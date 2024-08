Las interpelaciones del gobierno del Presidente Gabriel Boric a Enel, para que restablezcan el servicio de la luz tras que se mantiene los cortes de luz desde hace una semana, y el eventual inicio del proceso de caducidad de la concesión de su filial Enel Distribución Chile le pasó la cuenta a la valoración de la empresa estatal italiana.

Feller Rate informó que asignó un “creditwatch con implicancias negativas a Enel Chile S.A. y Enel Generación Chile S.A”. Esto en el marco de los recientes comentarios del Ejecutivo sobre el posible futuro de la empresa en caso de que se no se les restablezca el servicio de la luz a los clientes afectados hasta la fecha.

Ultimátum del gobierno por corte de luz le pasa la cuenta a Enel: Feller Rate le asigna un creditwatch negativo

Antes del anuncio y según la evaluación de Feller Rate, Enel Chile S.A. y Enel Generación Chile S.A tenía una clasificación AA estable en su solvencia y línea de bono.

“El creditwatch con implicancias negativas responde a la eventual pérdida de flujos para Enel Chile, en caso de materializarse la pérdida de la concesión y, en consecuencia, de verse afectada la estabilidad de los resultados operacionales y de los rangos de métricas crediticias para el negocio”, dijo Feller Rate en una nota.

La agencia calificadora basó los impactos en que, “en términos de importancia, cerca del 15% histórico del Ebitda de Enel Chile responde a las operaciones de distribución y redes, las cuales poseen un perfil de negocios altamente estable y predictible”.

“Enel Generación, controlada por Enel Chile con un 93,55% de la propiedad, posee un importante nivel de integración con su matriz, dado el uso de tesorería centralizada, préstamos mercantiles, el control total, el uso de marca compartida y la importancia sobre el 50% de generación de Ebitda del grupo consolidado, lo que implica que cambios en la clasificación de la matriz podrían generar impactos sobre la clasificación de la filial”, comentó.

Sin embargo, Feller Rate comentó que la mirada sobre Enel Chile y Enel Generación también será abordará de nuevo una vez que culminen todos los procesos sancionatorios tras la demora en restablecer el servicio a todos sus clientes.

Alza en cuentas de luz. Foto referencial: Aton.

“La resolución del creditwatch se encuentra sujeta a que, luego del resultado de los procesos sancionatorios, Feller Rate evalúe la relevancia e implicancias que la eventual resolución del proceso de caducidad genere sobre los perfiles de negocios y financiero de la compañía”, comentó.

En esa línea, la agencia espera cuál será la reacción de la empresa ante el impacto que tendrán sus ingresos en un escenario como la caducidad de la concesión. “Para lo anterior, será relevante la estrategia que implemente la empresa, considerando los flujos a percibir en caso de caducidad de la concesión y sus usos, el plazo ligado a la operación y la importancia en la generación de Ebitda y la estabilidad de flujos que otorga complementariedad al negocio de generación eléctrica”, añadió.

Sobre el caso, además del escenario en que se puede dar la caducidad de la concesión en la Región Metropolitana, Feller Rate comentó que Enel se enfrenta a que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) inició investigaciones de carácter técnico y ha establecido cargos, los que podrían implicar “multas de cuantía desconocida”.

Además, considera que Enel inició un procedimiento voluntario colectivo complementario con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para establecer compensaciones por este corte del suministro. No obstante, Feller Rate destacó que los montos no están definidos y se pueden agregar “eventuales acciones judiciales que podrían surgir por daños de diversa índole que aún no están cuantificados”.