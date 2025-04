Bicecorp y Grupo Security esperan concretar fusión de sus principales negocios este año y ya tienen una estimación de clientes duplicados

Más detalles respecto de cómo avanza el proceso de incorporación de Grupo Security a Bicecorp fue lo que entregó este miércoles el gerente general de Bicecorp, Juan Eduardo Correa, en un punto de prensa que realizó una vez que terminó la junta ordinaria de accionistas de la entidad.

El ejecutivo, que liderará la compañía cuando se concrete la fusión, recordó que durante el verano anunciaron ya quiénes son los ejecutivos que encabezarán todos los negocios, “para poder comenzar a planificar esta integración”. Luego iniciaron un trabajo con la consultora global BCG, para “planificar esta integración en cada una de sus áreas, generando una serie de mesas de trabajo por tema. Y esas mesas están operando activamente, yo diría que desde el 22 de febrero. Y de una manera ya integrada, diría yo, formalmente en los negocios, a partir de la toma de control, o de lo que fue el resultado exitoso de la OPA, que fue el 4 de marzo”, comentó.

En ese sentido, Correa explicó que en este proceso de integración ahora hay dos grandes tracks o cursos de trabajo. Uno de ellos es legal y regulatorio, para conseguir las autorizaciones de cara a la fusión legal. Y en paralelo está el track operativo, “lo que significa que acá hay un día en el cual vamos a poner como ejemplo los bancos, va a haber un solo banco. Hoy día hay dos bancos. Dos bancos que son parte del mismo holding, pero son dos bancos”, detalló.

Recordó que, una vez concretada “esa fusión legal que se llama, o legal day one, como le llaman los gringos, significa que después de eso igual sigue un trabajo operativo y tecnológico de lograr una integración total en que (...) terminemos siendo una sola entidad en términos de sistemas de back office, sistemas de front office, páginas web, app, etc”.

Si bien señaló que no tienen una estimación respecto de cuándo podría concretarse la fusión legal, es decir, que pasen a tener un solo RUT, dado que eso dependerá de las autorizaciones regulatorias; sí dio luces respecto de la expectativa que tienen. “Es que la estimación depende mucho de los reguladores, entonces preferimos no dar fecha (...) Yo diría que nuestra expectativa, y no es más que una expectativa, no es una estimación; es ojalá pasar al año 2026 siendo un solo banco, una sola compañía de seguro, y no sé si todas las filiales vamos a lograr hacerlo durante este año. El orden lógico es, primero los holdings, después las compañías más grandes, que son el banco y la compañía de seguros, y después probablemente las filiales de los bancos”, afirmó.

Insistió en que la “expectativa” es “llegar al 2026 siendo una sola compañía de seguro, un solo banco. Terminar el 2025 logrando eso. Pero, como les digo, en parte depende de nosotros y en parte no”. En todo caso, el proceso para lograr tener un solo core bancario, será más largo, lo cual esperan que se concrete durante 2026.

Tampoco tienen zanjado oficialmente cuál es la marca que continuará, es decir, cómo se llamará la compañía fusionada. “No lo tenemos definido. Eso es tarea del directorio este año. Tenemos que hacer un análisis de las marcas y definir cuál es la marca definitiva”, sostuvo.

Clientes duplicados

Consultado respecto de si tienen el cálculo de los clientes duplicados que habría en la entidad fusionada, respondió que sí. “Tenemos clientes duplicados, pero el porcentaje exacto no es muy alto. Nosotros pensábamos y creíamos que no teníamos tanta duplicidad porque en general, las empresas buscan un banco más personalizado y de nicho como el nuestro. Por dar el ejemplo del banco. Y también un banco quizás más grande con una red de sucursales mayor. Por lo tanto, en general, en el principal negocio bancario nosotros tenemos banca persona y banca empresa. Dentro de banca empresa tenemos banca empresas grandes, banca empresas medianas. En general, en lo que es banca empresa, que son, diría yo, los fuertes tanto en Banco Security como en Banco Bice, el cruce no es muy alto”.

¿En banca empresas sería un 10% o menos? “Yo diría que por ahí”, respondió. ¿Y en banca personas? “En cliente persona es un poco mayor, pero no es mucho más tampoco. Por lo mismo, porque en general la gente tiende, si es que tiene más de un banco, tiene un banco de nicho como el nuestro y personalizado, y uno más grande”, estimó.

Respecto a cargos duplicados de trabajadores de ambas entidades, comentó: “Eso es justamente en lo que estamos trabajando en las mesas de integración. Es un trabajo bastante detallado (...) Hay estimaciones de consultoras, o de bancos de inversión, que prefiero no repetir, porque prefiero hacer las cosas bien y que esas sinergias, cuando ocurran y se materialicen, ahí las iremos informando. Pero es justamente trabajo de estos equipos”. Incluso señaló que esta estimación podrían no tenerla este año.

¿Hay algún área que, en vez de fusionarla, pudiesen decidir venderla? “Por el momento, no. Por el momento estamos interesados en todos los distintos negocios y unidades de negocio que tiene tanto Bicecorp como Grupo Security. Así que no está considerada ninguna desinversión, por ahora”, puntualizó.

Pese a que ambas entidades estarán muy concentradas en la fusión, también buscarán crecer en los distintos negocios. “La verdad es que nosotros queremos mantener a nuestros equipos comerciales con el incentivo de crecer. Queremos seguir creciendo, queremos mantener nuestros presupuestos que teníamos individualmente. Sabemos que es un desafío hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero el objetivo comercial es seguir la dinámica que traíamos y seguir creciendo en los dos bancos”, dijo Correa.