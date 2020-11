Mujeres realizaron protesta en Superintendencia de Pensiones por el no pago del 10% retenido a deudores de pensión de alimentos

Una treintena de mujeres se congregó este viernes en el frontis de la Superintendencia de Pensiones para exigir que se cumpla con la entrega de los dineros retenidos a deudores de pensión alimenticia que solicitaron el retiro del 10% de sus fondos de pensiones en agosto.

“Los niños y las niñas no están en un congelador esperando que el papeleo y la burocracia funcionen”, dijo la vicepresidenta de la mujer de la Democracia Cristiana, Camila Avilés.

Avilés llamó a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, y a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, a que “dejen de invisibilizar este tema y que el Gobierno deje de apelar a que estas mujeres deban hacer rifas para mantener a su hijos e hijas”.

La dirigenta falangista informó además que con su partido “vamos a prestar toda la asesoría legal y si es necesario vamos a terminar en la Corte de Apelaciones presentando recursos de protección para que estas mamás reciban el pago por la deuda de pensión alimenticia y se haga de una vez por todas un poco de justicia para las mujeres de Chile”.

Por su parte la vocera de las madres que participaron de la protesta Jennifer Rojas señaló que “llevamos meses esperando que la superintendencia haga algo para que nos paguen esa plata. Estos tipos no están pagando la pensión de alimentos actualmente. Uno le pide ayuda al Tribunal de Familia, y ellos nos dicen que no porque hay pandemia ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos?, ¿Qué les damos de comer?, ¿Dónde están los derechos de nuestros hijos?, ¿Quién se hace cargo de esto?, ¿Hasta cuando el Gobierno y los tribunales de familia se hacen los desentendidos con este tema? Exigimos justicia para nuestros hijos, exigimos dignidad para nosotras como madres”.

“Tengo un grupo de WhatsApp de casi 150 mujeres, una página de Facebook donde tengo otras 350 mujeres y todas estamos en las mismas. Es una burla. Nosotros estamos esperando que nos liberen los pagos, para tener algo estable. Yo no le puedo decir a mi hijo no te voy a dar de comer porque estamos en pandemia, no le puedo decir eso. Hasta cuándo estos tipos se ríen y vulneran el sistema”. lamentó.