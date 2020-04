Banco Central aumenta límites de inversión en activos alternativos para los fondos de pensiones

El Banco Central infomró este miércoles que decidió aumentar los límites estructurales máximos de inversión en activos alternativos para los fondos de pensiones tipos A, B, C y D, respecto de aquellos definidos en octubre de 2017.

En el caso del fondo E, se decidió mantener su límite sin modificaciones. Respecto al Fondo de Cesantía Solidario (FCS), cabe notar que el límite vigente ya se encuentra en el máximo que permite la ley.

De este modo, en el caso del fondo A el límite pasa desde el 10% establecido en 2017 a 13%, en el B sube de 8% a 11%, el C aumenta de 6% a 9%, en el D se incrementa de 5% a 6%. En el E y el FCS se mantiene en 5%.

Esta decisión se fundamenta en el objetivo de promover la diversificación de los portafolios de los fondos de pensiones, permitiéndoles acceder a mejores combinaciones de riesgo y retorno, explicó el instituto emisor.

Si bien el marco legal permite al Banco fijar estos límites entre 5 y 15% del valor del fondo de pensiones que corresponda, se decidió mantener los límites para los fondos de pensiones en un nivel inferior a la cota máxima de dicho rango.

Esta decisión se adopta considerando que eventuales ajustes en las carteras de inversión de los fondos de pensiones puedan llevarse a cabo sin afectar el normal funcionamiento del sistema financiero, y manteniendo el criterio de gradualidad en la implementación de estos límites que ha orientado el accionar del Banco Central en esta materia, desde que se introdujera esta alternativa de inversión al marco legal vigente, precisó el instituto emisor.

Estos nuevos límites se incorporarán en el Capítulo III.F.4 del Compendio de Normas Financieras (CNF) del Banco a contar de hoy.

Activos alternativos

Los activos alternativos para las inversión de los fondos de pensiones fueron establecidos en 2017 y son los siguientes:

Vehículos para invertir en activos de capital privado extranjero; Vehículos para invertir en deuda privada extranjera; Coinversión en capital privado y deuda privada en el extranjero;. Acciones de sociedades anónimas cerradas nacionales, de sociedades por acciones nacionales (SpA) y de sociedades en comandita por acciones nacionales cerradas (se incluyen en este grupo las acciones de sociedades concesionarias de obras de infraestructura y las acciones de sociedades inmobiliarias)

Además se incluyen los Mutuos hipotecarios endosables con fines no habitacionales; Bienes raíces nacionales no habitacionales sujetos a contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing); y Bienes raíces nacionales no habitacionales para renta; Participación en convenios de crédito (créditos sindicados)

Así por ejemplo, los fondos de pensiones pueden invertir en el mercado local en la propiedad de las sociedades concesionarias que construyen puertos, aeropuertos o autopistas. Además pueden adquirir hoteles, centros comerciales o edificios de oficinas para arriendo, entre otros.

En el extranjero pueden invertir en fondos que invierten en acciones y deuda de empresas que no se transan en bolsas de valores..