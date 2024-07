“Una medida muy imprudente”: David Bravo critica alza del salario mínimo a $500 mil y dice que compromete la capacidad de contratar

Este lunes entró en vigencia una nueva alza del salario mínimo en nuestro país. Ante esta subida a $500 mil mensuales, David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, afirmó que es una medida imprudente, y que afecta la contratación de personas.

“El salario mínimo que entra en vigencia hoy día es una medida muy imprudente. No es imprudente hoy día, fue imprudente cuando se legisló. Se tenía la mirada en otro lado. Es imprudente, porque en un periodo de crisis del mercado laboral, el aumento del salario mínimo se tiene que ajustar a esa realidad. Lo que estamos teniendo hoy día es que la tasa de crecimiento de los salarios medios en la economía va a ser del orden de la quinta parte de lo que va a haber crecido el salario mínimo. Está completamente desalineado con el resto de los salarios. Si esto se tradujera en que el empleo se mantiene o aumenta, sería una buena medida, pero eso no es cierto. Las oportunidades laborales van a desaparecer para quienes ganan el salario mínimo”, advirtió en Radio Infinita.

Explicó que “se está comprometiendo la capacidad de contratar a personas que hoy día están sin oportunidad de empleo, que son donde están concentrados los déficit de empleo, que son los jóvenes y las personas con menor nivel educacional. Aún cuando parezca contradictorio para las personas que escuchan, de que el salario mínimo es positivo, la verdad es que no es positivo en una situación como esta en el mercado laboral. Son malas noticias. Son malas noticias para las pymes. Dónde están las medidas proempleo. Realmente no las veo. No se conocen”.

El economista, además, insistió en su tesis de que el mercado laboral no se ha recuperado.

“Esta tasa de ocupación que tenemos, que no recuperamos la situación prepandemia. Chile es uno de los pocos países que no ha recuperado su tasa prepandemia. Cómo no vamos a tener un problema. Por supuesto que lo que el gobierno recalca es que ‘desde que entramos hemos creado 550 mil empleos’. Lo único que corrijo es que hemos recuperado 550 mil empleos”, sostuvo.

Asimismo, Bravo detalló que “los datos del mercado laboral nos muestran un nivel de ocupación que es equivalente a lo que teníamos 10 años atrás, y no recuperamos la situación prepandemia. La tasa de desocupación da una mirada completamente distorsionada de los problemas del mercado laboral. Sino, nadie entendería por qué en el peor momento de la pandemia la tasa de desocupación era solo de 13%”.

En cuanto a la reforma previsional, manifestó que espera conocer el informe de la comisión técnica, y que el gobierno no adelante la discusión en el Senado.

“No quisiéramos afectar negativamente el trabajo, que me parece que es serio, en esa comisión técnica. Creo que lo que corresponde es esperar lo que sale de ahí antes de hacer un pronunciamiento. Si se requiere un análisis adicional, lo vamos a tener. Lo que no quisiéramos es interrumpir el trabajo que están haciendo. El gobierno creo que tiene que manejarse con flexibilidad. Tendría que sopesar si es mejor esperar unos días... Ojalá el gobierno no cometa el error de querer acelerar una aprobación del proyecto poniendo discusión inmediata”, señaló.