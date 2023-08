CMF sanciona a BCI Corredor de Bolsa por infracciones a la normativa aplicable a intermediarios de valores

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que sancionó a BCI Corredor de Bolsa S.A. con una multa de UF 700 (poco más de $25 millones), por infracción a las normas que regulan el actuar de los corredores de bolsa.

Según indicó el regulador en un comunicado, la intermediaria infringió la normativa vigente al no ejecutar una instrucción de venta de acciones; no mantener debidamente resguardadas, respaldadas y a disposición de la CMF las órdenes e instrucciones recibidas; y no proporcionar información clara y completa a sus clientes.

Además, dijo que la Resolución Exenta 5987 precisa que los corredores de Bolsa deben realizar permanentemente todas las gestiones que sean necesarias, con el debido cuidado y diligencia, de manera que no se incurra en situaciones que puedan afectar o comprometer los intereses de las personas.

Es por esto, que el regulador precisó que no cumplir las órdenes recibidas ni con la oportunidad instruida, pone en riesgo el patrimonio de los clientes.

Por último la CMF, destacó el aporte de las corredoras en el mercado de valores, ya que a través de ellas se transan valores, razón por cual es fundamental que desempeñen su función con el debido cuidado y diligencia.