CGE espera tener a todos sus clientes con suministro a más tardar el sábado

Tras el evento meteorológico que afectó a gran parte del país y que dejó a miles de clientes sin luz, el gerente general de CGE, Iván Quezada, indicó que esperan tener el servicio repuesto en su totalidad a más tardar este sábado. Asimismo agregó que los esfuerzos están puestos principalmente en la Región del Biobío.

“En la zona metropolitana hicimos todos os esfuerzos para que ayer los últimos clientes de CGE pudieron contar con el suministro. Tenemos una situación puntual en O´Higgins con una complejidad importante. Tuvimos una cantidad de afectación importante, con mucha afectación de red. Tenemos alrededor de 2 mil clientes sin suministro. En este momento tenemos concentrados todos los esfuerzos en el Biobío”, dijo en un punto de prensa.

Y agregó que “esperamos que hoy podamos recuperar a lo menos el 80% de esos clientes, quedando para mañana del orden de 400 clientes para ser finalizado y dar por terminada la contingencia para CGE”.

Por otro lado, apuntó a que la infraestructura en nuestro país no está a la altura.

“Quiero hacer notar un tema que nos preocupa. Visualizamos que efectivamente la infraestructura en Chile no está a la altura de lo que esperan nuestros clientes. Hoy parece paradójico, pero una empresa en 2024 no tiene la tecnología que parece saber cuándo un cliente de manera individual está sin suministro. Eso es un problema grave, porque si el cliente no nos llama no podemos saber que está sin suministro”, señaló.

Asimismo, planteó que “no es que sea una excusa, es una realidad. El tema es bastante profundo. No se trata de discutir si vamos a compensar o no a las familias, porque eso es lo que hemos hecho en los últimos 10 años. Toda esta contingencia desde el punto de vista climático, la discusión termina en si pagamos las compensaciones, y creo que no es lo que las familias esperan”.

Insistió en que se debe abordar el tema de fondo.

“Todo lo que estamos hablando de las brigadas y cuadrillas, creo que pongamos los esfuerzos en el tema de fondo, que es que no pasen estas cosas. De esto venimos conversando desde hace 10 años. Tenemos la disposición a hacer las inversiones que sean necesarias, falta la voluntad de sentarnos todos los actores, para de una vez por todas abordar el tema de fondo”, señaló Quezada.

El ejecutivo afirmó que en los últimos tres años la empresa ha duplicado sus inversiones, y dijo que la infraestructura no está preparada para contingencias climáticas lo ocurrido la semana pasada.

“La empresa en los últimos tres años ha realizado inversiones relevantes, pero somos muchos los responsables. Tuvimos cambio de controlador y estamos haciendo inversiones relevantes y eso está en conocimiento de la autoridad. La infraestructura en Chile no está preparada para contingencias climáticas de la magnitud que tuvimos. ¿La gente quiere que compensemos o que no se corte la luz?”, dijo.

Quezada señaló que “hemos venido planteando que se requieren proyectos estructurales en la infraestructura eléctrica, pero tienen que existir los mecanismos para que eso sea sustentable”.

CGE tiene 3,2 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía.