador de una sociedad propietaria de un relave minero que colapsó producto del terremoto de 2010, provocando la afectación de un extenso terreno en Pencahue, Región del Maule.

En todo caso, el recurso de amparo se interpone a pocos días de que el Tribunal Ambiental de Santiago suspendiera la orden de arresto en contra del empresario, presidente del grupo con inversiones en sectores de salmonicultura, inmobiliario y seguros. Esto, luego de que la entidad acogiera una solicitud de apremios presentada por la sociedad J y B Inversiones de propiedad del empresario agrícola Henry Muzard por la afectación de un terreno ubicado en la comuna de Pencahue, región del Maule.

En su resolución, el tribunal estableció paralizar la medida a la espera de un informe del Seremi de Medio Ambiente de dicha región. Ello, a fin de que la repartición pública informe si la sociedad Las Palmas SpA. dio cumplimiento o no al fallo de 2016 que la obligó a realizar una serie de reparaciones al campo de Muzard debido al colapso de un relave minero por el terremoto de 2010.

Desde el Grupo Errázuriz afirmaron que “el Tribunal pertinente ha dado marcha atrás a la orden de detención, reconociendo que el señor Errázuriz no es ni ha sido parte de este litigio, lo que deja de manifiesto la ilegalidad de este frustrado procedimiento”.

“El Tribunal Ambiental reconoce que Las Palmas ha cumplido con todos los procedimientos y trámites pertinentes y que, lo faltante, corresponde a los pasos administrativos exigibles a los servicios del Estado. Finalmente, de acuerdo a Sernageomin, el tranque en cuestión no presenta problema alguno”, añadieron.

Fue en paralelo de lo anterior que Francisco Javier Errázuriz Ovalle interpuso su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Si bien el tribunal de alzada capitalino admitió a trámite la acción, desestimó acoger la Orden de No Innovar. De acuerdo al escrito, el abogado de Errázuriz había solicitado que se suspenda el apremio en tanto no sea fallado el amparo, pues “de llevarse adelante el arresto de mi representado en las condiciones injustas que se han expuesto, la pretensión principal podría verse irremediablemente afectada”.

“Mi representado se enteró de la existencia de una orden de arresto en su contra por un artículo publicado con fecha 7 de marzo de 2023 por el medio electrónico La Tercera, donde se informa sobre la resolución objeto de la presente acción constitucional de amparo y detalles del caso de daño ambiental ya referido”, sostuvo en su presentación el abogado Juan Carlos Manríquez.

Según el escrito, a la sociedad Inversiones J y B Limitada, propietaria del terreno afectado con el colapso del relave, sólo le bastó presentar el oficio de la Seremi de Medio Ambiente de la Región del Maule para solicitar la orden de apremio en contra de Francisco Javier Errázuriz Ovalle.

A septiembre de 2022, según constató en su presentación Inversiones J y B Limitada, FM Spa era el único accionista y por lo tanto dueño de Las Palmas Spa, firma propietaria del relave minero en cuestión. El caso es que FM Spa es representada por Francisco Javier Errázuriz Ovalle, añadió el mismo documento presentado al Tribunal Ambiental de Santiago.

En respuesta a lo anterior, el empresario presentó un recurso de amparo en el que su abogado, Juan Carlos Manríquez acotó que su cliente “no es representante legal de la empresa condenada, jamás ha comparecido en dichos autos, no tiene abogado designado, no tiene forma de notificación, ni nada se ha ordenado que él haga en ninguna resolución pronunciada en dichos antecedentes”.

“Lo que no señala la contraparte es que, actualmente, las acciones que FM Spa tenía en la sociedad Las Palmas Spa fueron adquiridas por don Sergio Alexis Serrano Serrano, y esa compra está inscrita en Registro de accionistas y que el nuevo dueño asumió la representación de la misma según consta en Registro de Comercio”, acotó el escrito presentado al tribunal de alzada.

“Don Francisco Javier Errázuriz Ovalle, amparado en estos autos, representante legal de Las Palmas SpA, no es ni ha sido representante legal de SCM Tambillos a la fecha de ocurrencia de los hechos de la demandada. ni de la deducción de la acción de daño ambiental, tampoco lo ha sido de su continuadora legal Las Palmas Spa, y no tiene actualmente ninguna representación respecto de la empresa condenada en éstos autos. Es decir se está apremiando a una persona natural que no tiene legalmente ninguna facultad para hacer en representación de la empresa obligada”, concluyó.

Iván Poklepovic, socio de Aninat Abogados y representante de Inversiones J y B Limitada, sostuvo que la acción de Francisco Javier Errázuriz Ovalle, “era una situación esperable”, y destacó el afán de justicia del Tribunal Ambiental de Santiago al ir más allá e intentar levantar el velo corporativo de las sociedades ligadas al empresario.

Origen

El 27 de febrero de 2010, se produjo el terremoto que azotó la zona central, y que terminó por colapsar el Tranque de Relave de Las Palmas. Este hecho provocó un alud, arrasando todo a su paso, incluida la vivienda en que vivían los cuidadores de la casa patronal, muriendo las cuatro personas que estaban en el interior del inmueble.

El 24 de agosto de 2016, el Tribunal Ambiental de Santiago acogió la demanda y condenó por daño ambiental a la Sociedad Contractual Minera Tambillos. El tribunal ordenó a dicha sociedad implementar un Programa de Reparación Ambiental, con el fin de asegurar la estabilidad física y química del relave, y recuperar los atributos dañados de los suelos afectados, lo que permitirá aminorar el riesgo para la seguridad y salud de las personas y el medioambiente.

Pero según consignó el Tribunal Ambiental, después de siete años, la sociedad condenada no ha dado cumplimento a la sentencia. Por lo mismo, recayó la sanción en contra de Errázuriz Ovalle, en su calidad de representante legal de la sociedad FM SpA, única accionista y propietaria de la sociedad Las Palmas SpA.

La orden de arresto del empresario surgió luego que el 22 de febrero de 2023, el demandante presentara un escrito para denunciar al Tribunal Ambiental que “el estado de incumplimiento de la sentencia por parte de Las Palmas SpA se mantiene en la actualidad, hecho que ha perpetuado en el tiempo el gravísimo daño ambiental producido en la propiedad de Inversiones J y B Ltda., circunstancia que, además, ha impedido que se cumpla la finalidad del Programa de Reparación Ambiental, que es ‘asegurar la estabilidad física y química del relave, y recuperar los atributos dañados de los suelos afectados, lo que permitirá, adicionalmente, aminorar el riesgo para la seguridad y salud de las personas y el medio ambiente’”.