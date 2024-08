El ministro de Hacienda, Mario Marcel, estimó que no era adecuado el contenido de la última minuta que comenzó a circular de la Asociación de AFP. Según informó su par de Trabajo Jeannette Jara, el documento era de la industria, pero “no tenía” logo” de esta y estaba “dando vuelta” en el Congreso.

“Nos han dicho que viene precisamente de una de las AFP, donde critican cada uno de los puntos propuestos por el gobierno. Y lo veo bien complejo, porque el sistema de pensiones necesita cambiar por su sostenibilidad”, afirmó este domingo Jara en Mesa Central de Canal 13.

Marcel arremete contra las AFP tras su última minuta: “Es muy extrema en sus opiniones y tiene muchos juicios políticos”

Y recalcó que “opinar es súper legítimo, pero interferir en un debate político y tratar de presionar al Parlamento para que no avance una reforma previsional es una irresponsabilidad de marca mayor”.

En ese contexto, y en línea con lo que también manifestó la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, el ministro Marcel arremetió contra el contenido de esta minuta: “Es muy extrema en sus opiniones y tiene muchos juicios políticos”.

El ministro Marcel, en entrevista con radio Duna, respaldó sus dichos en los contenidos que tenía la cuestionada minuta por parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Por ejemplo, el primer párrafo dice, el documento marco, refiriéndose al documento que entregó el Ejecutivo, busca imponer la agenda y el marco de la discusión a partir de las propuestas ideológicas del Ejecutivo. Se utiliza la expresión convergencia de opiniones, entre comillas, para querer dar a entender acuerdo con el gobierno. O sea, aquí hay un juicio político sobre las intenciones que tendría el gobierno al momento de presentar este documento”, comentó.

Otra de las partes que citó fue que, la minuta plantea que “más adelante dice, por ejemplo, densidades e informalidad, solo buenas intenciones. Las soluciones que se plantean solo se hacen en términos genéricos, como manera de declaración de buena voluntad, describiendo el mecanismo de recaudación sin pronunciarse por la obligatoriedad de las medidas, etc”.

“Hay términos realmente que a mí me parecen que escapan un poco de un análisis técnico interno, y además cuán interno es no lo sabemos, porque no sabemos qué distribución ha tenido esta minuta”, comentó.

En esa línea, el secretario de Estado apuntó que, según su juicio, las AFP han ido más allá de su rol como industria: “Ha excedido mucho estos límites. O sea, lleva años en campañas, las cuales además no indican que son de las AFP, tienen un nombre de fantasía, entonces creo que (...) exceden un poco lo que es la lógica de una industria regulada, y creo que deberíamos ver una reflexión a los propios integrantes de esa industria”.

“Han sido una defensa acérrima de sus intereses. Eso es legítimo, pero tiene que hacerse en las instancias y por los medios que corresponden”, añadió.

Ante esto, y en relación con el caso de la última minuta, el ministro Marcel estimó que se plantea en el debate sobre “cuáles son los límites del involucramiento de una industria que tiene, sin duda, intereses comprometidos en un proceso legislativo. Cuáles son los medios adecuados para hacerlo”.

“Me parece poco razonable que se emitan juicios sobre las intenciones que tendría el gobierno al elaborar un documento (...) una discusión interna se puede hacer de distintas formas. Esto evidentemente no es interno, porque parece ser una minuta que ha tenido una cierta circulación”, dijo el ministro Marcel para respaldar su críticas ante la última minuta de la AFP.

“Creo que una industria no es parte del proceso legislativo. Y a esa industria me parece que tampoco le corresponde (comentar) sobre las intenciones que tiene el Ejecutivo al elaborar un documento”, agregó.

En esa línea, el secretario de Estado planteó que una instancia adecuada para que una industria, como las de las AFP, son las comisiones del Congreso.

“Ese es el espacio en el cual las industrias pueden manifestar su opinión. Pero en este caso, lo que nosotros vemos es que hay mucho más que esa comparecencia ante una comisión. O sea, cuántos años llevamos de campaña a través de todos los medios de comunicación”, explicó.