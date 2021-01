Cambios masivos de fondos hacen que todos los afiliados renten 0,26% menos por año

Ya comenzó la tramitación del proyecto de ley que ingresó el gobierno al Congreso que busca regular los cambios de multifondos en las AFP. Este lunes fueron a presentar a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados el ministro de Hacienda, Ignacio Briones; el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); Joaquín Cortez; el vicepresidente del Banco Central (BC), Joaquín Vial; y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

Allí este último planteó que los cambios masivos de multifondos generan que las AFP no puedan tener una cartera óptima de inversión, ya que deben tener una mayor liquidez en sus portafolios para poder concretar estos constantes cambios, invirtiendo los recursos en instrumentos de corto plazo en vez de largo plazo, los cuales tienen mayores rentabilidades.

Así, la Superintendencia calculó la rentabilidad anual de los fondos si la inversión en instrumentos líquidos hubiese sido de 1% del portafolio en vez de la que realmente se mantuvo, y el diferencial de inversión se hubiera mantenido proporcional en el resto de los activos. En palabras simples, el regulador calculó qué rentabilidades obtendrían las AFP para todos sus afiliados, si es que las administradoras no tuvieran que hacer estos masivos cambios de fondos.

¿El resultado?

“Los fondos pierden anualmente en promedio un 0,26% real anual; y hay fondos como el E, que pierden en promedio 0,75% real anual”, dijo Macías, en base a cálculos hechos entre 2016 y noviembre de 2020. “Hay una pérdida de rentabilidad por tener un exceso de liquidez para enfrentar los traspasos de fondos, esta pérdida de rentabilidad afecta a todos los afiliados, no solo a aquellos que se cambian”, detalló.

En tanto, el vicepresidente del BC comentó los efectos que tienen los cambios masivos de fondos sobre la estabilidad financiera. Y puso en perspectiva qué significa cada uno de estos llamados: “Hace pocos días atrás el BC anunció un programa para acumular divisas, y para efectos de minimizar los impactos de corto plazo en el mercado, dijimos que íbamos a intervenir comprando US$40 millones diarios. Cuando uno de estos asesores recomienda pasar del fondo A al E, o viceversa, lo que se mueve son, no US$40 millones, sino que son US$4.000 millones o US$5.000 millones. Y basta con que se anuncie para que se produzca el efecto sobre el tipo de cambio”, dijo Vial.

Asimismo, detalló que “con todos estos movimientos, lo que ha ocurrido es que se ha generado volatilidad en las tasas de interés de largo plazo (...) Eso obviamente tiene un impacto sobre la forma como funciona la política monetaria”.

Por su parte, Cortez señaló que “dado que estos recursos no son de libre disposición, limitar el número de traspasos no genera un corralito, como algunos asesores masivos han indicado”. Agregó: “Compartimos este proyecto, tanto porque afecta la estabilidad financiera, introduce volatilidad que no es deseada al sistema, y fundamentalmente porque está dañando a los afiliados y pensionados que no se cambian de fondo”.

Afiliados que se cambian

El efecto en la rentabilidad sería mayor para aquellos afiliados que se cambian de fondo versus quienes no lo hacen, según dijo el superintendente. Esto, considerando que un reciente estudio hecho por el regulador concluye que entre 2014 y 2020, la rentabilidad de quienes se cambiaron de fondo es en promedio un 6,4% menor que quienes siguieron su estrategia inicial, como por ejemplo quedarse en el fondo A o E; y es un 5,7% menor respecto de quienes siguieron la estrategia por defecto, es decir, moviéndose según la edad entre los fondos B, C y D.

Este lunes el superintendente dijo que esto equivale a una pérdida anual de rentabilidad de 0,8% compuesto, “es decir, un 0,8% menos de rentabilidad tienen los afiliados que se cambian de fondo por año. Si eso se llevara al ciclo de vida, y le sumamos lo que se pierde por tener mayor liquidez en la cartera de los fondos, pierden más de un 1% anual de rentabilidad. Eso significa, llevado al ciclo de vida de la persona, que puede pensionarse con un 18% o 20% menos de pensión (…) hay un daño importante a los afiliados producto de estos cambios sucesivos de fondos”.