Acciones de SQM avanzan tras decisión de la CMF y el IPSA repunta

En una jornada de menos movimientos, ya que Wall Street no opera por un feriado local, la Bolsa de Santiago avanza gracias al repunte de las acciones de SQM, tras la decisión de la CMF.

El IPSA sube un 0,43% 6.570,49 puntos. Los papeles de SQM suben un 1,64%.

Este martes, la CMF indicó que el acuerdo alcanzado por SQM y Codelco, para explotar litio en el salar de Atacama, no requiere de la aprobación de la junta de accionistas, y bloqueó el intento de la china Tianqi.

“Esta Comisión estima que no corresponde que una Junta Extraordinaria de Accionistas de SQM se pronuncie sobre el denominado acuerdo de asociación, de modo que dicha operación debe ser analizada y resuelta por el directorio de SQM”, sostuvo el regulador.

Tras conocer la decisión de la CMF, Tianqi indicó que no espera que esta situación tenga un impacto importante en sus resultados financieros. Tianqi posee una quinta parte de SQM y es el segundo mayor accionista de la minera.

En cuanto al mercado local, hoy se conoció el Informe de Política Monetaria de junio, donde el Banco Central realizó una importante alza en la estimación inflacionaria para este año y el próximo.

“En China, se mantuvo la tasa de depósito en 2,5%, en línea con lo esperado, a la vez que se dieron a conocer datos de actividad que siguen mostrando cierta debilidad económica en mayo, especialmente en el sector inmobiliario. En concreto: producción industrial +5,6% (vs +6,2%e y +6,7% anterior), ventas minoristas +3,7% (vs +3,0%e y +2,3% anterior), volumen de inversión en el sector inmobiliario -10,1% (vs -10,0%e y -9,8% anterior) y precios de vivienda interanual -3,9% (vs -3,1% anterior)”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Asimismo, este martes, el ente rector recortó la tasa de interés en 25 puntos base, para situarla en 5,75%, su menor nivel desde febrero de 2022. La decisión eso sí, no fue unánime.

Las bolsas globales se han visto beneficiadas este miércoles, ante el avance de Nvidia que se convirtió en la empresa más valiosa del mundo, tras destronar a Microsoft y Apple. Sus acciones han subido más de un 160% en lo que va del año.