CMPC refuerza su apuesta por Brasil y se asocia con Neltume Ports para proyecto portuario en ese país

Empresas CMPC, del grupo Matte, informó este viernes que suscribió un memorándum de entendimiento con Neltume Ports para el desarrollo y operación en forma conjunta de un terminal portuario en el Estado de Río Grande do Sul. en Brasil.

Junto con elementos propios de este tipo de acuerdos, el memorándum contempla la constitución de una nueva empresa en la que participarán en forma equivalente CMPC y Neltume Ports siendo esa sociedad la que efectuará la operación del terminal, precisó la compañía en un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

Permiso de concesión

Asimismo indicó que considerando que la sociedad aún no existe y que al constituirse debe postular a obtener una concesión portuaria, hecho que puede no ocurrir, no es posible determinar los efectos financieros que el acuerdo pueda tener para la empresa.

CMPC posee en Brasil la planta de celulosa Guaiba, ubicada en el estados de Río Grande do Sul.

En diciembre la compañía anunció además la adquisición de los activos industriales y forestales para la producción de papel y sacos que la empresa Iguaçu, tiene en los estados de Paraná y Santa Catarina.

Por su parte Neltume Ports tiene operaciones portuarias en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Estados Unidos.