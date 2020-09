37% de las empresas estaba bajo la Ley de Protección al Empleo a julio y de ellas 53% anticipaba despidos en próximos 3 meses

Si bien el mayor impacto de la crisis económica provocada por el Covid-19 pareciera estar quedando atrás luego de la caída de 14,1% que tuvo la actividad en el segundo trimestre, esto no significa que los efectos hayan dejado de sentirse. Por el contrario, a medida que se vaya normalizando la situación sanitaria, se podrá ver cuán profundo es el daño a la cadena productiva del país.

Un reflejo de aquello es lo que muestra el boletín complementario a la Encuesta de Remuneraciones y Costo de la Mano de Obra publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Este documento busca registrar los cambios coyunturales provocados por efecto de la pandemia de l coronavirus y de las medidas aplicadas por la autoridad sobre el mercado laboral formal (Ley N° 21.227 o Ley de Protección al Empleo).

Entre los principales resultados se muestra que a julio, una de cada tres empresas (37,3%) registró trabajadores suspendidos por efecto de la Ley de Protección al Empleo, ya sea por pacto o por acto de autoridad, lo que corresponde al 9,3% de los trabajadores contratados por las empresas formales de cinco o más trabajadores en el país. Si bien el número de trabajadores afectados por estas medidas de suspensión de contrato se ha mantenido relativamente estable desde abril (7,8%), el número de empresas que ha implementado la medida ha crecido en más de 10 pp. desde igual mes (26,0%).

La política de suspensión temporal del contrato con mayor impacto ha sido la del “pacto de suspensión”, representando el 24,7% de las empresas, mientras que la medida de suspensión por “acto de autoridad” ha sido adoptada por el 16,7% de las firmas en el país. Mayo resulta ser el mes con mayor porcentaje de trabajadores suspendidos por pacto (5,2%) y junio, el de mayor suspensión por acto (4,8%).

Por sector económico, los trabajadores que se vieron más afectados con la suspensión son actividades artísticas y recreativas (47,3%), alojamiento y servicios de comida (39,8%), y construcción con 18%.

Así también, el porcentaje de directivos y gerentes suspendidos se duplicó desde abril (3,8%) a julio (8,1%).

Como contrapartida, los trabajadores no especializados han presentado una baja en el porcentaje de trabajadores suspendidos, desde un 11,8% en abril a un 8,9% en julio, mientras que los profesionales pasaron de 1,6% en abril a 2,7% en julio.

Los técnicos, a su vez, avanzaron desde 3% en abril a 5,8% en julio, y los trabajadores de apoyo administrativo de 6,2% en abril a 8,1% en julio.

Los economistas afirman que julio debió haber sido el peak. “En agosto, se iniciaron los procesos de desconfinamiento y , con ello, el empleo ha iniciado una leve recuperación”, sostiene el economista de LyD, Tomás Flores. Cecilia Cifuentes, académica de la U. de Los Andes, acota que “puede ser el peak”, sin embargo, ve “probable que el descenso sea lento hasta octubre”.

El académico de la universidad Alberto Hurtado, Mauricio Tejada, puntualiza que “las últimas cifras de empleo muestran números menos malos , y dado que la actividad se está moviendo de a poco, no veo aumentos significativos en el número de nuevas empresas que se acojan a la ley”.

Despidos

Otra de las conclusiones que arroja este estudio, es que pese a que la Ley de Protección al Empleo ha permitido a las firmas sortear los meses más duros de la crisis, no necesariamente servirá para no despedir a sus trabajadores. De hecho, el 53,4% de las empresas acogidas a la Ley de Protección al Empleo respondió en julio que en los próximos tres meses debería despedir trabajadores, mientras que entre aquellas instituciones que no se acogieron a la normativa, este porcentaje desciende a un 12,5%.

Esto va en línea con un sondeo anterior que realizó el Banco Central, donde obtuvo los mismos resultados.

En el detalle se muestra que en julio, más del 50% de las empresas de alojamiento y servicio de comidas cree que tendrán que despedir trabajadores durante los próximos tres meses. Los restantes sectores con mayores porcentajes corresponden a actividades artísticas y recreativas y construcción.

Teletrabajo

El teletrabajo se constituye como una de las acciones más implementadas a nivel de empresas y la de mayor cobertura en trabajadores. Así, en julio el 35,8% de las empresas declara haber adoptado medidas de trabajo remoto, alcanzando con estas al 27,7% de los trabajadores de las empresas formales en Chile. El porcentaje de empresas que ha implementado esta medida ha aumentado en 6,0 puntos porcentuales (pp.) desde abril (29,8%).

De acuerdo al sondeo, desde abril a julio, el porcentaje de empresas y de trabajadores que han implementado o adoptado modalidades de teletrabajo ha aumentado de manera importante. En el caso de las empresas creció desde un 29,8% en abril a un 35,8% en julio. Por el lado de los trabajadores, estos pasaron del 22,1% en abril, a 27,7% en julio. “Prácticamente uno de cada cuatro trabajadores en las empresas formales a nivel país se encontraba trabajando de manera remota o a distancia en julio de 2020”, menciona el reporte.