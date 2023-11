David Bravo advierte que el deterioro en el mercado laboral es debido a que: “el problema es no sincerar que estamos en un problema”

Luego que ayer se conociera que la tasa de desempleo completó su duodécima alza consecutiva, al alcanzar un 8,9% en el trimestre agosto-octubre, el economista y director del Centro de Encuestas y estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, insistió en que la situación del mercado laboral es de una emergencia no declarada.

“Lo que nos tiene que preocupar es que sumando la tasa de desocupación, los desocupados que son un número relativamente equivalente al que teníamos antes de la pandemia, lo preocupante es el número de ocupados que en proporción a la población en edad de trabajar está todavía con un déficit muy importante respecto de la situación prepandemia”, dijo Bravo en entrevista con Radio Duna.

En este sentido sostuvo que con las cifras que entregó el INE ayer, siendo un déficit al que se le tienen que sumar algunos desocupados por cerca de 420 mil personas, “la situación del mercado laboral actual yo la he calificado de emergencia, la sigo calificando de emergencia y la sigo calificando como una emergencia no declarada porque no hemos visto que nadie ha mencionado eso”.

Bravo indicó que en la actualidad el 55,6 % de la población en edad de trabajar tiene un empleo, cifras que no se veían desde junio o agosto de 2010, lo cual implica un retroceso de 13 años y deja a Chile dentro de los peores lugares dentro de América Latina.

Además advirtió por el empleo informal. “A mí preocupa mucho cosas que no tendríamos porqué estar discutiendo, porque estamos en una emergencia laboral, se ha hablado de manera bien ligera sobre este tema, de ese reglamento que viene con el tema de aplicaciones digitales, bueno es un tema serio porque eso va a tener un impacto sobre el mercado laboral, lo que necesitamos en este minuto es que estén puestas todas las fichas hacia que haya inversión en Chile hacia que haya certeza”.

En este sentido enfatizó que “si hay en algunas medidas que van a generar problemas, eso significa que hay una cantidad importante de personas que, a lo mejor, van a empezar a perder oportunidades, estoy pensando en los que trabajan como conductores de plataformas, por ejemplo, entre otros temas, si tuviéramos el criterio del empleo en la cabeza, en este minuto estaríamos viendo qué medidas tomar, y también preguntándonos si las medidas que estamos tomando por otras leyes o reglamentos son las correctas para este momento del mercado laboral”.

”Ese es el problema de no sincerar que estamos en un problema”, aseveró.

Según el economista las perspectivas no son auspiciosas dado que para el 2024 se espera un crecimiento moderado con lo que probablemente en los próximos dos años, el mercado laboral seguirá con el mismo nivel de déficit en ocupación.

Al respecto criticó que no se están creando empleos en el país y afirmó que con el fin del IFE laboral y al alza del salario mínimo la situación empeorará.