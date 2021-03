Arranca el año legislativo con debate por un tercer retiro del 10% de las AFP

Inició el año legislativo, y con ello también regresó el fantasma de los retiros de los fondos de pensiones, pese a que aún no ha sido puesto en tabla en el Congreso.

Sin ir más lejos, el jueves pasado se reactivó el debate sobre este tema, con un cruce de palabras entre la diputada Pamela Jiles (PH), y el candidato presidencial de RN; Mario Desbordes, ya que este último le pidió “no ilusionar a la gente” con un tercer retiro.

Ese mismo día, el senador Manuel José Ossandón dijo mediante su cuenta de Twitter: “En las redes sociales se ha dicho que yo estoy en contra del tercer retiro de las AFP, eso es mentira”.

Pero fue este domingo cuando se sumaron más voces para pedir un tercer retiro, y este lunes continuó la tendencia. Así, el día previo al inicio del año legislativo, la candidata presidencial de la DC, Ximena Rincón, afirmó: “El tercer retiro lo vamos a aprobar, y le exigimos al gobierno que entienda que la ciudadanía necesita apoyo”.

Esto generó debate, ya que las declaraciones de Rincón marcaron un cambio de postura respecto a lo que había dicho hace un par de semanas, cuando el 13 de febrero comentó a Bío-Bío que “hablar de un tercer retiro, cuando hay más de 4 millones de familias que no tienen qué retirar, me parece un espejismo y una irresponsabilidad”.

Ayer Desbordes dijo que “no hay duda que hay un cambio de opinión y un giro importante en la candidata de la DC, que es legítimo, pero yo he planteado que antes de hablar del retiro del 10%, escuchemos la propuesta que está trabajando, y lo dijo el ministro Rodrigo Cerda con la ministra Karla Rubilar, respecto de apoyos a la ciudadanía con fondos públicos”. En ese sentido, insistió en la idea de que pueda haber un bono sin tantos requisitos.

Por su parte, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, dijo ayer en Radio Duna: “Creo que un tercer retiro si es la única posibilidad de miles de chilenos de poder seguir sobreviviendo, por cierto lo vamos a seguir apoyando, pero uno de verdad quisiera un política pública de apoyo efectivo real para las familias que hoy día viven una dramática situación económica”.

Otro de los parlamentarios que se manifestó sobre el asunto, fue el diputado Raúl Soto, quien el domingo comunicó que ingresará un proyecto para un tercer retiro del 10%, para fusionarlo con las otras dos iniciativas que hay en el Congreso en ese sentido.

En tanto, el diputado Andrés Celis (RN), ayer afirmó: “Yo no me puedo cerrar al tercer retiro. Espero que el gobierno mande un proyecto de ley que diga relación con un bono que nos obligue, nos convenza, a no apoyar un tercer retiro, pero hoy día no puedo negarme a esa posibilidad, o al menos que se debata en la Cámara de Diputados”.

Asimismo, el diputado Sebastián Torrealba, tras la reunión de inicio de año legislativo con ministros del Comité Político, afirmó: “Le pedí al gobierno que fuera rápidamente al Tribunal Constitucional una vez que se discuta en el Congreso. Ya hubo un proceso como ese en el segundo retiro, y es evidente cuál va a ser el resultado”.

El diputado Torrealba también aseguró que “aquí lo que hay que detener es el populismo previsional, que tiene efectos nefastos en los ciudadanos chilenos, en las pensiones de los chilenos, y en la economía de todo el país. Por lo tanto, no se puede estar jugando con el bolsillo de los chilenos, y aquí también el gobierno tiene que hacer un esfuerzo con respecto a las ayudas a las familias chilenas que están sufriendo los efectos de la pandemia y que son absolutamente reales. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en ese tipo de políticas públicas, ya basta del populismo previsional, ya basta de usar a la gente para rentabilizar políticamente carreras particulares, porque me parece que eso simplemente no tiene nombre”.