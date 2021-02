Bárbara Figueroa: “Esperamos que la voluntad de diálogo del ministro Cerda se exprese en una respuesta concreta”

Con la visita que realizó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, a la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ayer por la tarde, se transformó en el primer titular de Teatinos 120 de los gobiernos de Sebastián Piñera y en uno de los tres jefes de esa cartera desde 1990 en asistir a las dependencias de la multisindical. Bárbara Figueroa valora este hecho, pero ahora afirma que toda la disposición al diálogo debe materializarse en medidas concretas pronto.

¿Cómo recibe la visita del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, a la sede de la CUT?

-Es una señal importante que luego de haberse reunido con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) tuviera la disposición de reunirse con la dirigencia de la Central. Eso es saludable, pero dada la crisis que tenemos y la urgencia, no solo tenemos que quedarnos con señales, sino que avanzar rápidamente en abordar los desafíos que tenemos en el mundo del trabajo. En ese sentido, esperamos que la señal de diálogo se concrete en algo permanente. Hemos propuesto un comité de emergencia donde podamos ir abordando tareas más urgentes que dicen relación con la crisis sanitaria, pero también todo lo que implica con la protección del empleo, tanto del sector público como privado, y también la garantía de sus ingresos. Siendo el primer ministro de Hacienda de un gobierno de Piñera que va a la CUT, se reconoce y se saluda.

¿Lo vieron con una buena disposición al diálogo y a buscar acuerdos?

-Lo que vemos es que hay una preocupación clara y comprensión nítida del ministro de que hay un tema principal que se debe abordar. Ellos hablan de reactivación, pero nosotros creemos que no basta sólo con hablar de reactivación, tiene que ser reactivación para la creación del empleo, protección del trabajo y los ingresos. Esperamos que la voluntad de diálogo que ha expresado el ministro se concrete y podamos tener un espacio de diálogo efectivo, permanente y donde podamos abordar propuestas y desafíos en materia de empleo.

¿En qué consiste la propuesta de la creación de este comité de emergencia y cuál fue la recepción del ministro?

-Le hicimos el planteamiento en la reunión y en ese contexto, dada la preocupación central que tenemos respecto de la crisis, es que le señalamos al ministro que a nuestro juicio el mejor camino era constituir un comité de emergencia, ya que la prioridad no es sólo la reactivación, sino que también la protección del empleo y el trabajo decente. Él quedó en evaluarla y esperamos la considere y podamos a la brevedad volver a reunirnos.

El ministro al término de la reunión dijo que quería tener un canal directo de comunicación con ustedes, ¿ve que están las condiciones para generar ese diálogo?

-Eso lo sabremos si concretamos otra reunión pronto. Y esperamos que su voluntad de diálogo se exprese en una respuesta concreta frente a los planteamientos que le hemos hecho. Lo ideal es que fuera durante las próximas semanas y no lleguemos a marzo.

El vínculo entre la CUT y los ministros de Hacienda siempre ha sido tenso, ¿cómo espera que se dé esta relación?

-Estas no son relaciones de amistad. Somos contraparte y, por lo tanto, lo que esperamos es que se entienda el rol de cada uno de los actores, que se entienda que nuestra principal labor no es garantizar solamente la buena convivencia con los gobiernos, sino que defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

¿La relación más tensa que ha tenido con un ministro de Hacienda ha sido con Rodrigo Valdés?

-No miro la relación con las autoridades si me llevo mejor o peor. Nosotros representamos instituciones. Los ministros representan gobiernos y políticas. Y nosotros los intereses de la clase trabajadora. Por ello, no podemos decir que las relaciones con los ministros de Hacienda han sido fáciles, porque ellos tienen una manera de enfrentar los debates marcada por el tecnicismo.