AFP piden a la Justicia que apure causas que mantienen frenados pagos del 10%

Aunque la mayoría de los afiliados a las AFP que solicitaron el retiro del 10% recibió sus fondos sin problemas, un grupo importante de ellos no ha podido hacerlo debido a causas judiciales que se mantienen pendientes por deudas por pensión alimenticia.

El principal problema para las AFP radica en que las dos leyes que autorizaron el primer y el segundo retiro de fondos de pensiones las obligan a retener y pagar con los fondos de los afiliados las deudas por pensión alimenticia que éstos pudiesen tener, lo que a la vez depende del avance de causas judiciales fuera de su control. Ello llevó a la Asociación de AFP a enviar una carta al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, para que interceda en la aceleración de estas causas, dados los constantes reclamos de los afectados por esa situación.

“Nos vemos en la necesidad de recurrir y solicitar su intervención y apoyo en la búsqueda de una solución a los problemas que estamos enfrentando y así poder cumplir cabalmente con la referida obligación”, señaló la carta firmada por el gerente general de las AFP, Fernando Larraín.

“Hoy se nos presentan variados y complejos problemas que las administradoras no podemos resolver, por cuanto no tenemos las herramientas, facultades ni autoridad para solucionar, y que tienen relación principalmente con la imposibilidad de pagar pensiones alimenticias, debido a que no se cumplen con las condiciones exigidas, condiciones que hoy están entrampando este proceso y respecto de las cuales no visualizamos una pronta solución”, agrega la misiva, a la que tuvo acceso PULSO.

Entre los problemas observados por las administradoras destaca la existencia de medidas cautelares notificadas, pero sin resolución de pago recibidas. La asociación da cuenta de más de 112 mil afiliados cuyos retiros se encuentran retenidos tras ser notificados que respecto de esos fondos aplica una medida cautelar. “Sin embargo, a la fecha aún no recibimos una resolución de pago o un deje sin efecto de esa medida cautelar”, plantean las AFP.

Resoluciones no coinciden. Las administradoras dan cuenta de otro caso, que involucra 25.425 resoluciones de pago que no han podido ser ejecutadas, debido a que la resolución de pago recepcionada no coincide con la causa en que se dictó la medida cautelar.

Se da el caso de un tercer grupo, con 6.139 resoluciones de pago que no se han podido pagar, pues la deuda de pensiones alimenticias mantenidas con distintos receptores asociados a un RUT deudor, es superior al monto del retiro al que tiene derecho ese deudor. Estos casos se han consultado a los tribunales respectivos, no obstante, solo hemos tenido respuesta del 5% de los casos consultados”, alegan las AFP.

Otros casos refieren a resoluciones de deudas de pensión de alimentos por un monto de $1; y al rechazo bancario de pago a alimentarias (que las AFP estiman en 2.676 casos).

Finalmente, las AFP también solicitaron acelerar otras causas, en casos de multas o amenazas de apercibimiento de arresto, y también que cesen las solicitudes vía oficio de información por parte de Tribunales de Familia, que según la asociación, ya cuentan con dicha información.