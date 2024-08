Alejandro Micco afirma que las AFP se pasaron un par de pueblos tras contenido de última minuta

El contenido de la última minuta de las AFP ha generado revuelo, y desde el gremio indicaron que no se debe censurar a ningún actor. Desde el gobierno han criticado el contenido de la misma. En medio de este escenario, el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, sostuvo que las aseguradoras se pasaron un par de pueblos en sus comentarios.

“creo que tienen derecho a plantear puntos técnicos que puedan ser a favor o en contra de una regulación. No estoy en contra de eso y creo que queda expresado en nuestra institucionalidad yendo al Congreso a exponer sus puntos de vista, los cuales debiesen ser técnicos solamente. El punto que se pasó de la raya en la última minuta es que empezó a atribuir intensiones al Ejecutivo, y creo que se pasa un par de pueblos”, dijo Micco en radio Infinita.

Y agregó que “cuando hace su presentación de sus críticas técnicas, que perfectamente las puede poner, es sano que las ponga sobre la mesa, pero no pasar de ahí sí, porque ahí pasa a hacer campaña donde uno está diciendo que hay intencionalidad de la otra parte, me parece que se pasan un par de pueblos y eso desde mi punto de vista no es correcto”.

Esta mañana, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también arremetió contra la minuta de las AFP, y dijo que “es muy extrema en sus opiniones y tiene muchos juicios políticos”.

Esto luego que la Asociación de AFP se adjudicara la minuta, señalando que “en la Asociación de AFP estamos constantemente elaborando análisis y estudios técnicos sobre distintos temas relacionados a pensiones, mercado laboral, informalidad, entre otros. En este contexto, no se debe censurar, acallar. ni descalificar a ningún actor que participa del debate de pensiones”.

Y luego plantearon que “la minuta a la cual el Ejecutivo ha hecho referencia, ha sido elaborada por los equipos de la Asociación de AFP como un insumo interno para la discusión referente a la reforma de pensiones en curso.