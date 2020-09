Compass Group ve al dólar debilitándose en el mundo, pero no necesariamente en Chile

Una volatilidad que se mantendrá independiente de quien gane las elecciones presidenciales en EEUU, es el escenario que vislumbra Compass Group para los próximos meses, así al menos lo planteó Jaime de la Barra, socio y jefe de estrategia de la entidad durante una conversación realizada por Itaú en su ciclo “Visión de Líderes”.

Según el ejecutivo, la situación actual de bajas tasas promovidas por los bancos centrales y los altos niveles de endeudamiento de los gobiernos es algo que se mantendrá en el tiempo, debido a que estas herramientas “no tiene tantos límites, porque al final las tasas de interés reflejan un intercambio entre el presente y futuro, y lo que pensábamos que tenía límites en términos de consumo futuro, el límite que realmente tenía era la inflación, pero cuando no hay inflación esa herramienta tiene pocos límites”.

En esa línea, indicó que la cuarta revolución industrial muestra que los recursos físicos pueden ser utilizados más intensamente sin generar alza en los precios, aunque los niveles actuales de deuda es algo cuyas consecuencias sufrirán las generaciones futuras. Además, agregó que lo bancos centrales serán cuidadosos de volver a tasas más altas hasta estar seguros que gobiernos y hogares puedan pagarlas.

Para las monedas, De la Barra apuntó que al analizar un período largo del valor de la moneda de EEUU, se aprecia una caída respecto a otras monedas relevantes, lo que coincide con la expansión de otras economías, como China.

Sin embargo, puntualizó que dentro de esa historia, estamos en un período apreciativo que, no obstante, podría estar llegando a su fin, pues existe la percepción entre los inversionistas de que EEUU “va a usar su moneda para resolver este problema coyuntural de la peandemia, pero también para abordar problemas de cierto atraso en infraestructura”, en tanto también la usaría para enfrentar la competencia con China, e intentar desacelerar su tasa de crecimiento.

“Eso implica más oferta de dólares y por lo tanto esa desvalorización se ve de largo plazo”, puntualizó.

Ello, a pesar de todo, podría ser positivo para el país: “la depreciación del dólar asociada a las economías que producen commodities normalmente, creo que hay elementos suficientes para anticipar que los activos de riesgo asociados a mercados emergentes tendrán un desempeño superior a otros”, dijo De la Barra.

Pero mientras en el mundo el dólar podría perder terreno, en Chile no necesariamente ocurriría. Y es que a juicio del ejecutivo, “si no somos capaces de encontrar solución para que el país crezca más y ordenado, es difícil ver al peso apreciándose frente a otros monedas, y si en 24 meses la respuesta el crecimiento es pobre, de menos de 2%, y con una situación fiscal que en el futuro no ve una consolidación, el tipo de cambio tiene un solo lugar al cual ir, que es devaluarse”.

Respecto de la situación particular de Chile, Jaime de la Barra sostiene que al revisar el desempeño de los activos financieros del país, se puede concluir que parte de la incertidumbre por el proceso constituyente está reflejado.

Así, detalló que el IPSA, medido en dólares, ha caído en los últimos tres meses casi 7%, superando a las bajas de Argentina y completamente contrario al desempeño de Brasil. Mientras, en 12 meses, la caída de 38% de la bolsa, la mayor caída en la región, implica que los flujos de caja, y los premios que se deben de exigir, reflejan pesimismo. Y algo similar dirían las tasas: “si uno mira la renta fija, la tasa de interés en las últimas semanas ha estado subiendo cuando en los países emergentes baja, y las sorpresas de China con el cobre no se ve reflejado, el mercado ha descontado la incertidumbre”, subrayó.