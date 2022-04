Gobierno frena avance del quinto retiro en la Comisión de Constitución con votos del Frente Amplio y PC y la ausencia de la derecha

El gobierno sorprendió temprano en la mañana de este martes al presentar un proyecto de ley “alternativo” para retirar de manera acotada y para temas específicos, principalmente de pagos de deudas, un 10% de los fondos de pensiones. La estrategia era poder frenar, de alguna manera, el avance del quinto retiro de los ahorros previsional. Y al menos hasta el momento la jugada del Ejecutivo le está resultando. Esto porque la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa, que obtuvo cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención. La reforma constitucional, por lo tanto, ahora irá con un informe negativo a la Sala de la Cámara, que tiene la última palabra.

A favor estuvieron Pamela Jiles, Camila Flores (RN), Marcos Ilabaca (PS), Miguel Ángel Calisto y Leonardo Soto (PS). En contra, Gonzalo Winter (Convergencia Social), Catalina Pérez, Raúl Leiva (PS), Karol Cariola (PC) y se abstuvo Andrés Longton (RN).

Así el gobierno puede por ahora respirar un poco más tranquilo, ya que, por el otro lado, la iniciativa que permite un retiro más acotado fue aprobado en general en la Comisión de Trabajo, donde además ya se había iniciado la votación en particular.

En la discusión, varios parlamentarios, en especial de la oposición, criticaron al gobierno por enviar el proyecto de retiro de fondos acotado a través de la Comisión de Trabajo y no por la de Constitución. En la argumentación de los votos hubo llamados a avanzar en una reforma al sistema de pensiones que dé certeza y que valide la propiedad de los fondos. Asimismo, hubo críticas por lo acotado de la norma, que no daría libertad a los usuarios de sus fondos.

La presidenta de esta instancia legislativa, Karol Cariola (PC), vaticinó que el proyecto correrá la misma suerte en la Sala de la Cámara, donde se verá ahora. “En la sala, igual que acá en la comisión, no va a tener los votos”, dijo. Y respondió las críticas del alcalde Daniel Jadue, que cuestionó que el quinto retiro no avanzara. “Cada persona es responsable de sus declaraciones. El alcalde Jadue tiene derecho a tener sus opiniones, yo no las comparto, la bancada del PC tomó una decisión como bancada de respaldar el proyecto, porque por lo demás yo le quiero decir que las deudas comerciales jamás se le han pagado al vecino ni al kiosco de la esquina, se pagan en casas comerciales”.

Mientras que el diputado Leonardo Soto (PS), quien aprobó el texto, argumentó que “las familias enfrentan el miedo a lo que viene en materia económica. ¿Cómo hacemos que nadie se quede atrás?. Estamos disponibles para buscar las mejores alternativas. Estamos abiertos a estudiar todas las opciones y este proyecto no entrega esa opción de comenzar a debatir y buscar alternativas”.

Al término de la sesión el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que “es la primera vez en la historia que un proyecto de retiro tradicional fue rechazado en la Comisión de Constitución. Esto no significa que la discusión haya terminado. Mantenemos la preocupación por asegurar que en este proceso no se tomen decisiones que perjudiquen a las personas por los efectos en inflación o en el acceso a vivienda”. Y subrayó que “vamos a seguir explicando las desventajas de estos riesgos que involucra esta iniciativa”.

Marcel también abordó un planteamiento que se hizo en la comisión, especialmente por parte de los diputados de la derecha: en varias de las intervenciones se emplazó al Ejecutivo a asegurar de manera explícita que no se iban a expropiar los fondos de pensiones. “Nuestro programa no contempla en lo absoluto una expropiación ni merma de esos fondos. Y dado que hay ciertos sectores políticos que quisieran tener una manifestación institucional de esos compromisos, lo que ha planteado el ministro Jackson a nombre del gobierno es una disposición a presentar un proyecto con esas normas”.

Este miércoles en reunión de comités se decidirá cuándo sigue la tramitación en la sala de la Cámara de Diputados.

El giro de la derecha que busca complicar al gobierno

El gobierno esperaba que el rechazo en la comisión de Constitución hubiese sido más amplio, tras la presentación de un proyecto alternativo. Sin embargo, sorpresivamente la UDI, que tiene dos diputados, no se presentó a la votación. Uno de ellos, Jorge Alessandri se excusó por razones familiares (de la que daban fe otros legisladores oficialistas), mientras que Gustavo Benavente se ausentó intencionalmente, al igual que el representante del Partido Republicano Luis Sánchez.

La idea de la UDI (que podía haber reemplazado a Jorge Alessandri, por ejemplo) y los Republicanos era dar manifestar al gobierno su incomodidad con la propuesta alternativa.

Con la ausencia de los parlamentarios de derecha, el quórum de la comisión disminuyó e hizo que el “quinto retiro” corriera el riesgo de ser aprobado en esta instancia. No obstante, el voto en contra del socialista Raúl Leiva, uno de los que estaba en suspenso y estuvo cerca de aprobar, niveló las fuerzas.

Aunque hubo más votos a favor del quinto retiro, la norma exige que la mayoría de los diputados presentes. Y solo aprobaron cinco de los 10 que se mantuvieron en la sesión.

En todo caso, el gesto de molestia de la derecha de ausentarse de la sesión fue recogido por el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien se comprometió a estudiar una de las exigencias de la derecha de generar resguardos legales frente al riesgo de expropiación de los fondos previsionales. “Tenemos una visión clara y tajante de que los fondos de capitalización individual son inexpropiables y de propiedad de los trabajadores. No tenemos problema en patrocinar o ingresar una reforma constitucional... Ha sido un ruido que siempre hemos querido despejar”, afirmó. Poco después, en CNN, Jackson anunció que la próxima semana enviará un proyecto en ese sentido.

Pese a este rechazo, la iniciativa pasará con un informe negativo a la Sala de la Cámara, la que, en todo caso, tiene la última palabra y puede revertir la votación. Sin embargo, la posición del Frente Amplio y del PC restaría votos que tradicionalmente estuvieron a favor de los retiros anteriores.

¿Un sexto retiro?

Tras el rechazo, un grupo de diputados, liderados por René Alinco (Ind-PPD) y en conjunto con los legisladores del Partido de la Gente, presentó una nueva propuesta que busca un sexto retiro de fondos de pensiones.

De acuerdo a lo señalado por el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, “efectivamente el diputado René Alinco acaba de presentar un sexto retiro en el cual yo, y mi diputación, acabo de firmarlo”. Argumentó que “lo que presentó el Ejecutivo es muy insuficiente, muy focalizado y no llega a todos los chilenos, nosotros queremos algo más globalizado”.