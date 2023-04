Alejandro Bezanilla y reforma de pensiones: “la PGU ha sido una reforma muy importante y es la manera como debe hacerse la solidaridad”

Un llamado a no aprobar un nuevo retiro de los fondos previsionales, y a concretar cambios a la propuesta de reforma del sistema de pensiones presentado por el gobierno, realizaron este jueves AFP el gerente general y presidente de AFP Habitat.

En el marco de la junta de accionistas, el presidente de la gestora, Luis Armando Rodríguez, leyó su carta anual en la que sostuvo que si bien “es indiscutible que se requiere de una reforma que resuelva los aspectos estructurales que determinan el monto de las pensiones, más aún de cara a un futuro donde la longevidad ha aumentado. Sin embargo, “la necesidad imperiosa” no puede llevarnos a que se legisle cualquier reforma, menos una que no mejora lo que debe mejorar y destruye lo que sí funciona”.

En esa línea, comentó que “lo esencial de una reforma es que el diagnóstico sea el correcto y que las nuevas condiciones previsionales que impone la PGU sean parte sustancial de los cálculos financieros y del objetivo social propio de la reforma, de manera tal que el esfuerzo que implica aumentar las pensiones esté destinado a quienes realmente lo necesitan. El punto central es que el proyecto de reforma que hemos conocido se elaboró sobre la base de un diagnóstico equivocado que desconoce por completo la nueva realidad previsional de los pensionados vulnerables a partir del fortalecimiento del pilar solidario que da sustento a la Pensión Garantizada Universal (PGU)”.

Así, detalló que gracias a dicha reforma, ”los pensionados vulnerables están logrando tasas de reemplazo superiores al 70% y en algunos casos incluso por sobre el 100% Para comprender la importancia de esta reforma, el monto de recursos destinados al aumento de la PGU equivale a haber aumentado en 5 puntos la cotización de todos los chilenos y haberla destinado íntegramente a los pensionados más vulnerables”.

“Dado lo anterior, existe consenso amplio en que el segmento que más necesita la reforma es la clase media, cuyas tasas de reemplazo deben aumentar como resultado de una reforma. Es acá donde cobra importancia la voz de la ciudadanía, porque han sido los propios afiliados quienes consistentemente han señalado y exigido a las nuevas autoridades que sus cotizaciones deben seguir contribuyendo a mejorar sus propias pensiones a través de las cuentas de capitalización individual y no ser destinadas a un sistema de reparto o de cuentas nocionales, las cuales, sabemos, no son de propiedad de los trabajadores, no permiten libre elección y no son heredables”.

Consultado sobre la reforma de pensiones y las cuentas nocionales, el gerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, señaló que “creemos que la reforma se tiene que discutir con criterios técnicos, en base a un buen diagnóstico, y eso es lo principal. Si uno tiene un diagnóstico de que el principal problema son las lagunas previsionales, los cambios demográficos y una baja cotización, eso es lo que hay que atacar. Y por otro lado, creemos que la reforma que se apruebe tiene que tener en consideración lo que opina la ciudadanía, y opina que cualquier reforma que se haga tiene que considerar que el ahorro de las personas debe ir a sus cuentas, que haya libertad de elección, y que sea heredable. Son temas que deben ser considerados en la reforma”.

Además, apuntó que “cualquier reforma que hagamos debe considerar los efectos que tiene la PGU. Si no los consideramos, podemos llegar a conclusiones erradas y políticas inconvenientes. La PGU ha sido una reforma muy importante, y es la manera como debe hacerse la solidaridad, porque si pensamos que es necesario apoyar a las familias más vulnerables, con pensiones más bajas, y esta es una decisión país, quien tiene que financiar eso es el país completo, y no las personas que tienen un contrato formal, porque es un costo de la sociedad completa”.

Respecto de la discusión sobre un sexto retiro de fondos previsionales, Bezanilla sostuvo que “esperamos que no se apruebe. Lo hemos dicho desde el primer retiro, nos parece que es una mala política pública, que afecta principalmente a los afiliados que quedan con sus cuentas de capitalización individual disminuidas, y también tienen un efecto importante en los mercados, hemos visto los efectos en la inflación, que afectan a las familias más vulnerables”.